UN BRINDISI ALLO SHARE! - BATTIBECCO SU TWITTER TRA IL CONDUTTORE DI “STASERA ITALIA” E LUCA TELESE. GIUSEPPE BRINDISI PUBBLICA I RISULTATI DEL SUO PROGRAMMA E COMMENTA: “LA VERITÀ È SEMPRE LA STESSA, QUANDO NON C’È IL TRAINO I SOMARI RESTANO SOMARI” - LA REPLICA: “NON DISPERARE: QUANDO TORNA VERONICA (GENTILI, NDR) POTRETE ESSERE DI NUOVO COMPETITIVI”

1) Il somaro è un animale splendido 2) e comunque non disperare: quando torna Veronica potrete essere di nuovo competitivi :-) https://t.co/aQ7PXFExrQ — Luca Telese (@lucatelese) September 1, 2019

Da www.liberoquotidiano.it

luca telese luigi di maio david parenzo

giuseppe brindisi

La competizione si sa, è competizione e in televisione si fa ancora più pesante. L'ultimo battibecco proviene dai due conduttori che, in prima serata, intrattengono gli italiani con la politica del giorno. Si tratta di Giuseppe Brindisi e Luca Telese, il primo alla guida di Stasera Italia su Rete 4, il secondo alle redini (assieme a David Parenzo) di In Onda, su La7. Le due trasmissioni, quasi alla stessa ora, non sono esenti da un briciolo di senso di sfida.

luca telese david parenzo 1

Proprio Brindisi ha pubblicato i risultati del suo Stasera Italia Estate: "Programma d'informazione leader dell'access prime-time: 1^parte 1.038.000 am (5.90% sh),2^parte 1.297.000 am (7.14% sh)", commentato così i risultati: "Perché poi la verità è sempre la stessa. Quando non c'è il traino... i somari restano somari. Altro che trippa e pastrami". Immediata la replica di Telese: "1) Il somaro è un animale splendido 2) e comunque non disperare: quando torna Veronica potrete essere di nuovo competitivi" scrive su Twitter generando così una vera e propria rincorsa allo share.

