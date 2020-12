11 dic 2020 14:06

SU LE BOCCE! - ASHLEY GRAHAM TIRA SU LE TETTE CON LO SCOTCH PER "VOGUE ITALIA" - MA NON E' UN'IDEA ORIGINALE: LO FACEVA KIM KARDASHAN ANNI FA - LA MODELLA CURVY METTE IN BELLA MOSTRA LA SUE FORMOSE SMAGLIATURE PER CONVINCERCI CHE OGNI CORPO E' BELLO - QUANDO POTREMO DIRE LIBERAMENTE CHE ABBIAMO IL DIRITTO ALLA PANZA MA CHE CELLULITE E ROTOLINI NON SONO UN GRANCHE' DA VEDERE, FINIRA' ANCHE STA ROTTURA DI PALLE DEL "BODYSHAMING"