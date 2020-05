LA BUONA “NOVELLA” - L'INTERROGATIVO CHE SI FA TUTTA MILANO É: EROS RAMAZZOTTI É TORNATO CON MARICA PELLEGRINELLI? DAI DUE NESSUNA CONFERMA, MA GLI AMICI PIÙ VICINI NE SONO SICURI E DICONO CHE IL CANTANTE E LA MODELLA SIANO MOLTO FELICI - UNO DEI FILM PIÙ SCARICATI ATTUALMENTE È IL GIALLO EROTICO "OSSESSIONE FATALE" CHE VEDE PROTAGONISTA CARMEN DI PIETRO (ARIDATECE LA MONSE') - "LA MALGY" SCATENATA SU INTAGRAM - VIDEO

Uno dei film più scaricati attualmente e che passerà in tv la prossima settimana é il giallo erotico "Ossessione Fatale" che vede protagonista Carmen Di Pietro: uno "scult" assoluto che é ricordato per la scena in cui l' "attrice" lega un ragazzo al letto. In questi giorni la Di Pietro conferma le sue (s)doti recitative con i tutorial su Instagram in compagnia della giovane figlia. Ridateci Maria Monsé!

L'interrogativo che si fa tutta Milano é: Eros Ramazzotti é tornato con l'ex moglie Marica Pellegrinelli? Dai due nessuna conferma, ma gli amici più vicini ne sono sicuri e dicono che il cantante e la modella siano molto felici. Attendiamo conferme. O smentite.

“Uno dei miei più interessanti, così dice chi ha letto la sceneggiatura, compresi i Daft Punk, che firmano la colonna sonora. Sono miei estimatori, conoscono tutto il mio cinema. Da amici francesi hanno saputo che giravo un nuovo film e mi hanno telefonato: ‘Vogliamo lavorare con te‘. Ci sentiamo spessissimo, ‘tra poco ti inviamo i primi brani’, sono entusiasti. Verranno a Roma appena possono”. Così ha detto Dario Argento, ma é stato smentito dai produttori stessi del film. "Occhiali Neri" é il titolo. Nel cast non ci sarà Asia Argento, figlia del regista. Coma mai? Per il ruolo della protagonista si parla di Euridice Axan.

Le dirette Instagram di Barbara D'Urso riservano molte sorprese grazie alla presenza di Cristiano Malgioglio: la conduttrice pochi giorni fa gli ha chiesto "Cosa stai facendo a casa?" e il cantautore ha risposto "Sto scopando". Risate a tutto spiano, ma tranquilli: niente sesso, il cantautore stava passando il pavimento con la scopa...

Tempi di scarso gossip, ma i taxisti non stanno mai zitti. Uno di loro ci ha rivelato che lo scorso inverno Morgan con un freddo della madonna sarebbe sceso a pagare la corsa della compagna Daria, che lo ha reso da poco papà, nudo dalla cintola in su...

Un gigantesco omaggio al gigantesco paroliere e compositore Stephen Sondheim, da pochi mesi 90enne.Grazie a Paul Wontorek, lo spettacolo “Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration” è andato on line con tante star come Bernadette Peters, Patti LuPone, Mandy Patinkin, Donna Murphy, Kristin Chenoweth, Kelli O’Hara, Maria Friedman, Katrina Lenk, Michael Cerveris, Brandon Uranowitz, Elizabeth Stanley, Alexander Gemignani, Beanie Feldstein e Ben Platt, ma soprattutto Meryl Streep, Christina Baranski e Audra Macdonald, che hanno bevuto e cantato “Ladies Who Lunch” dal musical “Company”, nato 50 anni or sono.

Il 24enne Timothée Chalamet e Lily-Rose, 20 anni, si sono lasciati dopo oltre un anno d’amore.La notizia della rottura è stata confermata da Us Weekly.Timothee e Lily-Rose Deep, figlia di Johnny Deep e Vanessa Paradis, hanno recitato fianco a fianco in "The King", film Netflix, ma la scorsa settimana la coppia è scoppiata. Ora, pandemia permettendo, Timothée sarà protagonista del sequel di "Chiamami col tuo nome".

Daniela Poggi é una grande protagonista del cinema e della televisione: in questo momento difficile ci tiene a far sentire il suo pensiero e ci dice:"Un mondo, quello del teatro che, come altri, era già da tempo in sofferenza ed oggi con questa emergenza definitivamente in ginocchio. Infatti, i teatri e gli eventi sono stati i primi a dover chiudere e saranno gli ultimi a riaprire.Voglio ringraziare il Ministro Dario Franceschini per aver voluto ribadire che “Nessuno verrà lasciato solo” attraverso il comunicato ufficiale del MIBACT. É importante che si ricordi che ogni spettacolo annullato o in via di distribuzione porta con sé non solo l’attore ma innumerevoli figure che lavorano intorno allo stesso spettacolo che ad oggi si ritrovano senza lavoro, abbiamo bisogno di sapere che lo Stato sarà con noi per aiutarci.

L’ attore ha piena coscienza che nuove opportunità lavorative possono e dovranno presentarsi in ambiti nuovi. Eventi, letture, presentazioni, registrazioni di audiolibri, ospitate, laboratori culturali: che si tratti di giovani o di esperti e navigati interpreti, noi ci saremo, non resteremo invisibili ancora a lungo."

Videocenacolo con molti partecipanti: invitati da Arturo Arto, hanno accettato l'invito, tra gli altri, il presidente della Rai Marcello Foà, la grande regista André Rutn Shammah, anima del teatro Fanco Parenti, l'economista Carlo Cottarelli , il produttore Luca Olivetti. Si é discusso della situazione economica attuale, delle difficoltà nell'ambito dello spettacolo e delle possibili soluzioni.

Pago, "resuscitato" dal "Grande Fratello Vip", non può passare la quarantena con la compagna Serena Enardu in quanto si era spostato dalla Sardegna per andare dal figlio a Roma. Si dedica quindi ai post: su Instagram ha scritto che non sa come sbarcare il lunario. Una fan gli ha risposto "Vai a raccogliere pomodori, é sempre un lavoro, no?". Il cantante ha reagito malamente replicando: " Sparisci e trovati qualcosa da fare invece di sparare minchiate sui social..."

Sentiamo sempre più spesso parlare di lei, Mari J, all’anagrafe Maria Bove. Finalista a Miss Mondo e protagonista di numerosi articoli che i media le hanno voluto dedicare.In tanti hanno parlato di lei e della sua somiglianza con Monica Bellucci..Ha regalato alla protezione civile , il ricavato dei suoi lavori come modella ed ambassador degli scorsi mesi“Non è niente di che”, dichiara, “sono molto preoccupata per ciò che accade e da italiana, ho fatto semplicemente il mio dovere. Vorrei che si imparasse a tendere la mano a chi ne ha bisogno ed imparare a guardare un po’ più in là”.

Chi é la showgirl che, anche in questo periodo, si fa accompagnate dai taxi in un posto poco lontano da casa un giorno su due e poi si nasconde dietro una siepe in attesa di un losco figuro? Non si tratta di sesso...

