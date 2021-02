IL BINGE WATCHING VI HA LASCIATO ORFANI DI SERIE TV? STATE TRANQUILLI, A FEBBRAIO SONO IN ARRIVO UNA SERIE DI NUOVI TITOLI: DAL VALORE DELL’AMICIZIA FEMMINILE (''L’ESTATE IN CUI IMPARAMMO A VOLARE'') ALLA FANTASCIENZA FIRMATA RIDLEY SCOTT CON ANDROIDI CON FUNZIONI GENITORIALI (''RAISED BY WOLVES'') - CON SAN VALENTINO ARRIVA LA RICERCA DELL’ANIMA GEMELLA (''SOULMATES''). IMPERDIBILE LA MINISERIE TRATTA DAL PSICO-THRILLER DI SUCCESSO “BEHIND HER EYES” CHE… - VIDEO

Angela Puchetti per "it.businessinsider.com"

your honor 1

Tanti titoli nuovi (sono 15) e una grande varietà di temi e storie in cui immergersi, dal valore dell’amicizia femminile (L’estate in cui imparamo a volare) alle leggende brasiliane mescolate al crime (Città invisibile), dal ritorno di Snoopy (The Snoopy Show), alla fantascienza (firmata Ridley Scott) in compagnia di androidi con funzioni genitoriali (Raised by Wolves). E ancora con perfetto tempismo su San Valentino arriva una serie tv che promuove la ricerca dell’anima gemella (Soulmates). C’è poi quella che ci porta nel Nord del Lussemburgo per indagare la morte di una ragazzina ritrovata senza vita nella foresta.

dietro i suoi occhi

Si continua spaziando da una comedy ambientata in un team di corse (The Crew) alla miniserie tratta dal thriller psicologico di successo Behind Her Eyes, intreccio di manipolazioni tra una moglie, un marito e una giovane amante (Dietro i suoi occhi). Per chi predilige gli horror: brividi garantiti con la serie tv spagnola ambientata in un collegio isolatissimo (El Internado: Las Cumbres) e con un’altra serie tv tedesca che trasforma un edificio abbandonato di periferia in un incubo ricorrente (Hausen). Tra gli altri vari titoli in uscita a febbraio da non perdere la serie con Bryan Cranston nella parte di un giudice chiamato a scelte (Your Honor)

big sky

L’estate in cui imparammo a volare (Firefly Lane), creata da Maggie Friedman, 2021

Tratta dal best seller americano Firefly Lane (pubblicato da Mondadori con il titolo L’estate che imparammo a volare) scritto da Kristin Hannah, la serie riporta sul piccolo schermo Katherine Heigl (Grey’s Anatomy) al fianco di Sarah Chalke (Scrubs) e racconta l’amicizia tra due donne, Tully e Kate, dal 1974 ai giorni nostri.

In streaming su Netflix dal 3 febbraio 2021.

tribes of europa

Città invisibile (Cidade Invisídel , Invisible City), scritta da Mirna Nogueira, 2021

Serie tv brasiliana, la prima firmata dal regista Carlos Saldhana (L’era glaciale, Rio), genere crime, drama e fantasy, che mescola folklore e indagini investigative. Nei panni del protagonista l’attore brasiliano Marco Pigossi che interpreta Eric, un agente di polizia ambientale alle prese con la scoperta di entità sconosciute dopo il ritrovamento di un animale morto sulla spiaggia di Rio de Jainero.

In streaming su Netflix dal 5 febbraio 2021.

The Snoopy Show, con Ethan Pugiotto, Tery McGurrin, Rob Tinkler, 2021

the crew

Genere animazione, con irresistibile ritorno di Snoopy, iconico beagle, rubacuori fin da piccolo, che insieme al suo miglior amico Woodstock e alla banda dei “Peanuts” si lancia continuamente in nuove avventure, celebrando così l’anniversario dei 70 anni, appena compiuti, dalla creazione della prima striscia di Charles M. Schulz.

In streaming su Apple TV+ dal 5 febbraio 2021.

Raised by Wolves- Una nuova umanità (Raised by Wolves), creato da Aaron Guzikowski, 2020

el internado las cumbres

Serie tv americana di fantascienza i cui primi due episodi sono stati diretti da Ridley Scott (che è anche produttore), che ci porta nel XXII secolo. Protagonisti sono due androidi (Madre e Padre) a cui è affidato il compito di fuggire dalla Terra devastata dalla guerra portando via embrioni umani da allevare su un pianeta misterioso (Kepler 22-b). Solo alcuni anni dopo scopriranno che sul pianeta ci sono altri terrestri, anche loro scappati e approdati sullo stesso suolo in cerca di salvezza. La seconda stagione è già stata decisa.

In programma su Sky Atlantic dall’8 febbraio 2021.

ginny&georgia

Soulmates, creata da William Bridges e Brett Goldstein, 2020

Serie tv antologica, americana, già rinnovata per la seconda stagione, ambientata circa 15 anni nel futuro, quando la società denominata Soul Connex ha messo a punto un test che è in grado di affermare, con una precisione assoluta, che persona avresti dovuto amare. Chi si sottopone al test può così trovare l’anima gemella e decidere se mettersi in contatto con lei. Oppure può scoprire che il “suo” partner ideale non ha ancora fatto il test. La serie, attraverso episodi indipendenti, si domanda se l’amore è destino o una scelta. Di certo, Soulmates arriva con tempismo perfetto nel mese di San Valentino.

In streaming su Prime Video dall’8 febbraio 2021.

Capitani, scritta da Thierry Faber, Eric Lamhene, Christophe Wagner, 2019

raised by wolves una nuova umanita' 1

Serie tv, genere crime, prodotta e girata in Lussemburgo e ambientata nel Nord del paese, in un villaggio dove ciascun abitante custodisce segreti e mente. Il detective Luc Capitani, originario del Sud del Paese, dovrà indagare sul ritrovamento nella foresta vicino al villaggio di Manscheid del corpo di ragazzina. E fare i conti con la mentalità estremamente chiusa del posto. Per avere aiuto avrà bisogno della giovane e coraggiosa poliziotta del posto… Già annunciata la seconda stagione.

In streaming su Netfix dall’11 febbraio 2021.

The Crew, creata da Jeff Lowell, 2021

l’estate in cui imparamo a volare 4

Serie tv americana, genere comedy, che racconta cosa capita al capo dell’equipaggio e al suo team Nascar quando nel garage dove lavora il titolare decide di ritirarsi lasciando che sia la figlia ad assumere il controllo della sua squadra di corse. Gli scontri con il nuovo capo e la dipendenza dello staff millennial dalla tecnologia non potranno in alcun modo essere sottovalutati.

In streaming su Netflix dal 15 febbraio 2021.

Dietro i suoi occhi (Behind Her Eyes), create da Steve Lightfoot, 2021

Miniserie basata sul thriller psicologico Behind Her Eyes, in corso di pubblicazione in 25 Paesi, apprezzato anche da Stephen King, scritto della scrittrice britannica Sarah Pinborough. La storia è quella di un triangolo: cosa succede al matrimonio tra Adele e l’illustre psichiatra David, quando all’orizzonte appare la bella Louise, una madre single, destinata a lavorare in clinica con quest’ultimo. E al contempo a diventare anche amica di sua moglie.

your honor

In streaming su Netflix dal 17 febbraio 2021.

El Internado: Las Cumbres, creata da Asier Anduenza e Laura Belloso, 2021

Serie tv spagnola, genere thriller e horror, ambientata in un collegio per ragazzi problematici nelle vicinanze di un antico monastero, in una località inaccessibile e isolata tra le montagne. In questo posto lontano da tutti, gli ospiti, ragazzi tormentati e ribelli devono attenersi ad una rigida disciplina. Fuori dalle mura dall’istituto non va molto meglio: la fitta foresta custodisce antiche leggende, nasconde pericoli in agguato e alimenta inquietanti misteri.

In streaming su Prime Video dal 19 febbraio 2021.

Tribes of Europa, scritta da Philip Koch, Jana Burbach, Benjamin Seiler, 2021

capitani

Serie tv tedesca, genere science fiction e drama, ambientata nel 2074, con protagonisti tre fratelli che hanno in mente di cambiare il destino dell’Europa, sconvolta a seguito di una catastrofe globale, e divisa in tanti piccoli stati tribali e distopici in guerra tra loro per ottenere il predominio. Quando i tre fratelli entrano casualmente in possesso di un misterioso cubo, le cose si complicano ulteriormente.

In streaming su Netflix dal 19 febbraio 2021.

Hausen, creata da Till Kleinert e Anna Stoeva, 2020

l’estate in cui imparamo a volare 3

Nuova serie tv tedesca, Sky original, che mescola horror, mistery e drama. La trama: Juri, 16 anni, dopo aver perso la madre si trasferisce insieme al padre Jaschek, assunto come custode, all’interno di un edificio in stato di degrado alla periferia della città. Un po’ alla volta il giovane scopre che lo stabile ha una vita propria e perversa: si alimenta con le sofferenze di coloro che abitano nel palazzo e deve lottare per cercare di salvare se stesso e gli altri inquilini. Con Charly Hübner (Le vite degli altri), Alexander Scheer, (Il giovane Karl Marx, Pirati dei Caraibi- La vendetta di Salazar), Tristan Göbel (Il mostro di St. Pauli).

In programma su Sky Atlantic dal 20 febbraio 2021.

Big Sky, ideata da David E. Kelley, 2020

Serie tv americana, genere crime drama e thriller, basata sul romanzo The Highway di C.J. Box.

citta' invisibile

Due investigatori privati, Cassie Dewell e Cody Hoyt, insieme alla sua ex moglie ed ex poliziotta Jenny Hoyt, devono cercare due sorelle rapite da un camionista su una remota e poco battuta autostrada del Montana. Quando i tre si rendono conto che le due ragazze non sono le uniche ad essere scomparse in quell’area, realizzano di avere i minuti contati per scongiurare un ennesimo rapimento.

In streaming su Disney + dal 23 febbraio 2021.

Love, Victor, ideata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, 2020

Serie tv americana, genere dramma adolescenziale, che segue uno studente, Victor Salazar (interpretato da Michael Cimino), dal suo ingresso alla Creekwood High School alla scoperta della sua identità: dai rapporti con i suoi genitori a casa alla presa di coscienza del suo orientamento sessuale.

the snoopy show

In streaming su Disney + dal 23 febbraio 2021.

Your Honor, create da Peter Moffat, 2020

Miniserie con protagonista Bryan Cranston, nei panni di un giudice che deve fare i conti con le sue convinzioni più radicate quando il figlio si mette nei guai e rimane coinvolto nei traffici di una famiglia del crimine organizzato. E così che un uomo onesto si trova davanti a scelte mai prese in considerazione e scopre fino a che punto può spingersi un uomo per cercare di proteggere e salvare suo figlio.

In programma su Sky Atlantic dal 24 febbraio 2021.

Ginny&Georgia, creata da Sarah Lampert, 2021

hausen

Serie tv genere Young Adult, con protagonisti una quindicenne di nome Ginny Miller, stressata dai traslochi, e sua madre Georgia, affascinante trentenne con il desiderio di trovare un po’ di quiete dopo anni di spostamenti. Una volta giunti in New England, sembra essere arrivato il momento di fermarsi definitivamente. Ma il passato non è galantuomo per Georgia e busserà, con i suoi segreti, di nuovo alla porta. Dieci gli episodi della prima stagione.

soulmates 1 citta' invisibile l’estate in cui imparamo a volare 2 love, victor the snoopy show ginny&georgia 3 soulmates dietro i suoi occhi 3 l’estate in cui imparamo a volare 1 tribes of europa 1 dietro i suoi occhi 1 the crew 1 ginny&georgia 1

In streaming su Netflix dal 24 febbraio 2021.

love, victor q raised by wolves una nuova umanita'