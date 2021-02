LA BUONA “NOVELLA” – DE MARTINO BECCATO A NAPOLI CON GRETA MENARDO, EX DEL RAPPER SALMO: FLIRT IN CORSO? - FRANCESCO BACCINI FURIOSO CON MARIA TERESA RUTA CHE AL "GF VIP" AVEVA DICHIARATO DI AVERE AVUTO UN FLIRT CON LUI: NON C’È NIENTE DI VERO. È UNA BUGIARDA, NEMMENO MI HA CHIAMATO PER CHIEDERMI SCUSA” – IL BACIO SAFFICO DI DAYANE MELLO E ROSALINDA CANNAVO’ CHE POI FINISCONO A STRACCI - JESSICA ALVES, EX RODRIGO ALVES, EX KEN UMANO, HA HA AVVISATO DI AVERE FINALMENTE LA PASSERA…

Very Inutil People ha lanciato la notizia lasciando tutti un po’ increduli. Secondo una fonte del noto blog di gossip, pare che Stefano De Martino sia stato beccato a Napoli in compagnia di Greta Menardo, campionessa italiana di kitesurfing classe 1998 ed ex fidanzata del rapper Salmo.

Alfonso Signorini é stato vittima di uno scherzo che lo ha mandato in tilt. Cristiano Malgioglio durante la diretta del GF Vip ha spedito un topo finto telecomandato proprio tra i suoi piedi di Signorini che si è spaventato ed è corso a rifugiarsi in camerino, mandando la pubblicità. Quando si reso conto che si trattava soltanto di uno scherzo è ritornato in scena, scusandosi con il pubblico per quanto successo: «Io sto male, non farmelo vedere! Non voglio fare queste cose qua, ho paura, anche se è finto ho paura lo stesso. Devo chiedere scusa al pubblico, adesso mi riprendo…dopo facciamo i conti», ha detto a Malgioglio.

Secondo il giornalista sportivo Marino Bartoletti, l’omosessualità nel Calcio Italiano è ancora un tabù che viene volontariamente ignorato e occorre allarmarsi al riguardo. Lo ha dichiarato a Mow, magazine lifestyle di AM Network, durante una recente intervista: «L’argomento è piuttosto ignorato, e questo già è una piccola colpa, perché sembra quasi ci si debba vergognare di qualcosa. Non credo si possa parlare di omofobia, ma il fatto che ci si stupisca ancora oggi, dovrebbe far rifletterei». Il noto commentatore e conduttore sportivo sottolinea la sacca di resistenza all'interno del mondo maschile e le differenze con lo sport declinato al femminile: «Nel calcio femminile c’è il fenomeno opposto, perché si associa il calcio all’omosessualità femminile. La cosa che fa riflettere è che la si consideri ancora qualcosa di cui stupirsi».

Jessica Alves, ex Rodrigo Alves, ex Ken Umano, ha cambiato sesso e con un messaggio vocale lo ha fatto sapere a tutti gli amici. Il vocale é molto (troppo) esplicito e per decenza non lo riportiamo. Diciamo solo che ha avvisato di avere finalmente la passera... Orlando.

Dopo averle dichiarato il suo amore, Dayane Mello decide di mettere a rischio la finale di Rosalinda Cannavó: "Non ho parole. Dico solo questo" commenta l'attrice. Al GF Vip,la modella spiega perché ha mandato il suo amore al televoto con Stefania Orlando:"Visto che dicono che non sono lineare sui miei affetti, non è detto che per Samantha per me oggi non c’è un valore.In questo momento Samantha (De Grenet) sta al primo posto perché io e Rosalinda purtroppo ci siamo distanziate, come lei sta giocando sto giocando anche io. Ho sbagliato? Ne subirò le conseguenze. La mia pancia diceva di salvare Samantha". Intanto le fan brasiliane della modella la sostengono a colpi di tweet (e voti?) dicendo che da cinque mesi viene massacrata nella casa. Ma che programma hanno visto?

La diretta su Mediaset Extra, da oggi, avrá qualche minuto di ritardo, verrà quindi trasmessa in leggera differita. Questo perché, nel caso in cui un concorrente dovesse commettere un gesto da squalifica (tipo bestemmiare o insultare, la produzione potrà intervenire in tempo ed oscurare quanto successo. Alfonso Signorini ha parlato di questo cambiamento di rotta durante la prima serata su Canale 5, sottolineando che questa tecnica verrà usata anche in quest’ultima settimana di Grande Fratello Vip.

Francesco Baccini é una furia con Maria Teresa Ruta che al GF Vip aveva dichiarato di avere avuto un flirt con lui. Intervenuto a Non Succederà Più, il programma di Giada Di Miceli su Radio Radio, Il cantante ha detto: «Non c’è niente di vero. Non vedo perchè dovrei ammettere una cosa che non è vera.È una bugiarda, nemmeno mi ha chiamato per chiedermi scusa». Rilassarsi un po’?

Tutti i concorrenti ancora in gioco hanno fatto uno scherzo a Tommaso Zorzi dicendogli che il GF Vip é stato protratto :la notizia ha avuto l'effetto desiderato e l’influencer si è subito adirato : "Ho accettato gli altri prolungamenti, ma arrivato a questo punto devo tararmi e fare i conti con me stesso. In tutta sincerità preferisco non continuare". Uno scherzo riuscitissimo.

L’egoriferita e logorroica Giulia Salemi con un lungo post ha spiegato il “Salemi pensiero”: “Eccoci qua… avrei tantissime cose da dire ma i pensieri sono ancora confusi e non chiari. Inutile dirvi che non ho dormito ed Inutile dirvi che ho cominciato a leggere quello che il web racconta. Sapete che c’è? Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male. A che serve ora parlare delle cose dette o scritte da altri, a che serve parlare di televoto, a che serve sottolineare gli errori di lui o di lei, a che serve dire che gli autori potevano fare o dire?… a nulla. Forse a far pensare ancora a qualcuno che faccio la vittima… quindi anche no. Il gioco è finito ed ora parlerà la vita. Recriminare sul passato è da perdenti. Io ho vinto con me stessa. Ho vinto con le persone che mi volevano e mi vogliono ancora bene ed ho vinto con quelle nuove che non mi conoscevano”.

É una delle coppie più finte a memoria d’uomo: lui e lei appaiono nelle foto sempre sorridenti e innamorati, ma si vede subito che é tutto un tarocco. Lui ha fidanzato all’estero...

