LA BRUTALITA' DELLA NATURA - LE ZEBRE PROVANO AD ATTRAVERSARE IL FIUME MARA IN KENYA E UN BRANCO DI COCCODRILLI LE ATTACCA, IN UNA MATTANZA DURANTA MEZZ'ORA - VIDEO

Scott Campbell per “Mail On Line”

VIDEO ‘COCCODRILLI CONTRO ZEBRE’

zebre nel fiume mara

Il video mostra il momento in cui un gruppo di coccodrilli attacca un gruppo di zebre. I 60 rettili acquatici si trovavano nel fiume Mara, in Kenya, 20 di loro hanno attaccato le zebre indifese, e tutto è stato ripreso dalla guida di safari Dennis Mbugua, in una mattanza durata mezz'ora.

