Barbara Costa per Dagospia

brandi love (20)

Qual è il sogno il più (s)pooorco di ogni bravo pornomane? Il più arrapante? Il più madido? E però il più proibito? Semplice, quello di sc*parsi la sua pornostar preferita! Ma farsela e per davvero, pelle su pelle, toccarle e finalmente, quelle bocce, spagnoleggiarci e su e giù, e quel c*lo, sììììì, afferrarlo e penetrarlo in doggy-style come nessuno mai!

Vengono i brividi solo a pensarci, di sentirla gemere, e strillare, perché siamo noi, per una volta, questa volta, a possederla… ehi… ma… chi lo dice che una tale paradisiaca cavalcata debba restare un sogno? Sul serio è possibile sc*parsi una pornostar? Scherzi?

Pure se non si è attori, non si è del ramo e, aspetta un attimo… pure se non si ha una verga mastodontica, un affare come quelli che si issano nel porno? E, visto che siamo in argomento, pure se si è poco pratici, e nel sesso non è che si ha chissà che ricco curriculum, anzi, a dire il vero, si ha esperienza di poche donzelle, bene o male non è il caso di questionarci, dato che è da anni che si fa sesso con la stessa donna, a cui si vuole bene, per carità, ma con cui i fuochi d’artificio si sono spenti?

brandi love porn video

Se ti ritrovi e no in una di queste casistiche, allegro, che c’è un modo per sc*pare con la tua pornostar del "cuore". Però: lo devi rendere pubblico, ok? E questo modo è il seguente: mai sostato sui video "f*ck a fan"? Sono i video porno in cui le o i pornostar si "concedono" a un fan selezionato, come ha fatto e fa la pornostar Brandi Love. La diva del porno Brandi, 50 anni, che sul suo Only Fans ha pubblicato "f*ck a fan", e ci "premia" il suo nip fan Smit.

Ma come si fa a contattare, e a essere presi dalle pornostar com’è capitato a Smit? Ragazzi: è la pornostar che sceglie, decide lei, e potete solo candidarvi nel più smagliante dei modi. Gli annunci li posta lei sui suoi social (e qui potete educati chiederglielo, se un "f*ck a fan" è nelle sue corde, non tutte lo fanno) e è raro, ma annunci "f*ck a fan" sbucano sui siti – e relativi social – di alcuni studios.

Non è detto che la pornostar scelga il più palestrato. No. Magari ha intenzione di girare con uno dall’aspetto, come dire, dimesso, modesto (lo Smit con Brandi Love è forse un adone?) e che però ha un qualcosa – che non è la dimensione del membro – che la colpisce e convince.

brandi love (7)

Ci sono poi pornostar (e/o studios) che organizzano "f*ck a fan" multipli, "f*ck a fan" coi fan chiamati a partecipare a orge, o a più "intimi" 3some, 4some, o penetrazioni in fila, e prima e dopo altri fan. Non è richiesta una performance erculea, no, no, no, tranquilli, tutto il contrario! Un fan è un fan, non un attore porno, e un fan sc*pa normale, è per questo che è stato opzionato. Sc*pare con goffaggine, va bene. Farlo naturale, è quel che ci vuole. Venire nei pantaloni, ecco, questo proprio no. Guardate Smit con Brandi Love: gli tremano voce, e mani.

Non vi aspettate che questi porno pur girati con professioniste vi vengano pagati. Non succede, in un "f*ck a fan" si sc*pa per la gloria, tuttavia le spese di viaggio solitamente sono rimborsate. Tassativo è presentarsi alla vostra attrice strapuliti e sistemati, belli in tiro e, obbligo degli obblighi, con analisi recentissime e tutte negative, compresi tamponi orali e anali.

brandi love (24)

È la pornostar che vi indica il posto dove farvi testare (a spese vostre, s’intende) qualche giorno prima del rendez-vous. La timidezza, l’imbarazzo, sono concessi. Non sono un problema. Se siete un "fan to f*ck" sposato/fidanzato/convivente, e con una dolce metà non propensa ad accettarvi attori porno per una volta, potete usare un alias. Non so come farete a celare il viso, e i tatuaggi se li avete… uhm, potete girare un porno mascherati. Vi piace? I tatuaggi possono essere coperti da fondotinta appositi che però, in un incontro di sesso particolarmente focoso, non garantiscono la tenuta.

I video porno "f*ck a fan" che si trovano in rete, sui siti porno, non tutti sono girati con i fan reali! Spesso i fan sono attori che fanno i fan. È una fregatura, lo so, lo so, ma una fregatura che, a constatare le views, attizza, fa indurire, e efficace sognare.

