BRIGITTE, MA CHE STAI ADDÌ? OSPITE DI UNA TRASMISSIONE AMERICANA, BRIGITTE NIELSEN SI LASCIA SCAPPARE LA MINCHIATA CHE IN ITALIA MANCANO CIBO E ACQUA - IL FIGLIO AARON E’ INTEVENUTO A “LIVE - NON È LA D’URSO” PER METTERCI UNA PEZZA: “E’ STATA FRAINTESA. MIO FRATELLO LE HA RACCONTATO CHE MANCAVANO DELLE COSE NEI SUPERMERCATI E…” - GALLERY PEPERINA

Da www.leggo.it

BRIGITTE NIELSEN

Ospite in una trasmissione americana l’attrice Brigitte Nielsen ha parlato della situazione italiana sotto la minaccia del Coronavirus. Brigitte ha raccontato a conduttore e telespettatori che in Italia manca tanto il cibo quanto l’acqua potabile, riportando quanto le aveva raccontato il figlio. Sul caso è intervenuto Aaron, figlio dell’attrice ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi a “Live – Non è la D’Urso”

brigitte nielsen e douglas aaron meyer

Brigitte, secondo la versione di Aaron sarebbe stata fraintesa: “Io ho parlato con mia madre – ha spiegato - si stava riferendo a mio fratello minore, Raoul. Non è stato detto questo, lui stava solo raccontando che mancavano le cose quando è andata a fare spesa nei supermercati. Mamma poi si riferiva all’acqua in bottiglia (clean water), non a quella potabile. Vivo a Milano, so com’è qui. Si riferiva solo a una giornata. Ripeto, non ha mia detto che non c’è cibo. Il giorno stesso l’ha specificato in un post su Instagram”.