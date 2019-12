17 dic 2019 19:56

BRUNO, NESSUNO E CENTOMILA – ARRIVA NATALE E COME OGNI ANNO CI TOCCA IL TOUR DI PROMOZIONE DEL LIBRO DI VESPA. IL DEMOCRATICO CONDUTTORE NON FA DISTINZIONI NÉ DI RETE NÉ DI ORARIO: RAI, MEDIASET, LA7, 23 APPARIZIONI IN 35 GIORNI. MA MENO DELL’ANNO SCORSO (22 IN 28 GIORNI) – UNA COPERTURA CAPILLARE CHE NON TIENE CONTO DELLE 15 PUNTATE DI ''PORTA A PORTA''…