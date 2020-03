BOOM PALOMBA! RETE 4 BATTE CANALE 5 IN PRIMA SERATA CON LO SPECIALE CORONAVIRUS DI “STASERA ITALIA” (8,5%) – IL FILM “GEOSTORM” SI FERMA AL 7,79%. MONTALBANO STRAVINCE LA SERATA CON IL 39% DI SHARE DOPO L’EDIZIONE STRAORDINARIA DEL TG1 CON LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE (34,4) – PALINSESTO CONTAGIATO: TG5 (14%) – TG2 POST (6,6%)

Coronavirus, Conte: "Spostamenti solo per lavoro, necessità o motivi di salute"

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

barbara palombelli stasera italia

Su Rai1 l’Edizione Straordinaria de TG1 ha informato 10.780.000 spettatori (34.4%); Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, in onda dalle 22.02 alle 24.09, ha conquistato 9.377.000 spettatori pari al 39% di share (Camilleri racconta 9.034.000 – 29.6%). Su Canale 5 l’Edizione Straordinaria del Tg5 ha informato 4.382.000 spettatori (14%); Geostorm, in onda dalle 21.50 alle 24.04, ha raccolto davanti al video 1.941.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 1.999.000 spettatori pari al 6.6% di share e a seguire Reclaim totalizza 525.000 spettatori (2.4%). Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha catturato l’attenzione di 1.619.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Grace di Monaco ha raccolto davanti al video 604.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%. Su Rete4 Stasera Italia – Speciale Coronavirus totalizza un a.m. di 2.342.000 spettatori con l’8.5% di share. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 383.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su TV8 Django Unchained ha segnato l’1.7% con 411.000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di 415.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time

GIUSEPPE CONTE PENSA DI ESSERE CHURCHILL

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 6.894.000 spettatori con il 22.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.128.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.240.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.381.000 spettatori pari al 4.8% e Un Posto al Sole 1.881.000 (6.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.458.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.482.000 (4.9%) nella seconda. Su TV8 Guess my Age piace a 585.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 408.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

coronavirus

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.133.000 spettatori (20.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.991.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.910.000 spettatori con il 14.9% di share e Avanti un Altro! 4.517.000 con il 19% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 777.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 1.226.000 (4.5%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.3% con 727.000 spettatori e CSI ha totalizzato 561.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Blob segna 1.408.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.4% con 663.000 spettatori nella prima parte e il 3.6% con 969.000 spettatori nella seconda. Su La7 Body of Proof ha appassionato 221.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 473.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Sono le Venti piace a 212.000 spettatori (0.8%).

.

Daytime Mattina

coronavirus

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il % di share; Storie Italiane ottiene .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla il % con .000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire piace a .000 spettatori (%). Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share; Mi Manda RaiTre si porta al % con .000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra .000 spettatori con share del %. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e .000 (%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Daytime Mezzogiorno

barbara palombelli stasera italia

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri segna .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. piace a .000 spettatori con il % di share, il GF Vip a .000 spettatori (%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da .000 spettatori (%), Quante Storie si porta al % con .000 spettatori e Passato e Presente al % con .000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

MONTALBANO

Daytime Pomeriggio

montalbano luca zingaretti

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto .000 spettatori (% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a .000 spettatori (%). La Vita in Diretta informa .000 spettatori con il % (presentazione .000 – %). Su Canale5 Beautiful appassiona .000 spettatori (%), Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share mentre Uomini e Donne si porta al % con 000 spettatori (Uomini e Donne Finale al % con .000 spettatori). Il GF Vip è seguito da .000 spettatori (%) e Amici di Maria De Filippi da .000 spettatori (%). Il Segreto sigla il % con .000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al % con .000 spettatori nella prima parte, al % con .000 spettatori nella seconda e al % con .000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto .000 spettatori (%), Castle .000 (%) e Squadra Speciale Cobra 11 .000 (%). Su Italia1 I Simpson intrattengono .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 (%) nel secondo e .000 (%) nel terzo. Big Bang Theory diverte .000 spettatori (%) e il GF Vip .000 (%). Su Rai3 Last Cop ha fatto compagnia a .000 spettatori (%) e Geo a .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha ottenuto .000 spettatori con il % mentre Tagadoc .000 (%). Su TV8 Vite da Copertina piace a .000 spettatori (%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince .000 spettatori (%).

barbara palombelli stasera italia

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Improvviserai segna .000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il % con .000 spettatori. Su Italia1 Pressing Champions League viene visto da una media di .000 ascoltatori con l’% di share. Su Rete4 Tv Story Superstar ha segnato il % con .000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

sul set di montalbano

TG2

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.30 .000 (%)

TG3

Ore 14.25 .000 (%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.00.000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 .000 (%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 12.00 .000 (%)

Ore 18.55 .000 (%)

COMMISSARIO MONTALBANO

TGLA7

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)