31 mag 2023 16:12

BOTTURA FA FREDDURA – “SALVINI PRONTO PER IL PONTE: ‘MA LUNEDÌ, MASSIMO MARTEDÌ, GIURO CHE TORNO DALLE VACANZE’” – “VLADIMIR PUTIN HA RIBADITO CHE AD ATTACCARE FU L'UCRAINA: “SE VOLETE, PAGO 700.000 EURO E ANDIAMO PARI. CHE POI È ASSURDO CRITICARE LA JUVE PER IL PATTEGGIAMENTO DI IERI: IN REALTÀ PAGHERÀ 2.100.000 EURO DI MULTA, SOLO CHE NE METTE A BILANCIO UN TERZO” – “L'UNITÀ HA OSPITATO UN ARTICOLO DI GIUSVA FIORAVANTI, AUTORE MATERIALE DELLA STRAGE DI BOLOGNA. EVIDENTEMENTE I TIMER ERANO MATURI”