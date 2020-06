26 giu 2020 13:35

LE BLACK LIVES ITALIANE ARRIVANO IN TV - PARTONO LE RIPRESE DI ''ZERO'', SERIE NETFLIX BASATA SU UN'IDEA DI ANTONIO DIKELE DISTEFANO, SCRITTORE NATO A BUSTO ARSIZIO DA GENITORI ANGOLANI - AMBIENTATA NELLA PERIFERIA DI MILANO, IN REALTÀ IL SET È STATO RICOSTRUITO A ROMA. IN FUTURO PARE CHE SI SPOSTERANNO AL NORD, MA FINCHÉ L'EMERGENZA CORONAVIRUS NON SI SARÀ STABILIZZATA, SI GIRERÀ NELLA CAPITALE