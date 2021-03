LA BUONA “NOVELLA” – LA GUERRA DEGLI ZENGA: COME MAI ANDREA E NICOLO’ HANNO TOLTO DAI SOCIAL LA FOTO DELLA REUNION CON IL PADRE WALTER? - CRISTIANO MALGIOGLIO MEJO DEL MAGO OTELMA: AVEVA PREVISTO CHE I MANESKIN AVREBBERO VINTO IL FESTIVAL DI SANREMO - QUANDO LA BAND ROMANA SUONAVA IN VIA DEL CORSO – PRETELLI RIVELA CHE LA GREGORACI AVEVA UNA COTTA PER LUI, LA SALEMI E L’EX, I FAN DI ZORZI CONTRO DAYANE MELLO - FUNARI CELEBRATION – VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

walter andrea zenga 1

Dopo puntate del GF Vip e dei programmi di Barbara D’Urso riguardanti le incomprensioni riguardanti Walter Zenga e i figli, sembrava che tra loro fosse tornato il sereno, ma questa telenovela tra Miami e l’Italia continua. Il calciatore ha pubblicato su Instagram una foto della reunion con i figli Andrea e Nicoló che pure l’hanno pubblicata, ma poco tempo dopo l’hanno tolta. Sono tornate le nubi in questo complicato rapporto?

walter zenga 1

Questa sera andrà in onda su Rai Uno “ Non sono una Signora” lo speciale dedicato a Loredana Bertè, consacrata dal trionfo sanremese, presentato da Alberto Matano. L’inedito “Figlia di..” della nostra grande rockstar è già un tormentone. Tra Alberto Matano e Loredana Bertè è nata una bella amicizia, un’ empatia rara che si recepirá nello show di stasera.

andrea zenga

Cristiano Malgioglio come il Mago Otelma: aveva previsto che i Maneskin avrebbero vinto il Festival di Sanremo e di loro dice che sono pazzeschi. Inoltre adora Gaia, vincitrice di Amici, in cui trova una grande affinità come ritmo. Ha una canzone per lei. Il titolo? Gaya

andrea zenga e rosalinda cannavo' 11

Straordinario successo per il consueto appuntamento sanremese di Domenica In. Anche questa settimana Zia Mara ha colpito. La media finale della puntata è stata pari a circa 4 milioni e mezzo di telespettatori per un totale di 23.8di share. Un inarrestabile successo anche sui social nei quali Domenica In si conferma come lo show più commentato dell’intera giornata. Picco con Achille Lauro che Mara ha “adottato” in tempi non sospetti e che ora tutti vogliono. E invece la rockstar riconoscente vuole solo Mara.

giulia salemi e pier paolo pretelli

A proposito dei Maneskin non tutti sanno che questi ragazzi oggi tanto celebrati sino a quattro anni fa suonavano per strada per raccogliere quattro soldi. Per l’esattezza, in Via del Corso a Roma. La loro tenacia e il loro grande talento li ha portati a vincere inaspettatamente Sanremo grazie soprattutto al voto del pubblico. Da casa le cose stanno cambiando: basti pensare anche solo alla vittoria di Tommaso Zorzi al GF Vip.

cristiano malgioglio col pesciolino foto di bacco

Giulia Salemi in una puntata di Live Non è la d’Urso non ha voluto parlare con il suo ex Abraham Garcia, per rispetto (?) verso Pierpaolo Pretelli, il nuovo fidanzato raccattato al GF Vip. Il ragazzo spagnolo quasi come volesse far spaventare la Salemi, le ha detto si stare tranquilla e che non parlerà di “quella cosa che c’é stata tra te e me”. Pierpaolo è stato ospite di Barbara d’Urso ed ha commentato le frasi di Abraham, ma sembrava un pó spiazzato perché non si é chiarito cosa sia “quella cosa” ... A proposito di Pretelli: ha lasciato intendere che anche Elisabetta Gregoraci aveva una cotta per lui, ma la conduttrice é passata oltre.

I MANESKIN QUANDO SUONAVANO PER STRADA A ROMA

Hanno bannato il Tik Tok e altri account di Dayane Mello. A quanto pare si é avuta una spiegazione. Infatti poco fa proprio su Twitter sono stati fatti circolare alcuni screenshot che svelano la verità. Su Telegram a quanto si dice, esiste un gruppo di fan sfegatati di Tommaso Zorzi che hanno dato il via ad una guerra sui social a Dayane. La showgirl senza show non ha ancora detto nulla sulla vicenda, ma sicuramente adotterà dei provvedimenti.

MANESKIN

Ospite di Francesco Fredella a RTL 102.5 News, Morena Zapparoli ha ricordato suo marito Gianfranco Funari e ha poi lanciato un accorato appello alle donne che sono state per lui fondamentali. Ha detto: “Il 21 marzo sarà l’anniversario della nascita di Gianfranco Funari e mi piacerebbe radunare intorno ad una torta, magari a forma di una sigaretta, le donne che lo hanno amato e che sono state amate a loro volta. Quindi la sua seconda moglie Rossana Seghezzi e la figlia Carlotta. Mi piacerebbe fare questa reunion perché sono le donne della sua vita”

MANESKIN

Il pionere della musica elettronica Jean-Michel Jarre ha realizzato e inciso una composizione musicale di 52 minuti per “Amazônia”, il nuovo progetto del pluripremiato fotografo e regista Sebastião Salgado per la Philharmonie De Paris.Questo progetto fa seguito alla recente e trionfante performance virtuale di Jarre a Notre Dame per la Notte di Capodanno, che ha attirato oltre 75 milioni di spettatori da tutto il mondo.

elisabetta gregoraci vs pierpaolo pretelli 1

E’ là biografa pungente della famiglia reale inglese, é una donna arguta e divertente, spesso ospite alla Vita in Diretta”. Indimenticabile la sua biografia su Luchino Visconti. Ora, alla sua non più verde etá, é diventata anche un’icona gay.

niccolo' zenga MANESKIN FEDEZ MICHIELIN MANESKIN gianfranco funari funari elisabetta gregoraci bacia pierpaolo pretelli 3 andrea zenga walter zenga roberta termali funari MANESKIN pierpaolo pretelli giulia salemi Gianfranco Funari ELISABETTA GREGORACI MONTA PIERPAOLO PRETELLI Gianfranco Funari giulia salemi e pierpaolo pretelli pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 6 giulia salemi pierpaolo pretelli pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 5 4 pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci Gianfranco Funari pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci pierpaolo pretelli dayane mello 2 dayane mello 1 dayane mello e la figlia maneskin