LA BUONA “NOVELLA” – FERMI TUTTI: DOPO LA STORICA LITE DA CHIAMBRETTI (VIDEO STRACULT!) SGARBI E BUSI TORNANO COME GIUDICI A “LA PUPA E IL SECCHIONE”? ALLA CONDUZIONE CI SARÀ PAOLO RUFFINI, NEL CAST POTREBBE ESSERCI ANCHE STELLA MANENTE, L’INFLUENCER CHE AVEVA INVOCATO HITLER DURANTE IL GAY PRIDE- GARKO: LA CRISI E’ GIA’ PASSATA? - RICHARD MADDEN E BRANDON FLYNN NON VIVREBBERO PIÙ INSIEME- E POI MORGAN E IL RICORDO DI MANGO - VIDEO

busi sgarbi

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Due eventi a Milano in ricordo di Mango

A cinque anni dalla scomparsa del cantante Mango, il 19 novembre a Milano si terrà la giornata “Tutto l’amore che conta davvero”, lo stesso titolo del cofanetto che uscirà il 15 novembre per Warner Music Italy. L’evento si svolgerà in due momenti. Il primo, fissato nella mattina del 19 novembre, è indirizzato agli studenti universitari e delle scuole superiori: l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano ospiterà una lezione su Mango, la sua tecnica vocale, la sua poetica.

busi sgarbi

Il secondo appuntamento sarà la sera del 19 novembre al Teatro dell’Arte della Triennale. All’evento, aperto al pubblico e condotto da Luca De Gennaro, curatore della Milano Music Week, e da Laura Valente, moglie di Mango, parteciperanno amici e grandi artisti: offriranno il loro tributo a Mango Giorgia, Eugenio Finardi, Mogol, Alberto Salerno e sua moglie Mara Maionchi.

La sfida virale Saclà: prendi al volo l’oliva

Stella Manente

Saclà ha appena dato il via a #TheOliveChallenge, un concorso che celebra l’oliva snocciolata Saclà per il lancio del nuovo formato Snack&Go Le Mediterranee. L’iniziativa è partita sui canali social attraverso video in cui influencer si sfidano a prendere un’oliva al volo nel modo più spettacolare possibile. La sfida ha già entusiasmato Giorgia Palmas, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino ed è destinata a diventare virale: chi partecipa può taggare gli amici creando una reazione a catena. Le persone che vogliono partecipare possono caricare il video, in cui prendono al volo un’oliva, sul sito dedicato all’iniziativa theolivechallenge.sacla.it, e cercare di vincere i premi in palio.

L’influencer dello scandalo a La Pupa?

La Pupa e il secchione e viceversa dovrebbe tornare su Italia Uno nel 2020, ma cosa sappiamo sullo show? Alla conduzione ci sarà Paolo Ruffini, mentre i giudici saranno Vittorio Sgarbi, Aldo Busi e Valeria Marini. Francesca Cipriani pare sarà la valletta. Il sito Spyit ha rivelato che nel cast potrebbe esserci anche l’influencer che aveva invocato Hitler durante il Gay Pride - perché a causa del corteo, spiegava sui social, rischiava di perdere il treno - Stella Manente.

Fake news per Alex Palmieri

Stella Manente

Alex Palmieri torna dopo due anni di assenza con il nuovo singolo Fake news. Che il cantante sia pronto per il Festival di Sanremo? «Se andrò, sarà solo per duettare con Britney Spears con un suo brano inedito», risponde lui. Amadeus è avvertito. O sarà anche questa una fake news di Alex?

leone d’oro in un amen

Ogni anno al Gran Premio Internazionale di Venezia, viene ritirato il Leone d’Oro da chi si distingue negli ambiti dell’imprenditoria e dello sport. A ritirare il Leone d’Oro alla carriera imprenditoriale, Giovanni Licastro, che con il suo brand di gioielli Amen ha conquistato il mercato italiano. Al fianco di Licastro, hanno ritirato i premi anche due miti dello sport, ex campione del Milan Gianni Rivera e Fabio Capello, ex allenatore.

Morgan all CenacoloArtom per l'apertura del Festival della Tecnologia.

stella manente 3

Scene da stadio al Politecnico di Torino la scorsa settimana: all'ora di pranzo risuonavano le note di Bohemian Rhapsody fuori dall'Aula Magna con centinaia di studenti che provavano a riprendere tenendo i telefonini più in alto possibile con le mani, la security, normalmente tranquilla tra ingegneri ed architetti, impazzita.Ma cosa era mai successo a sconvolgere la tranquillita di una delle migliori 'fabbriche di cervelli' italiane. Era successo che Arturo Artom, invitato a tenere il Cenacolo per l'apertura della prima edizione del Festival della Tecnologia, aveva invitato a sorpresa Morgan. Aula strapiena con il passaparola che continuava a richiamare studenti sul tema della contaminazione tra arte ed impresa come chiave per anticipare il futuro.

Grande successo personale del cantautore che ha illustrato l'idea della piattaforma multimediale Doc per integrare musiche, parole, grafica e teatro.Alla fine applausi, centinaia di selfie e il rettore Guido Saracco, grande trascinatore che ha avuto l'intuizione del Festival per festeggiare i 160anni della fondazione del Poli, che a gran richiesta ha portato Morgan al pianoforte per un concerto improvissato che rimarrà negli annali dell'ateneo.

Stella Manente

Andata e Ritorno

Così s'intitola l'autobiografia di Gabriel Garko, (ormai un libro non lo si nega a nessuno, Giulia De Lellis docet). Ora l'ex sex symbol non rifatto, (lo dice lui), va in tv a presentarlo e parla anche del fatto che é in un momento difficile con la persona che ama e quindi si é levato la fede con cui si erano giurati eterno amore. L'altra persona non se l'é tolta. Ma forse la crisi é già passata:Garko ha pubblicato su Instagram un post che potrebbe riferirsi al suo amico speciale Gabriele Rossi: “Cocktails. Destino? Pesci” con tanto di emoji del diavoletto arrabbiato, di quella con l’aureola in testa e quella innamorata. Come ci dice Fabiano Minacci:" Tre emoji che potrebbero voler dire tante cose ma che molti hanno letto come un’arrabbiatura passata.L’allusione a Gabriele Rossi sarebbe invece sul suo segno zodiacale, pesci.

stella manente 2

La strana coppia

Quando la realtà supera la fantasia:Mahmood, da animatore in villaggi vacanze alla vittoria al Festival di Sanremo e ora testimonial di una maison di moda come Burberry. E nel video, insieme a lui, niente di meno che l'ex prémiere dame di Francia Carla Bruni.

(Ex) amici per la pelle

Anche se sarebbero solo amici, Richard Madden e Brandon Flynn non vivrebbero più insieme. Secondo quanto dice The Sun, l’ex volto di Game of Thrones e l’ex di Sam Smith avrebbero litigato, tanto da non condividere più la casa in cui vivevano a Los Angeles. Brandon avrebbe chiesto e ottenuto da Versace di non invitare Richard a una festa che il marchio organizzerà il prossimo mese. Una domanda sorge spontanea: Due divi ricchissimi come loro, avevano bisogno di condividere una casa?

stella manente 1

L'anniversario di un capolavoro

In migliaia di discoteche nel mondo si é celebrato l'anniversario di uno dei dischi più amati:il 14 novembre 2005 arrivava nei negozi "Confessions on a Dance Floor", preceduto dal tormentone Hung Up, e rilancia Madonna nell'olimpo delle star. Vende dodici lilioni di copie, il pubblico e la critica impazziscono e lei, come l'araba fenice, risorge.

Ultime grida dalla savana? No, ma dai vigneti si: la passione tra le due signore ha raggiunto il diapason e sempre più spesso i vicini di casa sentono delle urla. Ora si sono stancati e hanno presentato un esposto. Una delle due é famosa ed ha a che fare con il cinema e i "dolci", l'altra con l' "uva"....

stella manente 5 stella manente 4 stella manente 8 STELLA MANENTE STELLA MANENTE STELLA MANENTE STELLA MANENTE STELLA MANENTE STELLA MANENTE STELLA MANENTE STELLA MANENTE stella manente 7 STELLA MANENTE stella manente 9 stella manente 6