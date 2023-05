11 mag 2023 18:04

UN BOT E VIA – UN LETTORE CI SCRIVE: “QUESTA MATTINA È IMPAZZITO L'ACCOUNT TWITTER DEL ‘CORRIERE’! DAL PROFILO UFFICIALE DEL QUOTIDIANO SONO PARTITI UNA SERIE DI COMMENTI INDIGNATI SUL CARO AFFITTI, RIVELANDO DI FATTO L’ESISTENZA DI UNA ‘BOTFARM’ PER FARE ENGAGEMENT. IN PRATICA, A CAUSA DI UNA SVISTA, I TWEET CARICHI DI ODIO, CHE SERVONO AD ALIMENTARE IL DIBATTITO E GENERARE PIÙ VISUALIZZAZIONI USCIVANO DALL'ACCOUNT UFFICIALE DEL CORRIERE INVECE CHE DAI PROFILI FAKE. EVVIVA I PROFESSIONISTI DELL'INFORMAZIONE!” - PS. I TWEET SONO STATI CANCELLATI, E POI RIPUBBLICATI DAGLI ACCOUNT BOT...