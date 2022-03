BOTTE DA OSCAR - "NEW YORK TIMES" :"LA SERATA CHE AVREBBE DOVUTO CONSEGNARE LE SORELLE WILLIAMS ALLA CELEBRITÀ È DIVENTATA LA SERATA DELLO SCHIAFFO DI WILL SMITH A CHRIS ROCK" - IL FILM "KING RICHARD" ERA STATO PRODOTTO DALLE WILLIAMS PROPRIO PER RISCATTARE DECENNI DI NARRAZIONE BIANCA CHE HANNO INFANGATO IL PAPA' DELLE DUE TENNISTE, PARAGONANDOLO A UNA PADRE PADRONE - QUANDO SMITH HA PRESO L’OSCAR, HA DETTO: “SEMBRO IL PADRE PAZZO, PROPRIO COME HANNO SEMPRE DEFINITO RICHARD WILLIAMS” - VIDEO

È l’apertura della sezione sport del New York Times. L’articolo in cui è messo nero su bianco, nel titolo, che Will Smith ha rubato la serata di gloria (e del riscatto) delle sorelle Williams. Una serata che Venus e Serena attendevano da tempo. Hanno prodotto “King Richard” proprio per riscattare decenni di narrazione bianca che hanno infangato loro padre di fatto paragonandolo a una padre padrone. E quando erano lì, pronte a godersi il momento, Will Smith ha rovinato tutto col suo schiaffo che si è preso la scena.

Scrive il Nyt:

La tavola era apparecchiata per un momento di trionfo familiare. Venus e Serena Williams erano vestite di tutto punto per la grande occasione e Will Smith, che aveva interpretato il loro padre Richard con verosimiglianza inquietante, era pronto a vincere l’Oscar come miglior attore. Ma poi, come spesso accade con la famiglia Williams, le cose si sono complicate e, senza alcun responsabilità delle due sorelle, la serata che avrebbe dovuto consegnarle alla celebrità è diventata la serata dello schiaffo di Will Smith al comico Chris Rock.

Quando Smith ha accettato l’Oscar, ha pronunciato un discorso in lacrime in cui ha detto che “l’arte imita la vita” e ha aggiunto: “Sembro il padre pazzo, proprio come hanno sempre definito Richard Williams.” Serena, guardando il discorso da un posto in prima fila, si è coperta il viso con la mano.

L’incapacità di Smith di controllare il suo temperamento ha trasformato la serata in una notte che le sorelle Williams non dimenticheranno mai, e per i motivi che si aspettavano.

Il papà Richard, attraverso suo figlio, ha commentato a NBC News. «Non sappiamo bene cosa sia successo ma non possiamo giustificare nessuno per la violenza, a meno che non sia per legittima difesa». Domenica era tutto pronto a casa Williams per godersi una serata indimenticabile per godersi la lunghezza del loro viaggio, la profondità dei loro successi e l’eredità di Richard. Invece, si è trasformata in una notte in cui Serena ha dovuto coprire i suoi occhi.

