LA BREXIT VISTA DA GIULIA DE LELLIS: “LONDRA NON È IN EUROPA” - L’INFLUENCER, IN VACANZA NELLA CAPITALE INGLESE, FA CONFUSIONE TRA GEOGRAFIA E POLITICA – SUI SOCIAL LA PERCULANO MA CHIARAMENTE LA DE LELLIS VOLEVA DIRE CHE…

DA WWW.CORRIEREDELLOSPORT.IT

Giulia De Lellis rimandata in geografia. Sui social network la nota influencer ha affermato che Londra non è in Europa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si trova nella capitale inglese con il fidanzato e la madre, ha detto in un video su Instagram: "Si sta sempre da Dio a Londra, è una delle città… non posso manco più dire più belle d’Europa”.

“Ok mi sono spiegata male, so che per non vale, non è mai ammesso sbagliare ma in fondo so che avete capito tutti cosa intendevo”. Chiaramente la De Lellis, voleva dire che il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea. Il video intanto ha già fatto il giro del web, scatenando l’ironia dei suoi detrattori. “Giulia De Lellis ha deciso che Londra non si trova più in Europa”, ha commentato Trash italiano sul social.

