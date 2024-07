BORTONE RIFIUTA L’OFFERTA E VA AVANTI – LA PRESENTATRICE DI RAI3, DOPO ESSERE STATA PRESA DI MIRA DAI VERTICI DI TELE-MELONI PER IL CASO-SCURATI, RIFIUTA IL PROGRAMMA DI CULTURA E FILOSOFIA CHE LE AVEVANO PROPOSTO NELL’ACCESS DI DOMENICA DI RAI3 - LA CONDUTTRICE HA RISPOSTO PICCHE, MA NON RIMARRÀ A SPASSO: ANDRÀ SU RAI RADIO2 CON UNA TRASMISSIONE POMERIDIANA - E ROBERTO SERGIO RINTUZZA: "NON C'E' MAI STATA CENSURA..."

(ANSA) - "La censura non c'è mai stata, sono state fatte due proposte a una stimata collega, una su Rai3 e l'altra su Rai1, che non sono state ritenute da Serena idonee per la sua idea di tv. Devo dire che invece ha accettato la richiesta di Simona Sala di fare un programma quotidiano su Radio2, che è anche visual radio, a partire da settembre. La sua scelta è questa". Lo annuncia l'Ad Rai Roberto Sergio parlando del futuro di Serena Bortone dopo il caso Scurati.

“Rifiuto l’offerta e vado avanti”. No, non siamo ad Affari Tuoi ma sempre in Rai, sponda Rai 3. Parliamo di Serena Bortone, che ha deciso di non accettare il nuovo programma propostole in sostituzione di Che Sarà.

Vi confermiamo che la conduttrice ha risposto picche per la conduzione del nuovo format, destinato alla stessa ora di Che Sarà, sempre su Rai 3, ma soltanto al sabato. Il motivo? L’ordine dai piani alti di non parlare minimamente di politica. [...]

La richiesta da parte della conduttrice è stata ritenuta assurda e, piuttosto, ha detto “meglio niente”. E così sarà: la Bortone nella prossima stagione TV non ha avrà un programma ma non resterà a spasso. Volerà su Rai Radio2 con una trasmissione pomeridiana “più libera”, che non si chiamerà però Farfalle come scritto da Libero.

