Alberto Dandolo per Oggi – ww.oggi.it

“Nessun matrimonio in vista", con queste lapidarie ed inequivocabili parole Flavio Briatore commenta ad Oggi le indiscrezioni di stampa circolate in questi ultimi giorni sulle sue prossime, seconde nozze con Elisabetta Gregoraci.

Tutto era partito da un fuorionda che la conduttrice calabrese si è lasciata scappare durante la registrazione di una puntata del suo programma Questione di stile (Rai 2) in cui l'ex marito è ospite fisso. «Se si risposa io lo ammazzo», ha detto lei ignara di essere ascoltata, mostrando ancora molta gelosia nei confronti dell'ex, mentre lui rideva.

Sta di fatto che Ely dopo la rottura con il ricco rampollo fiorentino Giulio Fratini si è pubblicamente avvicinata al suo Flavio. Cene a lume di candela, weekend romantici, lavoro condiviso e una armonia palpabile hanno scandito le vite degli ex coniugi nelle ultime settimane.

"Elisabetta per me è famiglia" ha sempre detto Briatore che, di fatto, dopo di lei non ha mai avuto una donna fissa al suo fianco. Ed Ely dal canto suo non ha retto ad alcuna relazione affettiva da quando ha divorziato da Flavio. Insomma, a volte certi amori non hanno bisogno di fare dei giri enormi per ritornare!

Serena Grandi sta centellinando le sue apparizioni sul piccolo e grande schermo per dedicarsi alla sua più grande passione: la scrittura. L'attrice romagnola infatti è in procinto di ultimare la stesura del suo primo romanzo giallo, progetto a cui si sta dedicando anima e corpo in attesa di tornare a teatro con un'opera dedicata a Saffo. Nel frattempo la iconica Serena dice di aver trovato anche l'amore!

Si tratterebbe di un noto e ricchissimo attore inglese conosciuto, per sua stessa ammissione, casualmente in un bar nel centro di Roma. Peccato che questo misterioso fidanzato nessuno lo abbia mai visto, nemmeno le sue amiche più care. I malpensanti già parlano di un "caso Caltagirone 2.0" ma Serena forte della sua verità, si lascia scivolare tutto addosso.

Sta spopolando in tv l' irresistibile imitazione di Stefano De Martino che l'attore comico Luigi Esposito, del noto duo Gigi e Ross, sta portando in scena nella seconda edizione del fortunato programma GialappaShow in onda nella prima serata di Tv8.

Nonostante l' apprezzamento da parte del conduttore napoletano, nei corridoi di mamma Rai si sussurra che De Martino non abbia però in realtà fatto i salti di gioia per l'esibizione del collega che lo rappresenterebbe come una sorta di "velino" un filino vanesio ed irraggiungibile. Certo è che De Martino da quando macina ascolti nel preserale di Rai 1 appare quasi inavvicinabile : non si concede ai media, centellina le sue apparizioni mondane ed è, come ogni star che si rispetti, circondato e protetto da un vero e proprio plotone di collaboratori che filtrano ogni suo contatto con l'esterno.

La regina della movida Milanese? Senza dubbio Ornella Vanoni. Vitale e curiosa come una adolescente, la celebre ed iconica cantante sembra non curarsi delle sue 90 primavere e non rinuncia a frequentare i locali e gli eventi che contano nella città italiana della moda.

Recentemente nella stessa giornata è stata avvistata a colazione nel lussuoso ristorante dell'hotel Portait Milano assieme all' amica Melania Rizzoli e all'imprenditore Carlo Sama, poi aperitivo all'hotel Diana nel cuore del quartiere gay friendly di Porta Venezia con due giovani stilisti e infine cena a base di risotto e ossobuco alla Antica tattoria della Pesa nel centralissimo Viale Pasubio. Una Vanoni instancabile e piena di progetti: è già a lavoro per il suo nuovo lavoro discografico con brani inediti!

Myrta Merlino imperversa ogni giorno in tv con il suo Pomeriggio 5 spaziando dalla cronaca nera all'attualita' e strizzando anche l'occhio al gossip. Nonostante i buoni, seppur non esaltanti, dati d'ascolto secondo quanto risulta ad Oggi la brava Myrta dalla prossima stagione televisiva non sarà più al timone del programma pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione.

I vertici Mediaset infatti hanno intenzione di rinnovare lo storico format a partire dalla conduzione. Per la Merlino avrà inizio una nuova avventura professionale all'interno del Gruppo o emigrera' verso altri "lidi"?

Benjamin Mascolo e Federico Rossi, meglio noti come il duo musicale Benji & Fede, dopo un lungo periodo di silenzio e lontananza dai palchi sono tornati ad esibirsi insieme : hanno infatti recentemente lanciato il loro nuovo album dal titolo Rewind.

I due artisti sembrano aver appianato le divergenze e le incomprensioni che avevano minato il loro rapporto e portato ad interrompere anche la collaborazione artistica. I ragazzi si dicono pronti ad un nuovo futuro artistico insieme e non nascondono il desiderio di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Secondo i soliti ben informati però Federico e Benjamin avrebbero fatto solo un "armistizio di facciata" e per sole ragioni di business. Pare infatti che non abbiano ancora superato e smaltito gli antichi dissapori.

