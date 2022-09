LA DIETA VIEN MANGIANDO! – ESISTONO CIBI CHE FANNO DIMAGRIRE MENTRE LI CONSUMIAMO! - SI TRATTA DEGLI ALIMENTI A CALORIE NEGATIVE, CIOÈ CHE CONTENGONO MENO “ENERGIA” DI QUANTA NE OCCORRE PER MANGIARLI E DIGERIRLI – NON BISOGNA SCOFANARSI PER FORZA DI SEDANO, CETRIOLI, VERDURE LESSE O TRISTI “INSALATINE”, CI SONO SOLUZIONI ANCHE PER CHI VUOLE PIÙ "GUSTO"