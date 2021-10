UNA BRUTTA "FAZENDA" – “LE IENE” VOLANO IN BRASILE PER CAPIRE COSA SIA SUCCESSO NEL REALITY A DAYANE MELLO CHE, TOTALMENTE UBRIACA, È FINITA SOTTO LE COPERTE DI NEGO DO BOREL, CANTANTE DI SUCCESSO CHE ORA È INDAGATO PER STUPRO – LEI NON RICORDA NULLA, MENTRE LUI È STATO SBATTUTO FUORI DAL PROGRAMMA E SPROLOQUIA SUI SOCIAL DICENDO DI ESSERE DEPRESSO PER POI ANDARE A BALLARE SU YACHT DI LUSSO – LEI È ANCORA NEL PROGRAMMA, MA È A PEZZI: LO SHOW CONTINUA E NON PUÒ ABBANDONARLO PER NON… - VIDEO

VIDEO: "LE IENE" E IL PRESUNTO STUPRO DI DAYANE MELLO

Da "www.iene.mediaset.it"

le iene e il presunto stupro di dayane mello 9

Il cantante Nego do Borel, superstar in Brasile, è indagato per il presunto stupro di Dayane Mello mentre era ubriaca durante il reality la Fazenda trasmesso dalla seconda rete più importante del Paese. La modella, molto famosa anche in Italia, non ricorda, non ha visto le immagini mentre lo show continua e lei non può abbandonarlo se non pagando una costosa penale. Con Roberta Rei siamo andati in Brasile per capire se possiamo aiutarla e ci siamo messi sulle tracce di Nego

le iene e il presunto stupro di dayane mello 11 le iene e il presunto stupro di dayane mello 13 dayane mello 3 dayane mello e nego do borel al reality a fazenda 9 dayane mello e nego do borel al reality a fazenda 8 dayane mello e nego do borel al reality a fazenda 5 dayane mello e nego do borel al reality a fazenda 4 dayane mello e nego do borel al reality a fazenda 6 dayane mello e nego do borel al reality a fazenda 7 dayane mello 1 dayane mello 2 le iene e il presunto stupro di dayane mello 1 le iene e il presunto stupro di dayane mello 10 le iene e il presunto stupro di dayane mello 12 le iene e il presunto stupro di dayane mello 4 le iene e il presunto stupro di dayane mello 14 le iene e il presunto stupro di dayane mello 15 le iene e il presunto stupro di dayane mello 16 le iene e il presunto stupro di dayane mello 18 le iene e il presunto stupro di dayane mello 17 le iene e il presunto stupro di dayane mello 24 le iene e il presunto stupro di dayane mello 19 le iene e il presunto stupro di dayane mello 2 le iene e il presunto stupro di dayane mello 20 le iene e il presunto stupro di dayane mello 21 le iene e il presunto stupro di dayane mello 22 le iene e il presunto stupro di dayane mello 23 le iene e il presunto stupro di dayane mello 25 le iene e il presunto stupro di dayane mello 26 le iene e il presunto stupro di dayane mello 29 le iene e il presunto stupro di dayane mello 27 le iene e il presunto stupro di dayane mello 28 le iene e il presunto stupro di dayane mello 35 le iene e il presunto stupro di dayane mello 3 le iene e il presunto stupro di dayane mello 30 le iene e il presunto stupro di dayane mello 31 le iene e il presunto stupro di dayane mello 32 le iene e il presunto stupro di dayane mello 33 le iene e il presunto stupro di dayane mello 34 le iene e il presunto stupro di dayane mello 5 le iene e il presunto stupro di dayane mello 36 le iene e il presunto stupro di dayane mello 37 le iene e il presunto stupro di dayane mello 38 le iene e il presunto stupro di dayane mello 7 le iene e il presunto stupro di dayane mello 6 le iene e il presunto stupro di dayane mello 8