BOOM PER LA NAZIONALE FEMMINILE (18,5% SU RAI2 / 3,3% SKY) - INVECE NEANCHE CR7 IN FINALE ATTIZZA GLI ASCOLTI DELLA NATIONS LEAGUE (14,2%) - LA FICTION DI CANALE5 CON LA STRANA COPPIA DELLA STELLINA DE ''IL SEGRETO'' E LO STAGISTA DI ''BORIS'' PARTE DAL 12,9% - GILETTI CHIUDE CON IL 6,6% - EZIO BOSSO (5,3%) - SPECIALE TG1 (4,6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

EZIO BOSSO

Nella serata di ieri, domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 La Furia dei Titani ha intrattenuto 1.071.000 spettatori con il 5.2% di share.

Su Rai3 Che Storia è la Musica, con Ezio Bosso, ha raccolto davanti al video 1.010.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (presentazione dalle 20.27 alle 20.35: 720.000 – 4%). Su Rete4 #CR4 La Repubblica delle Donne – I migliori mesi della mia vita è stato visto da 527.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.081.000 spettatori con il 6.6%. Su Tv8 il Gran Premio del Canada in differita è stato seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. Sul Nove l’episodio in prima tv di Little Big Italy segna 455.000 spettatori (2.1%).

portogallo olanda 5

A seguire le repliche del programma con Francesco Panella hanno raccolto 352.000 spettatori e il 2.4%. Su Rai4 The Impossible raccoglie 353.000 spettatori e l’1.7%. Su Rai5 Concerto per Milano segna 145.000 spettatori e lo 0.7%. Su Iris …E Fuori Nevica! raccoglie 433.000 spettatori e il 2.1%. Su Paramount Network Ricominciare a Vivere segna 347.000 spettatori e l’1.7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Sky la Formula1 supera il 7%.

Su Canale 5 l’ultima puntata dell’edizione invernale di Paperissima Sprint, con Roberta Lanfranchi, ha ottenuto 3.025.000 spettatori con il 15%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 781.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 642.000 spettatori con il 3.8%, nel primo episodio, e 653.000 spettatori con il 3.2%, nel secondo episodio. Su Sky Sport 1 il Gran Premio di Formula 1 in diretta sgena 725.000 spettatori con il 3.7% mentre la stessa gara su Sky Sport F1 raccoglie 686.000 spettatori e il 3.5% (dato comprensivo anche di 13 minuti post gara).

bonansea

Preserale

Vince Reazione a Catena.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.204.000 spettatori (17.8%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto 3.184.000 spettatori (21.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.775.000 spettatori (14.2%) mentre Caduta Libera raccoglie 2.658.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha appassionato 386.000 spettatori (2.9%). NCIS Los Angeles segna 726.000 telespettatori (4.4%). Su Italia1 CSI NY ha totalizzato 425.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 622.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Blob segna 771.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 265.000 spettatori (share del 2.1%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 385.000 spettatori e il 2.7%.

bonansea

Daytime Mattina

La Santa Messa porta Rete 4 al 9.2%.

Su Rai1 Linea Blu ha interessato 1.170.000 spettatori con il 19.1%. Passaggio a Nord Ovest raccoglie 1.143.000 spettatori e il 17.2%. Paesi che Vai segna 1.091.000 spettatori e il 16%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.299.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%. La Santa Messa segna 1.280.000 spettatori con il 16.7%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 957.000 spettatori con il 17.4% e Ciak Junior raccoglie un ascolto di 308.000 telespettatori con il 4.4% di share. Su Rai2 TG2 Dossier ha tenuto compagnia a 243.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Una Mamma per Amica segna 183.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 287.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 628.000 spettatori (9.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 216.000 spettatori con il 4.2% di share.

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde al 20.8.

italia australia bonansea

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 2.784.000 spettatori (20.8%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 605.000 spettatori con il 7.4% e Melaverde 1.478.000 con il 13.2%. Su Rai2 I Tulipani dell’Amore conquista 370.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su Italia1 Una Mamma per Amica segna il 2.8% con 253.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 657.000 spettatori con il 4.2%.

Su Rai3 Radici – L’Altra Faccia dell’Immigrazione registra 453.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Rete4 I Viaggi del Cuore segna 259.000 spettatori e il 3.4%. Colombo ha fatto compagnia a 348.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 la serie The District è stata scelta da 128.000 spettatori con l’1.3% di share, nel primo episodio, e 123.000 spettatori con lo 0.9%, nel secondo episodio.

bonansea italia australia 2

Daytime Pomeriggio

Dopo la partita, il debutto della serie I Durrell segna il 6.2% e il 5.7%.

Su Rai1 Il Meglio di Domenica In ha intrattenuto 1.705.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2%, nella prima parte, e 1.723.000 spettatori pari ad uno share del 13.3%, nella seconda parte. A seguire I Migliori dei Migliori Anni ha raccolto un ascolto medio di 1.693.000 spettatori pari al 14.7%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.776.000 spettatori con l’11.1%. L’Onore e il Rispetto 5 – Ultimo Capitolo ha raccolto 1.082.000 spettatori (8.4%).

A seguire Domenica Rewind ha interessato 989.000 spettatori (8.7%). Su Rai2 dalle 13 alle 14.53, l’incontro dei Mondiali Femminili di calcio Australia-Italia ha ottenuto 2.826.000 spettatori e il 18.5%. I Durrell – La Mia Famiglia ed Altri Animali ha convinto 781.000 spettatori (6.2%), nel primo episodio, e 668.000 spettatori (5.7%), nel secondo episodio. Delitti in Paradiso segna il 6.1% con 693.000 spettatori. Su Italia1 I Simpson raccoglie 505.000 spettatori (3.2%), nel primo episodio, e 565.000 spettatori (3.7%), nel secondo episodio.

LONTANO DA TE

L’incontro di Nations League Svizzera-Inghilterra ha convinto 747.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Mezz’Ora in Più ha interessato 962.000 spettatori con il 7.1%. Piedone lo Sbirro ha ottenuto 649.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete 4 Summer Beach ha registrato 470.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 193.000 spettatori (share dell’1.7%). Su Tv8 la Superbike ha ottenuto 426.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove per la Nations League di Pallavolo Russia-Italia ha ottenuto 219.000 spettatori con l’1.9%. Su Eurosport – dalle 15 alle 17.59 – l’incontro di Tennis Thiem – Nadal segna 284.000 spettatori e il 2.4%. Su Sky Sport Uno l’incontro dei Mondiali Femminili di calcio Australia-Italia ha ottenuto 507.000 spettatori e il 3.3%.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 489.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Canale 5 Amore a Prima Vista ha intrattenuto 294.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate segna 528.000 spettatori (5%). Su Italia1 Il Re Scorpione 4 – La Conquista del Potere segna un netto di 648.000 ascoltatori con il 7.2% di share. Su Rai 3 L’Ora della Legalità visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Speciale Parola di Pollice Vere è la scelta di 138.000 spettatori (2.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.512.000 (21.9%)

Ore 20.00 3.298.000 (19.3%)

TG2

LONTANO DA TE

Ore 12.30 677.000 (5.6%) – durata 15 minuti

Ore 20.30 1.479.000 (7.8%)

TG3

Ore 14.25 1.287.000 (8.5%)

Ore 19.00 1.318.000 (9.9%)

TG5

Ore 13.00 2.324.000 (15.3%)

Ore 20.00 2.918.000 (16.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.070.000 (8.7%)

Ore 18.30 721.000 (6.1%)

TG4

Ore 12.00 404.000 (4%)

Ore 18.55 462.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 486.000 (3%)

Ore 20.00 767.000 (4.4%)