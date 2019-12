BRAD PITT E JENNIFER ANISTON: CERTI AMORI NON FINISCONO - L'ATTRICE HA INVITATO L'EX MARITO A UN PARTY DI NATALE TRA POCHI INTIMI: DOPO L’INCONTRO DI FEBBRAIO UN ALTRO INDIZIO CHE FA PARLARE DI UN POSSIBILE RITORNO DI FIAMMA TRA I DUE (CHE ORA SONO DI NUOVO SINGLE) – LA CRONISTORIA DI UN AMORE HOLLYWOODIANO

Benedetta Perilli per d.repubblica.it

Dopo sette anni insieme abbiamo deciso di separarci. Rimaniamo amici con grande affetto e stima l'uno per l'altro", firmato Jennifer Aniston e Brad Pitt. Gennaio 2005. Quattordici anni dopo, un altro matrimonio e un altro divorzio a testa, sei figli per lui, nessuno per lei, Jennifer Aniston festeggia il Natale organizzando una festa per pochi intimi e tra quei pochi - tipo Kate Hudson, Tom Hanks, Reese Witherspoon e pure Gwyneth Paltrow - c'è anche lui. Brad Pitt.

La partecipazione, fresca di qualche ora, si aggiunge a quella di febbraio scorso quando, in occasione della grande festa per i suoi 50 anni, l'attrice aveva invitato l'ex marito (conosciuto nel 1998 e sposato nel 2000 a Malibu) e lui si era presentato. Due volte è quasi un indizio, soprattutto se si considera che per la prima volta dalla loro separazione entrambi sono di nuovo single. Un segno che un gruppo corposo di nostalgici vorrebbe diventasse un vero e proprio ritorno.

I motivi sono i più svariati. Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme erano oggettivamente bellissimi. Tutti li ricordano biondi e luminosi, glamour nei loro abiti abbinati - come quel total black sul tappeto rosso dei Golden Globe del gennaio 2002 - felici nel loro amore giovane e fresco che tutto poteva, di successo all'apice delle loro carriere. Lei era Rachel Green, la fidanzata più desiderata degli anni '90, lui semplicemente un sex symbol con alle spalle successi come Intervista col vampiro, Seven, Sette anni in Tibet, Fight Club, Ocean's Eleven. Naturale che lei più lui fosse uguale perfezione.

Tra chi tifa per il grande ritorno, con tanto di pagine Instagram dedicate al culto della coppia, c'è anche chi non ha mai digerito la fine degli anni Duemila ed è rimasto lì, ancorato al taglio Rachel e alla pashmina stretta a un solo giro intorno al collo di lui, alle mèches di lei, a quegli occhiali a mosca con montatura in metallo (che errore quegli occhiali) sfoggiati da Brad nel settembre del 1999 per la prima uscita ufficiale con Jennifer, che rispondeva con un corpetto gioiello in paillettes dorate. C'è chi vorrebbe tornare indietro, non solo per rivivere la loro grande storia d'amore (e forse la propria) ma anche per poter indossare di nuovo quel modello di occhiali.

Tra i fan di Jennifer e Brad c'è anche chi è semplicemente un sostenitore del ritorno. Come Bruno Lauzi. Chi insomma, spesso per motivi legati alla propria vita sentimentale, considera possibile e anzi auspica la possibilità di ricongiungersi a un partner lasciato ormai da anni e mai dimenticato. Per loro vedere i due attori di nuovo abbracciati su un red carpet - ipotesi tra l'altro almeno pensabile dato che entrambi sono stati nominati ai prossimi Golden Globe - sarebbe la dimostrazione che se succede a Los Angeles può succedere anche qui, e lì, e lì.

Infine, e non vanno dimenticati perché sono numerosi, ci sono quelli che a torto o a ragione (non ci permetteremo mai di giudicare) nutrono sentimenti negativi per Angelina Jolie, ovvero quella donna diabolica che ai loro occhi si insinuò in un matrimonio perfetto nel maggio del 2004 sotto forma di coprotagonista di Brad Pitt nel film Mr. & Mrs Smith. Da quel momento in poi l'amore tra Jen e Brad naufragò fino al divorzio del 2005, quello tra Brad e Angelina fiorì fino a diventare un matrimonio, nel 2014, e un neologismo, Brangelina, che anni dopo avrebbe aperto le porte ai vari Ferragnez & co. Ma anche quella passione era destinata a morire e nel 2016 Angelina Jolie chiede il divorzio. Sorte simile tocca a Jennifer Aniston che nel 2015 sposa l'attore Justin Theroux e nel 2018 divorzia.

Messi da parte i vecchi rancori - nel 2008 Aniston aveva definito "fuori luogo" l'inizio della storia tra i Brangelina - i primi contatti tra i due storici ex risalirebbero al 2017, poi la festa per i 50 anni di Jennifer e ora l'invito al party di Natale. Che sia di nuovo amore? Non avendo risposte ci limitiamo a riportare le parole di Jennifer Aniston in un'intervista del 2003: "Se Brad è il mio grande amore? E' sicuramente un grande amore della mia vita e so che abbiamo qualcosa di speciale, soprattutto in tutto questo caos. In questo pazzo, brillante, meraviglioso, duro lavoro che abbiamo, è bello avere qualcuno ancorato a te che ti conosce, che conosce davvero tutto di te".

