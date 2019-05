LA BOLLA E' SCOPPIATA: PAMELA PRATI LASCIA LA AICOS MANAGEMENT DI PAMELA PERRICCIOLO E ELIANA MICHELAZZO – LA NOTA DELL’AVVOCATO DELLA SHOWGIRL: “DA OGGI LA MIA ASSISTITA NON HA PIÙ NULLA A CHE FARE CON LA SOCIETÀ” – ORA PAMELA RACCONTERÀ FINALMENTE LA VERITÀ SULLA BUFALA DEL MATRIMONIO CON L’INESISTENTE MARK CALTAGIRONE, SCOPERTA DA DAGOSPIA? – STASERA LA CONFESSIONE DELLA MICHELAZZO A “LIVE – NON È LA D’URSO”

IL COMUNICATO DELL’AVVOCATO DI PAMELA PRATI

COMUNICATO STAMPA

pamela prati pamela perricciolo promuove un ristorante

Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l'agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana.

PAMELA PRATI HA LASCIATO LA AICOS, CHIUSI I RAPPORTI CON ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO

Valeria Morini per www.fanpage.it

eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo

Pamela Prati ha ufficialmente lasciato la Aicos Management Group, la società di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. I primi sentori del divorzio dalle sue agenti si erano avvertiti ieri, quanto il link alla pagina Instagram della Aicos era sparito dalla "bio" del suo profilo. Ora, l'ufficialità giunge attraverso un comunicato dell'avvocato Irene della Rocca, legale della showgirl. Si interrompono del tutto i rapporti con l'agenzia, anche in merito alla carica meramente onorifica della stessa Prati nella società. Il caso del presunto matrimonio con il misterioso Mark Caltagirone sembra dunque vicino alle battute finali.

IRENE DELLA ROCCA

Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana.

PAMELA PRATI SU INSTAGRAM DOPO LA CONFESSIONE DELLA MICHELAZZO CONTINUA A CONFERMARE TUTTO

Roma 21 Maggio 2019 Avv. Irene Della Rocca

Arriva una nuova versione di Pamela Prati?

L'incontro tra la Prati e il suo legale e la conseguente decisione di lasciare l'agenzia potrebbe avere come conseguenza una nuova presa di posizione da parte della showgirl sarda. Dato il clamore sollevato dal matrimonio mancato con lo sposo "fantasma" Mark Caltagirone e l'incoerenza delle versioni fornite finora, la Prati, smarcandosi definitivamente dalle due manager, potrebbe raccontare una nuova verità, facendo luce una volta per tutte su questa storia. E fornendo finalmente le prove dell'esistenza (o meno) del fantomatico Caltagirone.

La confessione di Eliana Michelazzo

PAMELA PRATI LASCIA LA AICOS MANAGEMENT - IL COMUNICATO DELL'AVVOCATO IRENE DELLA ROCCA

Intanto, a fare marcia indietro su quanto detto finora ci ha già pensato Eliana Michelazzo, che ha ammesso di non aver mai incontrato il misterioso Mark: "A questo punto credo non esista". Non è tutto: Eliana si è detta lei stessa una vittima del "sistema", sostenendo di avere a sua volta un fidanzato fantasma da dieci anni, da lei mai incontrato (l'intervista andrà in onda domani a Live – Non è la D'Urso). Va precisato, tuttavia, che nel 2009 la stessa Michelazzo, ex di Uomini e Donne, giurava di aver sposato tal Simone Coppi, rispondendo a chi già allora insinuava dubbi su una possibile "macchinazione".

LE CHAT DI PAMELA PERRICCIOLO SU MARCO CALTAGIRONE E PAMELA PRATI IRENE DELLA ROCCA pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo photoshoppatissime

PAMELA PRATI MILENA MICONI PAMELA PERRICCIOLO E MATILDE BRANDI pamela prati sposa GEORGETTE POLIZZI ELIANA MICHELAZZO PAMELA PRATI eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo pamela prati a live noneladurso 3 eliana michelazzo e simone coppi eliana michelazzo pamela perricciolo paola d andrea pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo photoshoppatissime MARCK CALTAGIRONE MARK MICHELAZZO PAMELA PRATI E BARBARA D URSO pamela prati a live noneladurso 1 pamela prati a live noneladurso 2 pamela prati a live noneladurso 7 pamela prati adriano celentano retro cover eventi a catanzaro lido pamela prati PAMELA PRATI MARIA PIREDDU pamela prati riflessi di luce cover 2 pamela prati eliana michelazzo LE CHAT DI PAMELA PERRICCIOLO SU MARCO CALTAGIRONE E PAMELA PRATI