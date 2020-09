CALI CALIENTE PORN VIDEO:

https://bit.ly/3gUiAFj

ALEXIS TAE PORN VIDEO:

https://bit.ly/31TGeNN

NIA NACCI PORN VIDEO:

https://bit.ly/32VjLPB

SCARLIT SCANDAL PORN VIDEO:

https://bit.ly/3i8mufj

Barbara Costa per Dagospia

nia nacci facebook

“I negri saranno la salvezza dell’America”: lo scriveva Jack Kerouac, quando ancora non era famoso e il mondo – America in testa – non era perlopiù rimbecillito come quello odierno, e a ogni modo, c’avrai fatto caso: tutto questo ciarlare d’uguaglianza, come se da qualche parte esistesse, fosse realmente possibile, e infatti le categorie interracial, ebony, black, e ogni altro termine a marcare etnie, come asian, come latin, dai siti porno non sono spariti, stanno lì, e sai perché?

Perché si può lottare, fino a scoppiare in rivolta, e incaz*arsi, per serie questioni identitarie sacrosante, e però il porno se è tale deve volare alto, mai essere meno da quel che è, cioè apolitico e apolide, digiuno di barriere e confini, slegato a ogni conflitto "terreno" che sia sociale, religioso, politico.

alexis tae lato b

Il porno sta sopra e oltre, in quanto industria mira certo e sempre al profitto, sicché, mettila come vuoi, ma la "diversità" attira e eccita, e il porno IR si gira, e le nuove nere porno leve scalpitano.

È vero, chi lo nega, non si è assegnato un Oscar alla miglior pornoattrice di altro colore del rosa, ma le giurie d’ora in poi saranno diverse e allora, a provarci, a non premiare corpi come questi, corpi potenti, corpi giovani, corpi che sanno come farsi piacere e dartelo, e corpi che hanno uno scopo mirato: col cervello prenderselo, il porno, e da nere sovrane dominarlo, scalzando via le più chiare "vecchie" 30enni dai porno-troni.

Cali Caliente, Alexis Tae, Nia Nacci, Scarlit Scandal: età media 22 anni, la gran parte con poche scene all’attivo, una fame porno farcita d’ambizione che solo il Covid ha potuto frenare.

nia nacci ig

Sì, ok, c’è stato lo scandalo degli ingaggi razzisti, pattuiti in base al colore della pelle, gli agenti si sono auto-sputtanati, guai a riprovarci, ma è chiaro che alle nuove stelline poco gli tange, per loro conta la riapertura dei set e la volontà che le divora, e i nomi che ti ho fatto sono solo alcuni, presi dal mazzo, di questi corpi con sessi pronti a fare stragi di orgasmi.

Corpi poco o nulla spaventati dal set, a loro agio, e il motivo è semplice: hanno fatto porno-gavetta, nella loro camera da letto, con lo smartphone: “Giravo video porno con il mio migliore amico a casa mia”, dice Cali Caliente, 25 anni, “naturalmente prima mi sono munita di una lampada a anello. Postavo il contenuto sui siti di cam, poi sono passata a fare porno da solista: a views andavo bene, di più se usavo plug anali!

alexis tae rocco siffredi janice griffith porn video

Ma dopo 2 anni mi sono stufata, mi sono trasferita a Los Angeles e col mio video-curriculum sono andata dritta in una agenzia di pornostar, mi hanno presa e ho iniziato a lavorare con attori professionisti”.

Cosa conta di più per Cali? “Fare sesso sicuro, e dove, fuori dal porno, puoi farne in tal misura, in totale sicurezza, senza condom, con tante persone diverse?”.

Cali sa che la concorrenza nel porno è spietata, soprattutto tra le donne, ma lei è risoluta: “Sono all’inizio, e voglio fare e provare ogni cosa, dalla doppia anale, a una gang-bang, da 6 uomini in su!”.

“Ma chi è Rocco Siffredi?”, ha innocentemente domandato Alexis Tae, 22 anni, di Pittsburgh, una che con Rocco, quando se l’è ritrovato davanti (in tutti i sensi) non se l’è cavata male, specie perché se non sbaglio era solo alla sua terza scena porno.

cali caliente

“Mi piace lavorare con uomini più… anziani”, continua Alexis, che ha seni deliziosamente piccoli, speriamo stia lontana dal bisturi, “io voglio imparare, e non ho problemi coi grandi carichi!” (intendi: decise monte anali). Che si avverta la ragazza che "anziano" a Siffredi non si dice, è reato grave, di porno lesa maestà!!!

Una di cui i fan del porno sono innamorati pazzi è Nia Nacci, 22 anni, nel porno da 3, e il motivo di tale amore è presto detto: Nia ha un corpo tutto naturale, minuto, ma guarda che seni!

Lei è per metà afroamericana e per metà indios, e pure lei ha iniziato col porno a casa sua, in camera sua, con chi era appena diventato il suo ex: “Prima, quando stavamo insieme, premeva perché ci filmassimo mentre facevamo l’amore. Io non volevo. Poi ci siamo lasciati, è ritornato alla carica, col video, e a quel punto era puro sesso, senza sentimento…”.

scarlit scandal 1 (2)

L’avrai capito, queste 20enni son singolari: va bene che decidere di fare porno professionale presuppone un cervello bello sveglio e più maturo della media, insieme a una personalità già abbastanza strutturata, e però, complice il web, i nativi digitali contano su una prontezza e capacità decisionale inedite.

Non è che a queste fanciulle freghi zero di quanto stanno rivendicando i loro "fratelli" per le strade americane (sono attivi con loro via social, twittando e ritwittando petizioni, postando e commentando video sdegnate), ma concretamente hanno altro da fare.

E si devono sbrigare. Non tutte diverranno vere pornostar, forse rimarranno meteore, tra loro ci sarà chi sbatterà la porta delusa, chi lascerà il porno per una vita "normale", partendo da un conto in banca riempito col porno.

scarlit scandal lesbian sex 22

E però, ti dicevo, il web: oggi iniziano tutte così, se non postando porno fatto in casa comunque digitando su Google la frase "come entrare nel porno". Frase che non ti porta da nessuna parte, perché sono i social che fanno diventare i tuoi sogni realtà: “Sul web si trova poco”, racconta Scarlit Scandal, 21 anni, nel porno da 1, “devi usare Twitter. I produttori li contatti da lì, dai loro account, oppure mandandogli una semplice mail con foto”.

Come ha fatto lei, stregando quelli di MotleyModels che l’hanno subito invitata per un provino. Scarlit non si fidava, ci ha messo più di un mese a decidersi a lasciare la sua vita in Florida per un salto nel buio pornografico.

Ogni suo passo è ponderato, ogni sua scelta pesata. Il porno non è ancora – forse non sarà mai – un lavoro fatto da persone ordinarie, e però, se sei tra quelli che insistono a bearsi nel passato, perché non ci sono più le pornostar di una volta… lasciatelo dire, sei un nostalgico, uno sciupone porno-perditempo!

scarlit scandal ir lesbian kiss

scarlit scandal 1 nia nacci alexis tae lato b 1 scarlit scandal (2) scarlit scandal ir porn video nia nacci 3 cali caliente glory hole porn video nia nacci 4 scarlit scandal slinky scarlit scandal lato b alexis tae 2 alexis tae nia nacci 5 nia nacci lato b 1 alexis tae 3 nia nacci tw cali caliente 1 cali caliente 3 nia nacci lato b scarlit scandal allblackx