Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Ma Gabriel Garko é venuto a Milano per incontrare Tommaso Zorzi? A quanto ci risulta l’attore avrebbe avuto un appuntamento con un altro Influencer molto elegante che lavora per grandi griffe. É un ragazzo molto bello con il quale é entrato in contatto via Instagram. Un aiutino: l’influncer nelle chat é chiamato baby love...

La predatrice seriale DayAne Mello dice che Leonardo Di Caprio, con cui é stata in vacanza nel 2013, é solo un amico : “Io conosco Leonardo da un sacco di anni, da quando avevo 19 anni e insieme abbiamo fatto le feste più belle, da Cannes a Saint Tropez. Abbiamo un gruppo di amici, io con lui non ho mai avuto niente ed in questo momento qua eravamo al mare da amici”. Crederci o non crederci? Questo é il dilemma...

Giovanni Ciacci e Guenda Goria nel “corridoio” per promuovere il turismo a Sharm. Un corridoio per collegare le mete turistiche ai tempi del Covid. Con tanto di foto in vacanza vestito da sceicco l’uno e davanti al sole l’altra. I vip ( si fa per dire) in vacanza fanno infuriare chi non si puó spostare di due passi. Se vogliono promuovere il turismo lo possono fare da casa, ma le vacanze sono belle...

Amici 20. In un tweet dopo l’esibizione del ballerino Tommaso Stanzani , Tommaso Zorzi ha mandato un vero e proprio appello a Maria De Filippi. L’influencer infatti le ha scritto: “Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare“. Dopo pochi minuti ha commentato una breve clip dell’esibizione del ballerino con un chiarissimo “L’anima de li mejo mo****ci sua“. Un appoggio molto forte, forse anche indirizzato dall’avvenenza del ballerino. I due tweet dell’influencer, in ogni caso, hanno raccolto un gran successo di pubblico. Come siamo messi...

Che “belle” le battute di Pio e Amedeo su Stefano Di Martino, solo che non hanno fatto ridere nessuno. “ Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali. Come l’hai presa? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosciamo, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere…”. La risposta di Stefano, raggelato, è stata elegante: “È un lavoro non ridere alle loro battute perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere. Se rido poco si offendono loro”. Un po’ di classe in tv sarebbe gradita. E adesso al duo di comici affidano una serata tutta loro.

Hollywood e il mito di Ennio Morricone: sarà dedicato al leggendario Maestro, scomparso lo scorso 6 luglio, il 16.mo Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival” (18-24 aprile). L'evento speciale (nell'ambito della sezione ‘The Italian Masters by Intesa Sanpaolo’ che prevede anche il premio “L.A., Italia Legend Award” a Sophia Loren) coinvolgerà tanti amici e fan del compositore romano vincitore del Premio Oscar 2016. Primi tra tutti Quincy Jones, Clint Eastwood (a cui era legato dalle esperienze nei film con Sergio Leone), Quentin Tarantino che lo volle nel suo ultimo film The Hateful Eight” e gli consegno’ la "Stella sulla Walk of Fame” insieme a Pascal Vicedomini, promotore dell’iniziativa.

Ridley Scott ha chiamato Marina Castelnuovo, sosia ufficiale di Liz Taylor, sul set del film “House of Gucci” interpretato da Lady Gaga, la quale impersonerà Patrizia Reggiani riguardante l’omicidio del marito. Gli altri celebri interpreti saranno Al Pacino e Robert De Niro.Marina Castelnuovo girerà a Roma e per ora il suo ruolo è “top secret”.

La stampa nazionale ed internazionale ha sempre definito Patrizia Reggiani, ai tempi del suo splendore, la “Liz Taylor della Griffe”.

Ecco cosa é successo a Stefano Risole’, affascinante General Manager per due Alberghi del centro di Milano, famoso per il suo celebrities engagement che lo ha visto in passato vicino a Jennifer Lopez e molte altre star per il suo lavoro e presente in diversi eventi sulla citta’. Sarebbe stato fulminato da uno sguardo di Luke Ewans . L’attore lo ha adocchiato subito dopo un evento di Vanity Fair dove l’attore era a Milano testimonial per per una griffe di moda. Non e’ dato sapersi cosa sia successo.

Un connubio da non perdere quello tre la brava giornalista,conduttrice tv Monica Leofreddi ed il noto chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico Dottor Simone Napoli. La giornalista ha scelto di inserire all’interno della sua trasmissione “Monica sul web”, i consigli di un professionista in materia e pochi giorni fa è andata in onda, la prima puntata in cui si parlava di bellezza e di chirurgia. Tantissimi i volti noti che collaborano con la trasmissione tra i quali, Evelina Flachi, Luigi Giannini, Igles Corelli, Federico Coccia e Manuela Maccaroni.

Vera Gemma all’Isola dei Famosi dice che nessun uomo le puó resistere. Ma davvero? Inoltre dichiara che non si é mai sottoposta a interventi di chirurgia estetica. Ma dai? Speriamo non si sciolga al sole come ha detto la grande Patrizia Groppelli da Barbara D’Urso. Lory Del Santo ora vuol scrivere una nuova serie di “ The Lady” su Vera Gemma. Si salvi chi puó.

“Il trash non mi appartiene. Io sono Dio. Ho già vinto l’Isola”. Ma perchè é andato all’Isola dei Famosi? L’ uomo dai mille nomi ovvero Akash Kumar viene smascherato da una certa Veronica dopo Giacomo Urtis. Il ragazzo si è sottoposto a un’operazione che gli ha cambiato il colore degli occhi tramite un intervento vietato in Italia e altrove. Da piccolo partecipò a una campagna pubblicitaria di Oliviero Toscani in cui si evince che i suoi occhi erano scuri. E il naso? Anche qui ci sono dubbi, come dice Lory Del Santo.

La Curiosità | L'ex Manager di Sara Tommasi e influencer umbra, Debora Cattoni, ha organizzato un sit in davanti alla sede di Magnolia Banijay, società che produce L’Isola dei Famosi. Appello con outfit in pelle di daino e richiesta di partecipazione al programma. “È il sogno della mia vita”, dice. Al civico 272 in via della Farnesina. Debora ha esibito un perfetto look da naufraga, realizzato con pelli di daino al naturale e corda, dalle mani della sarta e stilista Yvonne Paiano. Insomma: una naufraga griffata… ma solo per stup

