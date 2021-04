LA BUONA “NOVELLA” – ASIA CONTRO TUTTI ALL’ISOLA. LA DIFESA DI VERA GEMMA: “NON FARTI METTERE SOTTO DA STI QUATTRO SCAPPATI DI CASA” - SI FANNO I PRIMI NOMI PER IL CAST DEL PROSSIMO GRANDE FRATELLO VIP: AMEDEO GORIA ANDREA IANNONE, ARISA, EVA HENGER, PAMELA PRATI - MA È VERO CHE IGNAZIO MOSER HA AVUTO UN FLIRT CON FRANCESCA LODO? CANALE 5 SPOSTA IL PROGRAMMA DI PIO E AMEDEO ‘FELICISSIMA SERA’ AL GIOVEDÌ

Ma è vero che Ignazio Moser avrebbe avuto un flirt con Francesca Lodo, naufraga all’Isola dei Famosi? E pensare che Gilles Rocca sì è rifiutato di dare un bacio a stampo alla ragazza per non fare un torto alla sua compagna Miriam. E la Lodo si é impazzata come una iena perché ,a causa del mancato bacio, non ha potuto avere un piatto di spaghetti.

Si fanno i primi nomi per il cast del prossimo Grande Fratello Vip. Tra i nomi spunta l’ex di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria. E poi Andrea Iannone, Arisa, ospitata già come cantante, Attilio Romita, Giovanni Ciacci, Eva Henger, Sandra Milo, Raffaella Fico, Loredana Lecciso, Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione, e forse di nuovo Pamela Prati.

Asia Argento ieri sera all’Isola dei Famosi ha fatto più dei tre opinionisti in dodici puntate, pur avendo poco spazio, ma le sue battute sono state degne di un film. È stata ospite in studio per difendere l’amica ( per lei come una sorella) Vera Gemma dagli attacchi dei naufraghi: "Tu sei una vincente, non farti mettere sotto da sti quattro scappati di casa".

Peccato per Vera Gemma, vera di nome e di fatto, che è stata eliminata. Ma prima Jeda, il fidanzato di 22 anni più giovane, ha letto una lettera commovente per la sua compagna: "Ciao amore. Sei arrivata alla fine di questo incredibile percorso e hai dimostrato quanto vali come donna, che non sei solo la figlia di Giuliano Gemma ma sei molto di più".

Fausto Puglisi, a capo della maison Roberto Cavalli, ha trovato la sua nuova musa e per lei ha costruito un video cortissimo, ma molto efficace. Puglisi non sbaglia mai e ora la top model ha giá ricevuto una proposta cinematografica molto allettante. Per Ludmila Voronkina un futuro da urlo.

Incredibile, Iva Zanicchi ricorda Milva all’ Isola dei Famosi e Ilary Blasi non dice una parola. Passa la parola ai nuovi arrivati nel reality, quattro illustri sconosciuti.Questo non ha nessuna scusante. Un po’ di rispetto verso il più grande mito trasversale (da “La Filanda” a Brecht) della musica ci vorrebbe. Ci vogliono conduttori con cultura. La caciara va bene, ma il rispetto... Questa é stata la pagina più brutta della nostra televisione. Viva Milva, la rossa continuerà a ballare.

Canale 5 ha deciso di spostare il programma di Pio e Amedeo ‘Felicissima sera’ al giovedì, dato che sta riscuotendo un imprevisto successo , maggiore rispetto all’Isola dei Famosi. Il secondo appuntamento dell’Isola dei Famosi è spostato al venerdì, nella speranza che gli ascolti decollino. Il programma proprio non funziona.

Plauso a “Pomeriggio Cinque” che diventa anche servizio sociale (e non é la prima volta): Barbara D’Urso ha intervistato Michele Dal Forno che a Verona é stato sfregiato per aver difeso una ragazzina. La conduttrice ha lanciato un appello per farlo tornare come prima e lo ha promesso alla di lui mamma. Nei giorni scorsi il ventunenne rider é stato premiato per il suo gesto dal Sindaco di Verona Federico Sboarina.

Primo 'Cenacolino' di Arturo Artom in presenza a Milano. Attovagliati in terrazza da Antonio Tomassini, partner di DLA Piper, Francesco Micheli ha illustrato i futuri programmi della Scala, Massimiliano Di Silvestre ha poi anticipato i programmi di mobilità sostenibile di BMW e l’architetto Marco Casamonti ha parlato dell’incredibile teatrino del settecento in disuso vicino a Piazza della Signoria a Firenze che ha appena acquisito per farlo diventare un nuovo scrigno di attività multidisciplinari. In sintesi:cultura ed impresa per la ripartenza.

Tutti contro l’Academy dei Premi Oscar: si sono lasciati sfuggire una grande occasione ovvero quella di candidare Sofia Loren per il film “ La Vita davanti a sè” per il quale Laura Pausini ha avuto la nomination per la migliore canzone. Secondo i bookmakers la nostra più grande diva avrebbe vinto.

Alfonso Signorini va oltre le simpatie e giudica obiettivamente. Così ha detto di Tommaso Zorzi dopo il flop del suo programma e la sua non pregnante presenza all’ Isola dei Famosi: “ “Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia Il Punto Z è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare” . Ad maiora.

Il figlio di Andrea Pirlo si è sfogato duramente su Instagram, dopo l'ennesimo augurio di morte ricevuto via social. Lo segnala MOW magazine lifestyle di AM Network: il diciassettenne Nicolò Pirlo, primogenito dell'allenatore della Juventus, ha risposto su Instragram a un ulteriore messaggio di odio, ricevuto tramite il popolare social network. La sincera e matura indignazione del figlio minorenne dell'azzurro campione del mondo, pone l'accento sui continui messaggi di minaccia e di odio online.

La mamma di Sangiovanni, concorrente di “Amici”, rispondendo a una fan, ha spiegato quale fosse il motivo per il quale Giulia sembrava così insofferente: nessun litigio con Sangiovanni, ma un fortissimo mal di schiena che l’ha colpita proprio nel giorno della registrazione del sesto serale.La tristezza di Sangiovanni, dunque, va interpretata come preoccupazione nei suoi confronti a questo punto. Fortunatamente Giulia, stando a quanto raccontato dalla mamma, si sarebbe già ripresa ed è molto probabile che la vedremo nuovamente sorridente nelle prossime puntate del daytime.

Ecco cosa dice Daniela Iavarone, presidente degli Amici della Lirica e nel Cda del Comservatorio Verdi:”Scusatemi lo sfogo ,ma non capisco Esselunga ed ora Giorgio Armani che sponsorizzano con enormi cifre Il Teatro alla Scala,tutto ciò e veramente lodevole ma mi chiedo perché non devolvere una parte del finanziamento anche al nostro prestigioso Conservatorio Giuseppe Verdi che ne avrebbe tanto bisogno.Sanno questi signori che i grandi talenti escono dal nostro conservatorio?”

Un amore indissolubile e speciale quello che lega Michael Radford a Procida, scelta come Capitale della Cultura 2022 e set nel 1993 del suo film “Il Postino”. “E’ un’isola da Oscar: incontaminata dalla globalizzazione, così autentica e ricca di una cultura che non è cambiata nei secoli” ha dichiarato Radford nel corso di “Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Fest”, l’evento promosso con il Ministero della Cultura (Dg Cinema e Audiovisivi) e Intesa Sanpaolo che si e’ concluso a poche ore dalla notte degli Oscar.

A volte é meglio essere meno sicuri:“Laura vincerà di sicuro l’Oscar”, lo affermava Fabrizio Pausini, padre di Laura, candidata all’Academy Award insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi per la canzone “Io sì/Seen” colonna sonora del film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti, con Sophia Loren. “Così come avvenuto negli altri momenti importanti della carriera di Laura, il miracolo della candidatura all’Oscar era stato da me predetto” rivela il padre dell’artista di Solarolo a Pascal Vicedomini in collegamento streaming per “Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Fest”. Infatti la Pausini non ha vinto l’Oscar.

Bobo Craxi, figlio dell'ex leader del PSI, ha rilasciato un’intervista in ricordo del 30 aprile del 1993, partendo dal lancio delle monetine all'Hotel Raphael: «ci fu una convergenza di fascisti e comunisti che diedero vita a una gazzarra di stampo squadristico.» Nell'intervista pubblicata dal magazine lifestyle di AM Network, il figlio di Bettino Craxi sottolinea infatti l'atmosfera che si respirava all'epoca: “Dopo le monetine si attendevano le pallottole. Quello era il clima politico alimentato dai magistrati milanesi.”

Il “terrificante” scherzo di Luigi Favoloso e Elena Morali alle Marchesa d’Aragona .”S.S.S se squilla scappa”, e’ il titolo delle dirette Instagram da incubo di Favoloso. Un’ ora di scherzi telefonici a vittime ovviamente inconsapevoli famose e non famose. Tra queste la nota Marchesa d ‘Aragona , vittima dello scherzo di martedì scorso. Un vero incubo per la blasonata che ha dovuto rinunciare a due nuovi outfit tra i suoi preferiti perché smarriti in una fantomatica tintoria.

Quattro grandi valige ed un beauty case total pink per la bella Viviana Vizzini, Miss Universe Italy 2020, che è partita per disputare la finale mondiale del concorso che si terrá presso il Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood in Florida il 16 maggio. La bella siciliana incoronata a Roma nel corso della serata tv presentata da Vladimir Luxuria e Simone Di Pasquale, ha fatto scalo a Francoforte dove ad attenderla c'era la candidata Klàra Vavruskova, Miss Universe Repubblica Cieca.

Obbligo di quarantena per quindici giorni presso l'Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana prima di ripartire alla volta degli Stati Uniti, nella romantica Fort Lauderdale-Hollywood. A darle il benvenuto ci sarà l'organizzazione di Miss Universe e nei giorni successivi la raggiungerà il patron di Miss Universe Italy, Marco Ciriaci. Dieci giorni di full immersion prima della Finale Mondiale che sarà in diretta su FOX LIFE.

Nuova puntata di buoni&cattivi, da una idea di Lorella Maselli, con la preziosa collaborazione di Daniele Alberico e del Dottor Simone Napoli.

Puntata dedicata alle imperfezioni della bellezza con ospite Rossella Fiorani, bellissima Miss Coraggio a Miss Italia. “La vera bellezza, non è mai perfetta”, sostiene Rossella , “ non riuscivo ad accettarmi ma ora mi sento finalmente bella”.

