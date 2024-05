24 mag 2024 18:52

BRAD, VATTENE VIA, SCIO’! “HO DETTO 'NO' PER DUE VOLTE A BRAD PITT” - LA CONFESSIONE DI YVONNE SCIO’ A MONICA SETTA A “STORIE DI DONNE AL BIVIO” – “LE MIE AMICHE MI DICONO ANCORA OGGI CHE SONO STATA UNA SCEMA, PERCHÉ LUI MI PIACEVA, MA QUANDO MI CHIESE DI USCIRE MI SEMBRÒ UNA FOLLIA. NON MI SONO MAI SENTITA NÉ BELLA NÉ TANTO INTERESSANTE DA POTER PIACERE A BRAD PITT. NON GLI DIEDI NEMMENO IL MIO CELLULARE. SONO STATA ABITUATA A SENTIRE LA MIA BELLEZZA COME UNA COLPA"