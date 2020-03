LA BUONA “NOVELLA” – DOPO IL DUE DI PICCHE A RONALDO, SARA CROCE, LA “BONAS” DI ‘AVANTI UN ALTRO’ RIVELA LA TRESCA CON ANDREA DAMANTE: “CI HA PROVATO LA PRIMA SERA, C’E’ STATO UN BACIO MA NON ERO INNAMORATA”. SULLA DE LELLIS: “IO NON FAREI MAI UN LIBRO SUL MIO EX CHE MI HA FATTO LE CORNA” (FOTO PAZZESCHE) - ECCO COSA C’E’ DIETRO GLI SCAZZI TRA ANTONELLA ELIA E VALERIA MARINI AL ‘GF VIP’ – CONTINUA LA DIATRIBA TRA CRISTIANO MALGIOGLIO, PIERO CHIAMBRETTI E L'IMPRENDITORE ARTURO ARTOM…

Ivan Rota per “Novella 2000”

Riguardo il trono Over di Uomini e Donne, Barbara De Santi è uscita con Michele, il cavaliere arrivato tre settimane fa proprio per conoscerla. La dama dice di essersi trovata bene con lui anche se lamenta i pochi complimenti nei suoi confronti. Lui la smentisce: “Non è vero, ti dico sempre che sei bella”, fa sapere. Intanto dal pubblico parte una polemica accesa da una signora che si alza in piedi e accusa proprio Barbara di volere troppi apprezzamenti.

Lo scontro si allarga e arriva fino a Tina Cipollari che difende con foga la De Santi. Gemma Galgani, invece, ha incontrato il suo ex corteggiatore Remo Proietti , ma la dama ha detto di non provare più le stesse emozioni e ha deciso di chiudere subito la frequentazione con Remo che non dovrebbe tornare negli studi di "Uomini e Donne".

Sono volati stracci al trono classico di "Uomini e Donne" tra Gianni Sperti e Daniele Del Moro, già visto al "Grande Fratello n.i.p.": il clima tra i due era già acceso in quanto Daniele riteneva cavolate gli interventi dell'ex marito di Paola Barale. Ora Daniele corteggia Angelica e invece di lasciarla parlare, interviene solo lui. Sperti non ci ha più visto e tra i due sono volate parolacce irripetibili.

Sono in corso a Roma le riprese della serie evento "Leonardo" che si avvale del contributo di importanti talenti internazionali per raccontare la storia del grande genio italiano, protagonista del Rinascimento.Daniel Percival dirige un cast internazionale: Aidan Turner nella parte di Leonardo,Freddie Highmore , Matilda de Angelis, Robin Renucci e Giancarlo Giannini che interpreta Andrea del Verrocchio, maestro di Leonardo.

Michele Bravi, dopo il tragico'incidente stadale che lo ha coinvolto, sta piano piano tornando alla vita: interviste sui giornali e in tv in cui ringrazia un amico che gli é stato vicino in questo periodo buio. Amico che ora é all'estero. Il cantante dice però di non volere fare nessuno coming out. Dice solo di avere incontrato un angelo.

Volano stracci al "Grande Fratello Vip". Valeria Marini ha detto a Antonella Elia di lasciare stare Aristide "Mummy" Malnati perchè lo conosce da più tempo di lei e ha chiamato la Elia "bambola assassina" e "baby jane". E' successo il finimondo con Antonella che urlava, spintonava, e chiedeva agli altri concorrenti di difenderla. Il clima non cambia con il passare dei giorni.Alla base dell'odio tra le due c'è un uomo conteso anni orsono....

A Roma si e’ svolta la XXV edizione del Premio Internazionale Giuridico Scientifico ‘G. Falcone - P. Borsellino’ presso la Camera dei Deputati..Sono intervenuti il filosofo Marcello Veneziani,Donatella Bianchi ,Presidente WWF Italia,Catena Fiorello e Michele Cucuzza.I Premi Speciali sono stati conferiti a

Paolo Veronesi ,ai calciatori Gianluca Vialli e Massimo Mauro , all’attore Lino Banfi e al conduttore di Linea Verde su Rai1 Beppe Convertini.Ha moderato la giornalista Livia Azzariti.

"Nel 10° anniversario dalla creazione della mia linea di lingerie curvy (la 1a in Italia), ho deciso di festeggiare quest’anno, per me speciale, con questo servizio fotografico, che mi vede per la prima volta in versione “modella” con alcune creazioni della mia linea di lingerie." ci dice Elisabetta Viccica che ha aperto la prima curvy-model-agency e ideato il concorso “Miss & Mister Top Curvy”. L'appuntamento con la finale internazionale è dal 30 Agosto al 5 Settembre a Lloret De Mar in Spagna.

La modella Sara Croce, vista a "Ciao Darwin come "madre natura" e come "bonas a "Avanti un altro", a proposito di Andrea Damante ha detto che ci ha ci ha provato la prima sera che si sono visti e ha detto, ospite di Lorella Boccia nel programma "Rivelo":"Abbiamo fatto un week end al mare, è scappato un bacio, poi siamo andati a Ibiza... io sono partita per Los Angeles... Torno e lui mi dice che abbiamo due vite diverse. Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio, non ero innamorata”. E sulla storica ex di Damante, Giulia De Lellis: “Il libro di Giulia De Lellis? Lei è arrivata a fare un business esagerato, lei sa come muoversi, sa pubblicizzare se stessa e con questa storia delle corna ha fatto parlare di sé ancora di più. Io non farei mai un libro sul mio ex che mi ha fatto le corna”.

È stata una bottiglia di Ferrari Trentodoc a celebrare, al porto di Savona, il battesimo della Costa Smeralda, l’attesissima nuovaammiraglia di Costa Crociere che ha avuto in Penélope Cruz una madrina d’eccezione. È stata lei infatti, alla presenza del comandante della nave Paolo Benini, a tagliare il nastro che ha fatto infrangere la bottiglia di Ferrari Trentodoc sulla prora della nave, come prevede la tradizione marittima.Questa incredibile nave da crociera rappresenta la qualità italiana in ogni suo aspetto, dal design, all’ospitalità, fino all’enogastronomia, vanto di Costa da oltre 70 anni, che per questa occasione ha voluto riunire i più prestigiosi marchi, scegliendo Ferrari per offrire ai suoi ospiti il meglio delle bollicine italiane.Posizionato al ponte 8, sulla balconata del Colosseo, il cuore pulsante della nave, nasce il primo Ferrari Spazio Bollicine all’interno di una nave.Il format Ferrari Spazio Bollicine è nato a Madonna di Campiglio nel 2005.

Ha fatto impazzire i social Angelo Recchia, il bellissimo ballerino di "Amici" che, la scorsa settimana, era per lavoro all'estero come si evince dal suo profilo Instagram : si é esibito sui social come mamma l'ha fatto mentre balla in perizoma. Un video che ha avuto molto successo e che avrebbe deliziato Lindsay Kemp. In tanti ora lo aspettano di nuovo in tv.

Continua la diatriba tra Cristiano Malgioglio, Piero Chiambretti e l'imprenditore Arturo Artom: il cantautore, durante il programma "La Repubblica delle Donne" si é scagliato Artom che definiva Morgan un genio mentre Malgioglio non lo ritiene tale e ha lasciato il programma. La settimana dopo Chiambretti lo ha convinto a partecipare per una spiegazione, ma lui ha continuato sulla sua strada dicendo inoltre al conduttore che non lo fa mai parlare. Eppure Malgioglio e Morgan hanno dei punti in comune: il primo dice di adorare Roberto Carlos, grande compositore brasiliano e Morgan, guarda caso ha portato a Sanremo nella serata delle cover (che ha generato il litigio tra lui e Bugo) "Canzone per te" cantata decenni fa, sempre al Festival ,da Sergio Endrigo e, guarda caso, da Roberto Carlos.

A "Domenica In",Mara Venier ha detto "Ma Irene Grandi era a Sanremo?". La conduttrice aveva la febbre alta e giorni dopo si é scusata con la cantante dicendo con la solita simpatia:“Un attimo dopo averlo detto me volevo ammazzà. Sei cosa ho pensato, a Irene Fargo. Ho cominciato a preoccuparmi, sono andata a farmi visitare, dopo. Ti chiedo scusa, colpa del mio rincogionimento”.

E' in libreria e online l'ultima fatica letteraria, di Michele Cucuzza, reduce dal "Grande Fratello Vip": un libro dal titolo "Fuori dalle bolle! Come sottrarsi alle supercazzole in rete" . Queste le prime dichiarazioni dell'autore:"E' un volume che parla di comunicazione, un mondo che cambia in continuazione. Spero possa essere utile a giovani e famiglie per orientarsi tra notizie, commenti, like, link, video, meme.Mi piace stare al passo con i tempi".

La nota imprenditrice, tra le più importanti d'Italia, é stata esclusa dall'entourage di un conosciutissimo showman per aver utilizzato un linguaggio troppo scurrile in presenza della di lui piccola. Chissà se usa gli stessi termini quando conversa con la futura nuora....

