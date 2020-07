Ivan Rota per “Novella 2000 – www.novella2000.it”

Come tutti sanno "Domenica In" ha chiuso in modo trionfale con uno share da urlo. Tra i tanti momenti imperdibili la conversazione di Mara Venier con Romina Power e Loretta Goggi. La regina della domenica televisiva era talmente contenta che ha fatto un appello a Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, per condurre un programma insieme alle due colleghe e amiche. Un trio veramente imperdibile. Dirà di si?

A proposito di Romina Power, come sapete, è da pochi giorni mancata la sorella Taryn alla quale era legatissima: Canale 34 le ha fatto un omaggio mandando in onda un film girato da Taryn Power in Italia nel lontano 1975. Si tratta di "Bordella" di Pupi Avati con Luigi Proietti e Christian De Sica ambientato in un bordello per sole donne. Taryn, bellissima, interpreta una fanatica religiosa che vuole redimere i gigolò.

In seguito ad alcune affermazioni omofobe, Matthias Le Goff, vicecampione del mondo di nuoto, viene condannato ad allenare i “Gamberetti Paillettati: ecco la trama di Gamberetti Paillettati, commedia campione d’incassi in Francia che arriverà in Italia il 9 luglio. Il film si ispira alla vera squadra di pallanuoto con la quale lo sceneggiatore e il co-regista Cédrica Le Gallo gira il mondo da sette anni, torneo dopo torneo, compresi gli ultimi Gay Games.

Elettra Lamborghini é arrabbiatissima con quelli che hanno stroncato "La Isla", la sua ultima canzone in cui duetta con Giusy Ferreri e ha pubblicato un post:" Sapete solo sminuire, non ne avere per nessuno... casualmente i pezzi che non si incula nessuno (scusate il francesismo) gli date la lode...invidia? Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia." Cosa diranno ora questi critici del duetto Baby K /Chiara Ferragni?

Ornella Muti avrebbe mandato un messaggio a Barbara D'Urso: "Barbara, ma hai davvero fatto una denuncia penale a Naike? Non posso credere tu abbia fatto una cosa così a Naike, a mia figlia... Sono qui perché i figli non si toccano, cara Barbara D'Urso. Poi una mamma così amica che denuncia i figli... Forse non siamo così amiche." In effetti, la ragazza aveva criticato i programmi e parlato della vita privata della conduttrice Mediaset. Nel frattempo Naike ha pubblicato una sua personale imitazione della D'Urso. Attendiamo sviluppi.

Pare che Adriana Volpe ci sia ricascata: ricordiamo i pessimi rapporti con Giancarlo Magalli e ora si dice che i rapporti con il collega Alessio Viola con il quale conduce "Ogni mattina" su Canale 8 non siano del tutto idilliaci. Già alla prima puntata (che ha totalizzato un misero 1% di share) lui non ha risposto al saluto della Volpe....

La Calabria risponde al Papeete di Milano Marittima con una spiaggia senza eccessi balneari. Se al Papeete si canta e si balla, al Sottovento di Soverato tutti leggono "Colibrì" di Veronesi, possibile vincitore del Premio Strega. Qui si radunano la coppia intellettuale Mimmo Calopresti e Marcello Fonte, regista e interprete di "Aspromonte",Piero Mascitti, storico braccio destro di Mimmo Rotella, Paolo Di Gianantonio e Cecilia Primerano.

E' andato esaurito in pochi giorni il libro "African Delirium, un'avventura del commissario Malraux" scritto da Hélène Blignaut e pubbicato da Lanieri. La scrittice é sudafricana ed é anche esperta di branding e analisi dei trend. Il libro é ambientato a Durban nell'Oceano Indiano ed é "fiammeggiante" come un film di Douglas Sirk.

Elodie, ora in radio con la sua ultima hit " Guaranà" ha mostrato tutto il suo affetto verso la sua "pigmaliona" Maria De Filippi con queste parole: "Maria é un'osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti e esprimerti come vuoi, lei é come una madre, una mamma giusta per i miei parametri, é quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: é stata questo per me."

Chiara Ferragni disperata per Matilde, la sua cagnolina. Mentre era in un meeting, Matilde ha avuto delle crisi epilettiche e quindi l'ha portata da un neurologo veterinario che le ha fatto una risonanza magnetica. Purtroppo la cagnolina ha un tumore e ora dovrà iniziare la radioterapia.

Una coppia di Temptation Island sarebbe già saltata: si tratta dei NIP Ciavy e Valeria: la ragazza si è avvicinata intimamente ad Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, e sarebbe scattato un bacio che avrebbe fatto imbufalire il fidanzato Clavy.

Nell'atelier milanese ne succedono di tutti i colori: le indossatrici sono escort che la stilista rifila ai mariti delle sue clienti. Questi cadono nella rete e la creatrice di moda poi li ricatta obbligandoli a comprare valangate di abiti per le loro mogli...

