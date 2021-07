28 lug 2021 20:39

I BIMBI SPORCHI NON SI LAVANO IN FAMIGLIA - ASHTON KUTCHER E MILA KUNIS AMMETTONO CANDIDAMENTE DI ESSERE DEGLI ZOZZONI: "LAVIAMO I FIGLI SOLO SE SERVE, TIPO QUANDO SONO VISIBILMENTE SPORCHI. ALTRIMENTI A CHE SCOPO?" (A NON FAR SCAPPARE GLI ALTRI DALLA PUZZA, FORSE?) - ANCHE L'IGIENE DELLA COPPIA DI ATTORI NON È IRREPRENSIBILE: LUI SI LAVA ASCELLE E PARTI INTIME TUTTI I GIORNI, MENTRE DOPO LA PALESTRA SI LANCIA SOLO UN PO' D'ACQUA IN FACCIA. LEI SI PULISCE IL VISO, MA LA DOCCIA...