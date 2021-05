BOTTE DA ORBI A RAISPORT: NON SOLO LO SCAZZO NOVELLI-DE SIMONE, LA TESTATA SPORTIVA DELLA RAI È SGRETOLATA IN FAZIONI. PAOLO PAGANINI PUNTA A FARE IL VICEDIRETTORE. MA SALINI NON FIRMA. IL DIRETTORE DI RAISPORT AURO BULBARELLI (NEI CONFRONTI DEL QUALE I MALUMORI SONO CRESCENTI) HA SFIDUCIATO ENRICO VARRIALE SUL PROGETTO EUROPEI. LA DOMENICA SPORTIVA E’ ALLO SBANDO…

Dagonews

paolo paganini

Cosa sta succedendo a Raisport? La scazzottata di ieri tra Davide Novelli e Nuccio De Simone è solo la punta dell’iceberg. La testata sportiva della Rai è completamente sgretolata in fazioni. Giovedì è stata votata la sfiducia al comitato di redazione passata al 90%! Nessuno si occupa più di nulla. Paolo Paganini fa parte del CDR ma punta a fare il vicedirettore. Per ora l’ad Salini non firma. Il direttore di Raisport Auro Bulbarelli, in quota Lega, ha di fatto sfiduciato Enrico Varriale sul progetto Europei di Calcio che gli aveva affidato.

varriale

La Domenica Sportiva è allo sbando. La trasmissione ha dimezzato gli ascolti della scorsa stagione. La sera dell’annuncio della Superlega si occupava d’altro e la notizia è stata data solo in chiusura mentre Sky seguiva la vicenda minuto per minuto. Nei corridoi di Saxa Rubra si registrano malumori crescenti nei confronti del prode Bulbarelli che rischia di fare come quei “capitani” che nel ciclismo vengono mollati dalla propria squadra alla vigilia delle tappe decisive (che per Raisport si chiamano Europei e Giochi Olimpici)…

DAVIDE NOVELLI nuccio de simone DAVIDE NOVELLI

auro bulbarelli 9 auro bulbarelli alfredo martini