BOB DYLAN S’INCAZZA - INCIAMPA MALAMENTE SUL PALCO, E SE LA PRENDE CON CHI FACEVA FOTO E GIRAVA VIDEO: “VOLETE CHE SUONIAMO O PREFERITE CHE CI METTIAMO IN POSA?” E FERMA LA BAND DURANTE UN CONCERTO A VIENNA - SARÀ L’EFFETTO DEL WHISKY CHE SI È MESSO A PRODURRE? – VIDEO

BOB DYLAN INCIAMPA E RIMPROVERA IL PUBBLICO

Da www.repubblica.it

bob dylan inciampa sul palco e si incazza con il pubblico che fa le foto 13

Ha fermato la band, che stava suonando "Blowin' in the wind", ha fatto qualche passo sul palco inciampando malamente su una delle casse, e poi si è rivolto indispettito agli spettatori. "Volete che suoniamo o preferite che ci mettiamo in posa?", ha esordito Bob Dylan di fronte al pubblico del suo concerto viennese. Pubblico che, a suo parere, era troppo concentrato a scattare foto e girare video per godersi la performance live

bob dylan whisky

