BOLLETTINIAMOCI: NELLE ULTIME 24 ORE 9.148 NUOVI CASI E 144 MORTI. IL NUMERO MINORE DI DECESSI DA 7 MESI. L'INDICE DI POSITIVITÀ SALE AL 5,8% MA CON MENO TAMPONI ESEGUITI. TRA IL 5 E IL 7 MAGGIO IN ARRIVO OLTRE 2MILIONI DI DOSI DI VACCINO PFIZER

Da repubblica.it

Pfizer

Nelle ultime 24 ore registrato in Italia il numero minore di decessi da 7 mesi. Sono infatti 9.148 i nuovi casi di Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.965. Sono invece 144 le vittime in un giorno (ieri 226), l'ultimo dato analogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141 morti a causa della pandemia.

Sono 156.872 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri i test erano stati 378.202. Il tasso di positività sale al 5,8% (ieri era al 3,4%). Aumentano anche se di poco i ricoveri in terapia intensiva per Covid: sono 2.524, due in più rispetto a ieri, con 109 nuovi ingressi giornalieri. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, con 18.345 ricoverati, -36 in 24 ore. Sono 3.492.679 i guariti in totale (+8.637), 430.906 gli attualmente positivi (+364). La regione con il maggior numero di nuovi casi positivi è oggi la Campania, con 1.352, seguita dalla Lombardia con +1.287, quindi il Lazio con +986, l'Emilia Romagna con +950, la Puglia con +810, la Sicilia con +772, la Toscana con +730, il Piemonte con +702.

Vaccino

In arrivo oltre 2milioni di dosi di vaccino Intanto si apprende che sono oltre due milioni e 100mila le dosi di Pfizer previste tra il 5 e il 7 maggio in Italia, che saranno poi distribuite alle regioni, secondo quanro comunica la struttura commissariale per l'emergenza. Tra ieri e oggi sono stati già distribuiti in generale altri 2,5 milioni circa di vaccini (oltre 2 mnl di Vaxzevria, 270mila di Moderna, 160 di Janssen). Finora sono stati consegnati in tutto oltre 22 milioni e 500mila vaccini, tra Pfizer, Moderna, Vaxzevria (Astrazeneca) e Janssen (Johnson & Johnson). Sono 24.689.260 le dosi di vaccino distribuite ad oggi alle Regioni che ne hanno complessivamente già somministrate l'83,1% pari a 20.524.435. Al momento Pfizer/BioNTech ne ha distribuite 15.612.480, Moderna 2.207.900, Vaxzevria (AstraZeneca) 6.532.080, Janssen 336.800.

pfizer moderna