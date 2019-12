LA BUONA “NOVELLA” - ELEONORA PEDRON IN LOVE CON FABIO TROIANO: ALCUNI AMICI DICONO CHE C'È ARIA DI FIORI D'ARANCIO PER LA COPPIA - SICURE LE NOZZE PER FILIPPO MAGNINI E LA SUA COMPAGNA GIORGIA PALMAS: NON SOLO LA PORTERÀ ALL’ALTARE, MA LE NOZZE AVVERRANNO IN SPIAGGIA, NELLA SUA AMATISSIMA SARDEGNA. IGNAZIO MOSER HA CHIESTO LA MANO DI CECILIA RODRIGUEZ CON CUI STA DA DUE ANNI. LEI ACCETTERÀ?

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Come ricorderete, Tiziano Ferro ha lanciato settimane orsono parole pesanti contro Fedez. Il cantante ha parlato di bullismo e omofobia in merito al brano del rapper ‘ Tutto il contrario’.“ Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. – recita la canzone – Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti”.Fedez era subito scusato ed ha chiesto a Ferro di unirsi a lui per un progetto contro l’omofobia.Nessuna risposta..

“Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero sull’accusa di omofobia e bullismo cercando di prendere l’ennesima polemica e trasformarla per una volta in qualcosa di costruttivo. – ha scritto Fedez su Instagram – Oltre a non aver ricevuto nessuna risposta a questa mia proposta né privatamente né pubblicamente questa mattina trovo ancora il mio nome associato alle parole: omofobo, bullo e omofobia. La canzone si intitola Tutto il Contrario ovvero scrivo tutto il contrario di ciò che penso..." Il collega, non credendo alle buone intenzioni di Fedez, ha ieri ribadito che non perdona. La faida continua.

La Dea Fortuna

«È una coppia omosessuale? Non importa. E non solo non è interessante sottolinearlo, ma rimarcarlo è stretto parente della discriminazione. Arturo e Alessandro si amano. E tanto basta. Si dice mai di una coppia formata da un uomo e da una donna “è una coppia eterosessuale?”». Stefano Accorsi, che parla, è Arturo, traduttore. Alessandro, idraulico, è interpretato da Edoardo Leo. Sono i protagonisti del film di Ferzan Özpetek La Dea Fortuna, al cinema dal 19 dicembre. I due attori, dopo questa esperienza, sono diventati molto amici.

Cicci Vandoneha emozionato tutti

Il ricordo del partigiano Giorgio Paglia, morto il 21 novembre del 1944 nel bergamasco, ha riunito alla Casa della Memoria di Milano Gad Lerner, Roberto Cerati, presidente dell’ANPI provinciale di Milano, Mario Furlan e Cicci Vandone, zia di Daniela Iavarone, che con il suo ricordo ha commosso i presenti, compresi Mario Iavarone, Raffaello Tonon, Lella Termini.

Ligabue festeggia trent’anni di carriera

Luciano Ligabue nel 2020 festeggerà i trent’anni della sua straordinaria carriera, iniziata nel 1990 con l’album omonimo e anche i 15 anni dal suo primo mega concerto in quel di Campovolo, a Reggio Emilia. Un evento che negli anni lo ha visto protagonista, più volte, con concerti entrati a pieno titolo nella memoria collettiva. La Festa 2020 ora ha una data: 12 settembre 2020, un titolo, 30 anni in un giorno e un luogo, ovviamente Campovolo.

Attenzione, non in quell’area già teatro dei suoi grandi concerti. La Festa del trentennale, infatti, si terrà in uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica. Un’area denominata RCF Arena Reggio Emilia e attrezzatao per ospitare fino a centomila persone. I fan del “Liga” sono già in fibrillazione.

Lea Seydoud da Made in Rome

Nel cuore della capitale, di fronte Via dei Fori Imperiali, é nato Made in Rome Luxury BB grazie al giovane imprenditore Luciano Maiello. La guest house si distingue per la raffinatezza degli interni e per l’impareggiabile vista del rooftop. Il magnifico terrazzo, infatti, ha vista a 360 gradi sui principali monumenti romani. Dal Colosseo al Vittoriano, un affaccio magnifico nel cuore della Roma storica ed antica. Qui hanno soggiornato grandi attori come Lea Seydoux e Gaspard Ulliel.

Convertini e Linea verde ottimo share

Linea verde, tradizionale appuntamento del mezzogiorno della domenica di Raiuno, ha fatto tappa in Umbria, sul Lago Trasimeno, mettendo in evidenza la biodiversità del territorio. Tra i luoghi visitati, il Carapace, la cantina vinicola-opera d’arte di Arnaldo Pomodoro. La trasmissione condotta da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli viaggia su una media di tre milioni di spettatori a puntata.

Il Requiem di Verdi per L’Aquila

Due concerti straordinari per commemorare il decimo anniversario del terremoto dell’Aquila. La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, scritta nel 1874 per la morte di Alessandro Manzoni, ha risuonato come inno di rinascita di una città ferita, prima nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma e poi a L’Aquila, nella Basilica di San Silvestro, appena restaurata. Un omaggio alla musica e alla fede. Il Maestro Jacopo Sipari ha diretto l’Orchestra sinfonica del Conservatorio di Benevento e il coro dell’Opera di Parma. Solisti, Federica Vitali, Anna Maria Chiuri, Hector Mendoza Lopez e Mirco Palazzi.

VIva il tartufo

Si è svolta all'hotel Gallia di Milano la terza edizione della cena annuale della delegazione milanese dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba. Durante la serata è stata nominata Cavaliere Onorario dell'Ordine la Console degli Stati Uniti a Milano Elisabeth Lee Martinez.

Grandi passioni

Continua la storia d'amore tra Eleonora Pedron e il "serial lover" Fabio Troiano: alcuni intimi dicono che c'è aria di fiori d'arancio per la coppia. Sicure le nozze per Filippo Magnini e la sua compagna Giorgia Palas: non solo la porterà all’altare, ma le nozze avverano in spiaggia, nella sua amatissima Sardegna, Per finire. Ignazio Moser la chiesto la mano di Cecilia Rodriguez con cui sta da due anni. Lei accetterà?

Elena Morali, la telenovela continua...

Daniele Di Lorenzo confessa di avere avuto una realzione di un anno con Elena Morali mentre lei stava con il fidanzato storico, il comico Scintilla,con il quale la Morali ha lavorato a "Colorado". Il giovane le avrebbe anche chiesto di sposarlo e lei avrebbe detto si.Solo che poi é spuntato un misterioso terzo uomo... Di Lorenzo da tempo non vede la Morali: ora sta con la giovane Karina Bezhenar.

A Milano lo chiamano "il cavaliere smascherato": dopo essersi nascosto per tanto tempo, il famoso imprenditore, ha deciso di presentarsi alla Prima della Scala con il suo compagno. Occorrono pochi giorni per vederli sotto i riflettori...

