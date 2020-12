BRIATORE TAMPONA IL ''CORRIERE'': ''IL DECLINO DELL'ITALIA È BEN RIASSUNTO DA UN IMPORTANTE QUOTIDIANO CHE MI SCAMBIA PER UN ALTRO CHE BLOCCA IL TRAFFICO A MILANO. A NULLA SONO VALSE LE MIE SMENTITE, LA SPIEGAZIONE CHE NON ERA LA MIA, CHE IO NON GUIDO DA VENT’ANNI E PASSA UNA AUTOMOBILE. CHE NON ERO LÌ. LA SMENTITA È STATA PUBBLICATA SOLO QUANDO…''

1. "MA QUALE BRIATORE, SONO IO CHE HO BLOCCATO MILANO CON LA ROLLS ROYCE”: IL GALLERISTA SOSIA DEL RE DEL BILLIONAIRE SI SCUSA

2. IL POST DI FLAVIO BRIATORE

Flavio Briatore su Instagram:

il sosia di briatore luigi proietti

Il declino dell’Italia è ben riassunto, in queste ore, nella vicenda che mi è capitata giorni fa. Non perché io sia chissà chi ma perché quello che che mi è toccato vivere la dice lunga sul pregiudizio in Italia. Un importante quotidiano, il Corriere della Sera, ha scritto alcuni giorni fa sul suo sito online: “La Rolls Royce di Briatore blocca il traffico in centro” a Milano. A nulla sono valse le mie smentite, la spiegazione che non era la mia, che io non guido da vent’anni e passa una automobile. Che non ero lì. Niente.

BRIATORE ROLLS ROYCE 1

La smentita non è stata pubblicata sino a quando, altri giornali ed altri siti, tra questo il Giornale ed Il Tempo, hanno ricostruito i fatti spiegando che l’auto non era la mia, ma di un tal Luigi Proietti. Adesso, visto che non hanno il coraggio di ammettere i loro errori madornali, a fronte di mie smentite comunicate tempestivamente, parlano di un sosia di Briatore.

L’unico sosia che vedo in giro è quello dell’Italia: un paese che ha avuto in passato idee, artisti, imprenditori, talenti e che oggi si è rintanato nei propri pregiudizi, nelle sue pigrizie, nella propria ideologia a prescindere dai fatti. E la stampa ed i media, in questo, purtroppo fanno (spesso) parte del declino italiano. Eppure sarebbe bastato poco. Bastava scrivere subito: non era Briatore e non era la sua Rolls. Io lo avevo detto subito. Bastava credere a Flavio Briatore.

BRIATORE ROLLS ROYCE 3 il sosia di briatore luigi proietti BRIATORE CON IL FIGLIO NATHAN briatore briatore il sosia di briatore luigi proietti