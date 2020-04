LA BUONA “NOVELLA” – LA DE LELLIS, TORNATA CON DAMANTE, INSINUA UN DUBBIO SULLA QUARANTENA DELL’EX IANNONE. LA RISPOSTA AL VELENO DEL FRATELLO DEL PILOTA: “SAPPIATE CHE NOI SIAMO IN FAMIGLIA DA SETTIMANE SENZA FESTINI E NULLA. CREDO CHE I FESTINI SI FACCIANO ALTROVE..” - MAHMOOD SUONA, GABRIELE ESPOSITO SI ALLENA IN PALESTRA. NESSUNO DEI DUE CONFERMA UNA LIASON, MA… - RICKY MARTIN TAGLIA I CAPELLI A ZERO AL MARITO JWAN YOSEF – TRA PAGO E SERENA SONO INIZIATE LE LITI

Ivan Rota per “Novella 2000”

Mentre Su Rai 1 il presunto compagno Mahmood suonava con canotta trasparente e capezzoli in evidenza, il bel Gabriele Esposito, si mostrava allenarsi da matto nella palestra che tiene in casa su Instagram Stories, con due cassa d’acqua alle spalle, un bastone, una tuta e senza maglietta. Nessuno dei due conferma una liason, ma gli ormoni dei fan sono in subbuglio.

Ha scatenato il testosterone della rete la foto in cui Ricky Martin taglia i capelli a zero al marito Jwan Yosef: tutti a volersi fare rapare dal cantante.Ricordiamo che i due sono insieme dal 2016, dopo essersi conosciuti su Instagram, e si sono sposati nel 2018.Ricky Martin e Jwan Yosef sono diventati doppiamente genitori nel corso di ventiquattro mesi. Grazie alla gestazione per altri sono nati Lucía e Renn, undici anni dopo la nascita dei gemelli Matteo e Valentino, che il cantante portoricano ebbe da single, sempre tramite surrogazione. Sono due genitori adorabili: non dimentichiamo di quando Ricky e Jwan diffusero sui social due adorabili scatti dei propri pargoli. Nel primo Martin tiene in braccio la piccola e bellissima Lucìa, con criniera in testa, occhi azzurri e un commento adorante: “La padrona dei miei sogni”.

Tutti uniti nella lotta contro il Covid-19 e nel sostegno alle strutture sanitarie che lo combattono in prima linea e stanno affrontando un’emergenza senza precedenti: un impegno al quale ogni singolo cittadino è chiamato a dare il suo contributo e al quale lo stilista torinese Carlo Pignatelli non ha fatto mancare il suo.Per farlo ha aderito alla speciale asta organizzata da Charity Stars con la campagna #VinciamoNoi nata per raccogliere fondi da destinare al sistema sanitario nazionale.Carlo Pignatelli ha scelto di mettere all’asta il total look indossato da Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo nel 2019, un pezzo unico ed esclusivo che ha portato fortuna al cantante romano e che potrà essere di buon auspicio per l’emergenza attuale.

Pago e Serena ospiti insieme a Verissimo di Silvia Toffanin alcune settimane orsono. In pieno allarme da Coronavirus, la ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 aveva detto: “sono tranquilla, non mi faccio prendere dalla psicosi, ma devo stare molto attenta per mio padre”. La Toffanin poi chiede a Pago delle parole di Serena Enardu che proprio a Verissimo aveva annunciato il desiderio di sposarsi: “lei mi sorprende sempre, io la sposerei ogni giorno, ma in questo momento ci stiamo confrontando parecchio da tutti i punti di vista". Gli amici della coppia dicono però che, dopo le numerose ospitate televisive, tra i due sono iniziate le liti.

“Il Covid-19 non tiene conto di quanto sei ricca, quanto sei famosa, quanto sei divertente, quanto sei intelligente, dove vivi, la tua età, le storie pazzesche che sai raccontare. È il grande livellatore. Quel che è terribile del virus è al tempo stesso giusto. È terribile che per molti versi ci rende tutti uguali, è meraviglioso che per molti versi ci rende tutti uguali. Come dicevo ogni sera alla fine di Human Nature, siamo tutti sulla stessa barca. Quando la barca affonda, affondiamo tutti assieme”. Così ha detto Madonna sui social in "diretta" dalla sua vasca da bagno.

Alla riscoperta di un'attrice purtroppo dimenticata ovvero Maria Grazia Buccella: in tv continuano a trasmettere i suoi film e per molti é una grande scoperta. E' un'attrice, cantante e ballerina italiana che è stata finalista a Miss Universo 1959. La Buccella al cinema ha incarnato soprattutto personaggi di una bellezza procace e svampita,una sorta di Marilyn a Cinecittà. Nel tentativo di portare al successo questo tipo psicologico, dopo il Nastro d'argento ricevuto nel 1968 come attrice non protagonista del film Ti ho sposato per allegria di Luciano Salce, tra il 1969 e il 1971, Salce e Pasquale Festa Campanile le hanno affidato ruoli da protagonista assoluta in alcuni film prodotti da Mario Cecchi Gori, il cui figlio Vittorio era all'epoca fidanzato con l'attrice. Basta guardarla è il film della sua vita: uno sguardo affettuoso su un mondo che Salce conosceva bene, l'avanspettacolo. Alla protagonista si affiancano eccellenti attori tra cui Carlo Giuffrè, Franca Valeri, Mariangela Melato e il regista stesso.

Barbara De Santi si svela in una nuova intervista.La dama del Trono Over parla del suo libro ‘Fare l’amore come una escort’ e della fine della sua frequentazione con Michele Cesarini. Proprio quest’ultimo, in una passata intervista, aveva speso bellissime parole per la maestra di sostegno. Le cose tra loro, però, non sono andate bene. Barbara aveva, appunto, affermato di aver interrotto la sua frequentazione con il cavaliere. La De Santi aveva anche confessato di aver iniziato una conoscenza con Rosario, con cui sono già scattati dei baci. Tornando a Michele, oggi Barbara dichiara di non poter dire assolutamente nulla di negativo su di lui, per cui spende delle belle parole.

Cristiano Malgioglio, in questo difficile momento, come tutti, resta in casa, ma non riesce a scrivere canzoni perché é troppo agitato. Si dedica all'uncinetto e alla cucina: pasta e ceci, pasta alla norma e torta di mele sono le sue specialità. Inoltre conta i quadratini da cui é composta la sua tovaglia scozzese. Sono migliaia....

Valentin, il ballerino cacciato da Amici continua a dichiarare il suo amore a Francesca Tocca, la sua compagna di ballo, ricordiamo legata, ora non più, al collega Raimondo Todaro. Quest'ultimo non commenta, ma non ha mai più pubblicato post con la fidanzata da quando lei frequenta il fumantino Valentin.

C’è chi sperava che Giulia De Lellis e Andrea Damante tornassero insieme, tanto da incoraggiarla a chiamare proprio lui in diretta Instagram. Per mezzora Giulia ha ignorato queste richieste, poi poco prima di concludere la diretta ha ceduto. La cosa ha dato i suoi buoni frutti: i due sono tornati insieme, ma questo, oltre a alcune dichiarazioni della "tuttologa" sul suo ex Andrea Iannone, hanno infastidito il di lui fratello che ha dichiarato:"...sappiate che noi siamo in famiglia da settimane senza festini e nulla. Credo che i festini si facciano altrove in silenzio per poi tirarli fuori a tempo debito". La De Lellis aveva innescato un dubbio sulla quarantena di Iannone.

Camera Nazionale della Moda Italiana, grazie al contributo straordinario dei suoi associati, destina 3.000.000 di Euro ad “Italia, we are with you ” un grande progetto di solidarietà creato dagli associati di CNMI e aperto a tutti i Brand di moda ed alle associazioni di settore.Per venire incontro alle crescenti esigenze del Sistema Sanitario, con cui Camera Nazionale dellaModa Italiana è costantemente in contatto, verranno donate tramite il Commissario straordinario per l’emergenza e la Protezione Civile macchine respiratorie e altri materiali medici destinati agli ospedali che ne avranno necessità, a partire dal nuovo ospedale dell’ex Fiera Milano.

Una delle più importanti imprenditrici italiane e il "volitivo" marito erano in ambasce non potendo frequentare la coppia con la quale intrattengono un rapporto molto partinolare. Hanno risolto tutto con chat molto bollenti: sex toys e lattice a gogò....

