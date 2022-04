BRAVO, UN PO’ DI MEDITAZIONE È QUELLO CHE TI SERVE – WILL SMITH SCAPPA IN INDIA A UN MESE DALLO SCHIAFFO A CHRIS ROCK CON CUI HA COMPROMESSO CARRIERA E (FORSE) ANCHE MATRIMONIO – L’ATTORE È STATO BECCATO, DA SOLO, IN UN AEROPORTO PRIVATO DI MUMBAI. IL MOTIVO DEL VIAGGIO? SECONDO I MEDIA LOCALI SI TRATTEREBBE DI UN SOGGIORNO “SPIRITUALE” DAL SUO AMICO YOGI “SADHGURU” - VIDEO

B. V. per il “Corriere della Sera”

È passato quasi un mese dallo schiaffo a Chris Rock con cui Will Smith, durante la notte degli Oscar, ha compromesso la sua carriera a Hollywood, offuscando anche la sua vittoria come migliore attore. E mentre negli Stati Uniti è stato bandito dall'Academy per dieci anni e alcuni dei suoi lavori sono stati messi in pausa, l'attore americano è ricomparso per la prima volta in pubblico.

Dopo un periodo lontano dai riflettori, Smith è stato infatti fotografato in un aeroporto privato di Mumbai, in India, mentre sorrideva ai fan e li salutava.

I motivi del viaggio non sono certi, ma secondo i media locali si tratterebbe di un soggiorno spirituale, con una visita al tempio Iskcon a Khargar, luogo di meditazione e pratiche induiste verso cui già in passato la star aveva manifestato interesse.

Il dettaglio che non è sfuggito ai paparazzi, però, è che Smith, 53 anni, è arrivato in India da solo, circostanza che avvalorerebbe l'ipotesi di una crisi matrimoniale con la moglie Jada Pinkett. I bene informati negli States sostengono che la coppia sia ai ferri corti e che, dopo anni di crisi, sia prossima al divorzio.

L'alterco con Chris Rock, avvenuto il 27 marzo in diretta tv, era stato causato da una battuta del comico americano rivolta proprio alla testa rasata di Pinkett (che ha l'alopecia). L'attrice, 50 anni, sposata con Smith dal 1997, è intervenuta solo vagamente sulla vicenda, scrivendo una frase su Instagram, «questa è una stagione di guarigione e io sono qui per questo», aperta alle interpretazioni.

Qualche giorno fa Pinkett ha poi ripreso a condurre «Red Table Talk», talk show che porta avanti su Facebook Watch, e ha aggirato l'argomento spinoso con un messaggio proiettato su uno schermo a inizio puntata: «Considerato quel che è accaduto nelle ultime settimane, la famiglia Smith si sta concentrando su una profonda guarigione. Alcuni dei risultati verranno condivisi durante il programma quando sarà ritenuto il momento».

