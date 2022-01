BONO A NULLA – GRAMELLINI INFIERISCE SUL CANTANTE DEGLI U2, CHE DOPO 46 ANNI HA RIVELATO DI DETESTARE GLI U2 E LA SUA VOCE (È IN BUONA COMPAGNIA): “SE DOPO UNA VITA PASSATA A SCRIVERE E CANTARE CANZONI, BONO NON SOPPORTA PIÙ NÉ LA SUA VOCE NÉ LE SUE CANZONI, BISOGNA RICONOSCERE CHE IL MATRIMONIO È UNA ISTITUZIONE AI CONFINI DELL'EROISMO. PRETENDE DI FARE ANDARE D'ACCORDO BEN DUE PERSONE, QUANDO È GIÀ COSÌ DIFFICILE ANDARE D'ACCORDO CON QUELL'UNICO ESSERE INAFFERRABILE E INCOERENTE CHE SI CHIAMA ‘SE STESSI’…”

Massimo Gramellini per il "Corriere della Sera"

bono vox 3

L'uomo che da quarantasei anni è il cantante degli U2 ha rivelato di detestare il nome U2, la sua voce non abbastanza virile e quasi tutte le sue canzoni: ogni volta che ne sente una alla radio, per l'imbarazzo cambia canale.

La clamorosa confessione di Bono mi induce ad abbozzare alcuni pensieri che per l'imbarazzo non rileggerò.

1. Varcata ampiamente la soglia della maturità, un individuo ha il diritto di non riconoscersi più in ciò che è stato. Quelli che dicono: «Ah, se tornassi indietro, rifarei esattamente ogni cosa», a me hanno sempre fatto paura.

bono vox 2

2. Agli adolescenti di tutte le età che non si piacciono o non si considerano, una delle più famose rockstar del pianeta sta ricordando che l'insoddisfazione non è per forza la conseguenza di un fallimento. Tormenta anche chi ha conosciuto il successo e, purché assunta a piccole dosi, forse ne rappresenta il segreto.

3. Se dopo una vita passata a scrivere e cantare canzoni, Bono non sopporta più né la sua voce né le sue canzoni, bisogna riconoscere che il matrimonio è una istituzione ai confini dell'eroismo.

u2 fabio fazio edge bono 1

Pretende di fare andare d'accordo ben due persone, quando è già così difficile andare d'accordo con quell'unico essere inafferrabile e incoerente che si chiama «se stessi». Un pronome riflessivo che a volte riflette anche troppo e forse non è neppure un pronome, ma un perenne congiuntivo imperfetto.

