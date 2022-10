Alberto Dandolo per Dagospia

tweet grande fratello vip 5

Ieri sera su Canale 5 non abbiamo assistito come ha più volte sottolineato Alfinso Signorini a una brutta pagina di televisione. Ieri abbiamo invece vissuto da spettatori il più utile dei messaggi che un programma potesse comunicarci. Quale? Che chi abbiamo di fronte non è una proiezione delle nostre aspettative o peggio ancora delle nostre mancanze. Chi abbiamo di fronte ha una vita, una storia e forse qualche sofferenza da curare. Non merita né giudizi di valore, né rimbrotti e né compassione. Vuole solo essere ascoltato. E il gf vip è stato lo specchio della nostra incapacità di metterci in ascolto dell'altro, ha smascherato tutte le nostre bassezze emotive e intellettuali, che poi sono la stessa cosa.

Giuseppe Candela@GiusCandela

tweet grande fratello vip 9

Il caso Bellavia gonfia gli ascolti del #GFvip che tocca 3.313.000 telespettatori e il 25,1% di share. #Sopravvissutilaserie debutta con 3.623.000 e il 19,6%.

Massimo Falcioni@falcions85

il #gfvip guadagna 1 milione di spettatori medi e tocca il 25,1%. il caso #bellavia riporta il reality al centro della scena, facendolo uscire momentaneamente dal cerchio dell'autoreferenzialità. #sopravvissuti parte dal 19,6% (chiudendo due ore prima).

MasterBB@MasterAb88

Escono come vermi. Giusto così. Gli sbagli si pagano, grande lezione stasera per i Vipponi. #Gfvip

Cinzia Bancone@CinziaBancone

Sta diventando Squid Game raga #gfvip

Andrea Conti@IlContiAndrea

Comunque il provvedimento dovrebbero darlo pure agli psicologi del #GFvip

tweet grande fratello vip 7

Trash Italiano@trash_italiano

"Se hai pensato anche per un secondo che Marco stesse piangendo di felicità, sei la persona più scema che ci sia sulla faccia della terra" Signorini a Ciacci

ApocaFede@DrApocalypse

#Ciacci può tranquillamente tornare all'annunciato (e mai diventato realtà) addio alla tv che aveva il preceduto il suo #GfVip. Un personaggio indifendibile, da sempre.

Davide Maggio@davidemaggio

Ora ho solo una piccola domanda per l’espulso #Ciacci: ‘ti sei mai chiesto, chéry, se la mancanza di lavoro non sia dovuta alla persona che sei piuttosto che alla sieropositività, come asserisci?’ #GFVip

tweet grande fratello vip 8

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ma qualcuno ancora si stupisce di Ciacci? Giovanni Ciacci? Ma dai... #gfvip

Claudio Plazzotta@Claplaz

C’è grande dispiacere per sto tizio col pizzetto blu

ApocaFede@DrApocalypse

Avoja a snocciolà il rosario, Ciacci. Avoja. #GfVip

ApocaFede@DrApocalypse

Il 3% ha votato Ciacci.

Gegia al 4%.

Fateve due domande e dateve due risposte #GfVip

Massimo Galanto@GalantoMassimo

tweet grande fratello vip 4

Bisogna sempre pensare a chi sta peggio di noi. Tipo il social media manager di Giovanni Ciacci stasera. #gfvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Alfonso: “Altro che calcio nel sedere a Ciacci, io l’avrei dato anche ad altri” #GFVip

Andrea Conti@IlContiAndrea

Squalifica per #GinevraLamborghini. Disse di #MarcoBellavia “merita di essere bullizzato” #GFVip

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Ginevra Lamborghini che cerca di piangere senza lacrime #GFVip #Iostoconmarco #MarcoBellavia #iostoconbellavia

Valeria Graci @gracivaleria

Questa piagne per la squalifica non per quello che ha detto! #GrandeFratelloVip

BICCY.IT@BITCHYFit

tweet grande fratello vip 3

Ginevra Lamborghini è entrata al #GFVip per farsi un nome e far pace con la sorella e ne è uscita dopo due settimane con una shitstorm e due diffide dalla sorella. Bene ma non benissimo.

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Ginevra su Elettra: "Non mi parla ma non so perché"

Ginevra su Marco: "Mi ha toccato ma non ha palpato"

Poi, però, quando si tratta di dire caxxate la chiarezza non le manca. Giustamente a casa, la sua però.

#GFVIP

Nic@Ilcavalierefng_

Alfonso: “Orietta dalle un po’ di conforto”

Orietta: “La notte in cui Tenco si è suicidato…” #gfvip

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

tweet grande fratello vip 2

Per rincuorarla le hanno ricordato il suicidio di Tenco. Ok #GFVIP

ApocaFede@DrApocalypse

a parlarle del suicidio di Tenco quando è sull'orlo di un attacco di panico, non mi pare una grande idea #GfVip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

La si squalifica e poi si passa venti minuti a consolarla in diretta. Bah #gfvip #ginevralamborghini

Claudio Plazzotta@Claplaz

Ma Ginevra Lamborghini avrà smesso di fare finta di piangere?

BICCY.IT@BITCHYFit

Marco ha chiesto un parere professionale a Gegia e infatti le ha urlato contro SEI MALATO SEI PAZZO, una grande professionista #GFVip

rossella @unagiaslifes2

Gegia ha appena detto: “Dovevamo tenercelo con le cazzate che diceva” CHE SCHIFO. #gfvip

tweet grande fratello vip 16

BICCY.IT@BITCHYFit

Gegia è forse la più grande delusione di questo #GFVip Una comodina che quando non dorme vomita scemenze

Franco Bagnasco@franco_bagnasco

Gegia preferisco ricordarmela nei B movies. #gfvip

Saverio Capobianco@Saverio_94

E poi ci sono persone come Gegia che sviliscono la categoria professionale degli psicologi. L'ordine agisca quanto prima. #GFVip

Francesco Canino@fraversion

scusate, ma chi se ne frega delle analisi un tanto al chilo di Gegia. Già è sempre stata poco credibile come attrice, figuriamoci come psicologa. #GFvip

BICCY.IT@BITCHYFit

tweet grande fratello vip 15

Ma questa è una psicologa ragazzi ma le lauree le regalano o cosa #GFVip #iostoconbellavia

ApocaFede@DrApocalypse

è incredibile come volti un tempo celebri che dovrebbero dare il meglio di sè per provare a riemergere dall'anonimato si scavino la fossa da soli appena entrati al #GfVip. Suicidi televisivi che si ripetono, anno dopo anno.

ApocaFede@DrApocalypse

il mea culpa di Signorini e autori nei confronti di Marco Bellavia è cosa doverosa. Perché molto di quel che è accaduto ha origine lì. Al momento dei casting. #GfVip

Diego Odello@Mr_Odo

Signorini per la prima volta perfetto. Via la retorica, parla col cuore e dimostra la sua intelligenza. Stasera bravo. #gfvip

Davide Maggio@davidemaggio

tweet grande fratello vip 14

Signorini ha gestito bene la vicenda di Marco Bellavia. Importante aver sottolineato le responsabilità della produzione (in primis dello staff medico) e punito l’indifferenza e la mancanza di solidarietà che, personalmente, mi ha amareggiato molto. Ora completiamo l’opera #GFVip

Trash Italiano@trash_italiano

Fino ad ora Alfonso ha gestito bene la situazione. Non sta sorvolando su nulla e non si fa problemi a rimproverare i concorrenti.

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ma Carolina Marconi cosa ci trovava in Paolo Berlusconi? #gfvip

Davide Maggio@davidemaggio

tweet grande fratello vip 13

Ma se la Manfuso c’ha un diverso nervo scoperto ad ogni puntata non poteva starsene a casina sua? #GFVip

Massimo Falcioni@falcions85

tweet grande fratello vip 11

L'intervento del ministro della giustizia Orlando (sì, accadde davvero) Il caso D'Eusanio (clamorosamente omesso) L'espulsione di Salvo La vicenda Tarallo (pure questa silenziata) Ora la questione Bellavia. Il #gfvip torna ad essere fenomeno davvero di dominio pubblico.

Giuseppe Candela@GiusCandela

In tutto questo la Berti anche stasera ha guadagnato 10 mila euro senza dire una parola. Ha vinto lei. #GFvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Qua per ricordarvi che questa mattina Orietta Berti si è svegliata con un bonifico da 10 mila euro e Charlie Gnocchi ancora dentro la Casa #GFVip

