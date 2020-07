LA BUONA “NOVELLA” - MA VI SEMBRA NORMALE CHE STEFANO DE MARTINO SI METTA PROPRIO CON MARIANA CHE DI COGNOME FA RODRIGUEZ COME BELEN? - SIMONE SUSINNA, EX DI MARIANA, SCRIVE SU INSTAGRAM: "DALLE STELLE ALLE STALLE” - LA VENDETTA DELLA SHOWGIRL ARGENTINA - ANTONINO CANNAVACCIUOLO É DIMAGRITO DI VENTINOVE CHILI PASSANDO UNA MEZZ'ORA AL GIORNO SUL TAPIS ROULANT - VICTORIJA MIHAJLOVIC SINGLE E FELICE…

Ma vi sembra normale che Stefano De Martino si metta proprio con Mariana che di cognome fa Rodriguez come Belen? Sembra una barzelletta", ci dice un caro amico di Belen. Inoltre, il repentino "innamoramento" per l'imprenditore Gianmaria Antinolfi pare sia una vendetta verso il suo ex marito Stefano De Martino. Tesi avvalorata dal fatto che la showgirl in un recentissimo post ha detto che quando si innamorerà ce lo farà sapere. Quindi é lapalissiano che ora non sia innamorata. Per concludere, Simone Susinna, ex di Mariana Rodriguez scrive su Instagram: "Dalle stelle alle stalle.”

Gian Maria Sainato, famoso e ormai affermatissimo Influencer uomo di moda e lifestyle, con un seguito su Instagram ad oggi di più di 590.000 followers, sarà tra i protagonisti della rubrica Glamour#Ama (powered by uTrend) all'interno della puntata di "LIKE", programma in onda su La7. La puntata andrà in onda il giorno 11 Luglio a partire dalle ore 12.50. L’ideazione e la produzione del servizio è ad opera di uTrend, che è un progetto di media crossing che coinvolge Tv e social e che parla di tendenze dall’Italia e dal mondo in tema di moda, travel, lifestyle, luxury, grazie al contribuito dei migliori digital creator e true influencer.

Achille Lauro non pecca mai di modestia. Ecco cosa ha detto dopo aver firmato con la Warner Music Italia:"“Ho firmato il piu importante contratto discografico degli ultimi 10 anni della musica in Italia. Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi. Sto lavorando a 2 nuovi album. Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana”. Ecco, magari volare un pochino più basso non guasterebbe...

Antonino Cannavacciuolo é dimagrito di ventinove chili e lui dice non grazie a una dieta, ma passando una mezz'ora al giorno sul tapis roulant. Era arrivato a pesare 155 chili é ha deciso che doveva dimagrire. Ora si prepara per la decima edizione di "MasterChef" dove sono riconfermati anche gli chef Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Giordano Mazzocchi, ex di Nilufar Addati, in bici romanticamente con Victorija Mihajlovic, ex "Grande Fratello Vip". Web in fiamme con fan scatenati per una nuova ipotetica storia d'amore e poi delusi. Infatti, la ragazza ha precisato "Si sta creando un putiferio per questa storia di Giordano, io non ha nessun flirt e non é sbocciato l'amore. Non mi piace nessuno, sono single e felice."

L'agenzia inglese Hopper Hq ha stilato la classifica degli influencer e blogger che hanno quadagnato di più nell'ultimo anno. Per trovare il primo nome italiano dobbiamo arrivare al 65° posto con Chiara Ferragni che per ogni post pubblicitario guadagna 53.000 euro. Seguono Gianluca Vacchi a 40.000. Poi Fedez a 27.600, Mariano Di Vaio con !7.900. Chiude la "tuttologa" Giulia De Lellis con "solo" 12.500 euro a post.

Un nuovo punto fermo per la via balneare di Forte dei Marmi: il Bagno Pace sono si sono visti, via dalla pazza folla, Christian Vieri con Costanza Caracciolo, Marcello Lippi, Cecilia Rodriguez con il futuro marito Ignazio Moser. l'imprenditore Giovanni Bozzetti che spiegava il suo nuovo tutorial su come fare business nei mercati degli Emirati Arabi, con la moglie Ludmila Voronkina, top model richiestissima anche a Dubai, e per concludere Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Ecco il bellissimo messaggio mandato alla ACMF, Associazione Compositori di Musica da Film, dal grande Roger Waters, fondatore dei Pink Flyd, in memoria di Ennio Morricone: "La melodia del Maestro Morricone mi seguira' come un fantasma per il resto dei miei giorni. La luci della ribalta si dissolvono e i ragazzi sciolgono la band. La note finali giacciono mute sulla sabbia e nel silenzio del sepolcro io posso ancora sentire il richiamo di quei ragazzi persi. Con affetto, Roger"

Tutti pensano che la persona che si vede di più in televisione sia Barbara D'Urso, ma non é così, si trova al quinto posto preceduta da Tiziana Panella e Sveva Sagramola. Al primo posto di questa classifica pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni la grande Barbara Palombelli che doppia la D'Urso con "Forum" e "Stasera Italia".

La grande imprenditrice viene a Milano un giorno si, un giorno no:e' sposata da tempo, ma ora ha una liason con un giovane agente di personaggi televisivi. Aiutino: la signora ha a che fare con l'acciaio...

