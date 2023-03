BUFERA SULLA NUOVA SERIE TARGATA HBO, "THE IDOL", CREATA DAL CANTANTE THE WEEKND E DAL REGISTA DI "EUPHORIA", SAM LEVINSON, CON PROTAGONISTA LILY ROSE DEPP - LA SERIE TV È ACCUSATA DI ESSERE "UN VIOLENTO PORNO-SHOW" E "LA STORIA D'AMORE PIÙ SQUALLIDA DI TUTTA HOLLYWOOD" - SOTTO ACCUSA ALCUNE SCENE DI SESSO "DISTURBANTI E MOLTI VIOLENTE", COME L’INSERIMENTO DI UN UOVO IN UNA VAGINA OPPURE "L’ELEMOSINA DI STUPRO" DA PARTE DEL PERSONAGGIO DELLA DEPP… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giovanni Berruti per www.lastampa.it

Bufera su The Idol. La miniserie targata HBO, creata dal cantante The Weeknd, al secolo Abel Makkonen Tesfaye, e dal regista di Euphoria, Sam Levinson, è finita sotto i riflettori a causa di un’inchiesta del The Rolling Stone Magazine. Il motivo? Il disastro che sarebbe avvenuto dietro le quinte, con l’arrivo di Levinson, che tra riscritture e ritardi è riuscito a trasformare il progetto in «un violento show pornografico».

[…] Descritta come «la storia d’amore più squallida di tutta Hollywood», il soggetto si sarebbe dovuto incentrare su Jocelyn (Depp), una star del pop che si sta facendo strada nel mondo musicale, che finisce per cadere sotto l’influenza di Tedros (Tesfaye), il misterioso proprietario di un noto nightclub di Los Angeles, a capo di una setta.

[…] Lo scorso aprile, […] la regista Amy Seimetz (The Girlfriend Experience) ha abbandonato il progetto, dopo aver quasi terminato le riprese di tutti e sei gli episodi, nonostante abbia ricevuto le sceneggiature incomplete (su cui sarebbe stata costretta anche a metter mano mentre girava, assieme al suo assistente che non aveva alcun tipo di esperienza di scrittura).

Il motivo si celerebbe dietro a dei conflitti con lo stesso The Weeknd, che reputava che la miniserie stesse adottando «una prospettiva troppo femminista». Ma una volta subentrato Levinson, che ha scartato il materiale, rinnovando anche il cast, […] la situazione sarebbe definitivamente precipitata.

[…] Sebbene la versione precedente includesse nudità, la nuova interpretazione del regista di Euphoria ha infatti introdotto una serie di scene di sesso disturbanti, inquietanti e molto violente tra i due protagonisti.

Ad esempio, l’inserimento di un uovo in una vagina oppure «l’elemosina di stupro» da parte del personaggio della Depp nei confronti di quello di Tesfaye. Scene che non sarebbero state mai girate. Fortunatamente. «Da satira oscura sulla fama e sull’idea di essa nel 21° secolo si è trasformata in una storia d’amore degradante priva di un messaggio, e se qualora ci fosse altro non può essere che definito come offensivo» ha dichiarato una fonte dal set.

[…] A intervenire nel dibattito anche lo stesso The Weeknd, che ha pubblicato una clip tratta dalla serie su Instagram, lanciando una frecciata al magazine: «Rolling Stone, ti abbiamo fatto arrabbiare?». Così come la Depp ha espresso parole lodevoli nei confronti di Levinson, definendolo «il miglior regista con cui abbia mai lavorato« e di non essersi «mai sentita così supportata o rispettata in uno spazio creativo».

