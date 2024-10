17 ott 2024 10:24

BUCCI DI BANANA – A “OTTO E MEZZO” ALDO CAZZULLO E LILLI GRUBER ATTACCANO IL SINDACO DI GENOVA MARCO BUCCI, CANDIDATO DEL CENTRODESTRA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LIGURIA, PER AVER RIMPROVERATO A QUELLO DI CENTROSINISTRA, ANDREA ORLANDO DI NON AVERE FIGLI – LILLI: “QUESTE USCITE SONO NON COMMENTABILI. BUCCI SE LE TENGA PER SÉ QUESTE COSE ANCHE PERCHÉ LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DELLE DONNE NON È CONTENTA. E ANCHE DEGLI UOMINI…” (LA GRUBER ORMAI DECIDE ANCHE QUAL E’ LA MAGGIORANZA)