Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

noemi

Un like lasciato messo a caso ha creato un polverone tra tre star della musica italiana. Noemi, che sarà tra qualche settimana sul palco dell’Ariston, ha lasciato un «mi piace» a un tweet in cui veniva dedicato un elogio a Inoki Ness che nascondeva una frecciatina ad Emma e Alessandra Amoroso per il loro duetto “Pezzi di Cuore” definendolo una trovata commerciale.

A vedere il «cuoricino» della discordia è stato un fan della Marrone che ha poi pubblicato il seguente tweet: “Noemi che lascia il like a un commento contro Emma e Alessandra è la dimostrazione che l’invidia è ovunque. Soprattutto dalle donne che reputi amiche e con cui hai fatto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile“. Noemi ha risposto che non aveva notato la frecciatina e si é scusata con le colleghe che l’hanno rassicurata e le hanno fatto un in bocca al lupo per Sanremo.

EMMA ALESSANDRA AMOROSO

Stefania Orlando sempre più regina del GF Vip e sempre più simile nelle espressioni alla “Scianel” di “Gomorra”. I meme su di lei sono virali. Non si é scomposta neanche per le parole dell’ex Andrea Roncato che ha detto di essere stato tradito. E neanche di fronte al terribile post di Giulia Elettra Gorietti, figlia dell’attuale moglie di Roncato. Si dice che la separazione tra la Orlando e l’ex marito ci sia un problema di tutt’altra natura. Questa notte la Orlando ha peró ha avuto una crisi e ha detto di voler uscire dal gioco. Poi la regia ha oscurato tutto...

Noemi Gherrero prosegue con grande successo la sua conduzione del programma della domenica di RaiTre “Le Parole per dirlo”. Un appassionante viaggio nella lingua italiana per raccontare il nostro modo di parlare nei suoi aspetti più vitali e concreti. Ogni puntata vede anche la collaborazione dei linguisti Valeria Della Valle e Giuseppe Patota.

scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 6

Giornalista, autrice e conduttrice tv. Ha lavorato a Studio Aperto, Liberi Tutti, Verissimo, Mattino 5, Pomeriggio 5, Domenica Live, Correzioni, Matrix e Quarto Grado. Autrice di un libro: “Perché le donne valgono. Anche se guadagnano meno degli uomini”. Sabrina Scampini é al top e a lei si dovrebbero aprire le porte di un programma tutto suo. E poi é bellissima, sempre di più.

andrea roncato stefania orlando

Gaffe da “Amici”. La giovane allieva di danza Giulia Stabile doveva lanciare la messa in onda di “Verissimo”, ma non ricorda il nome della conduttrice . Domanda a Maria De Filippo come si chiama la “ragazza di Verissimo”. Aveva un vuoto. Incredibile, ma vero. Un vuoto di memoria di cui Maria De Filippi si è resa subito conto e ne è uscita in modo superbo. Non sa il commento di Silvia Toffanin.

Elettra Lamborghini, forte di sei milioni di followers, esterna tutti i suoi pensieri sui social. Ora pare avere un problema. Ha dichiarato di avere dei dolori alle ossa delle gambe. ”Non riesco a tenerle incrociate, le sento fragili. E’ un dolore assurdo”. Proprio per questo motivo ha chiesto consigli e pareri ai suoi fan e followers. Si aspettano consigli.

stafania orlando e andrea roncato 1

Quando i vip rinchiusi nella casa hanno saputo che il GF Vip é stato prolungato sino al 26 gennaio sono andati fuori di testa. Il più disperato è il “comodino”Andrea Zelletta. L’ex volto di Uomini e Donne ha comunicato di essere sul punto di impazzire, di dare le testate contro il muro,che va all’ospedale. Non esiste, gli sta venendo la claustrofobia, se ne vuole andare. Poverino.

Asia Argento sembrava pronta a tornare in televisione, in un reality, dove sicuramente il suo temperamento da Pepero a sarebbe potuto emergere in pieno. Ad averla convinta – sostenevano voci di corridoio – sarebbero stati i produttori dell’Isola dei Famosi, il cui comeback è previsto a partire da marzo su Canale 5. Ma l’attrice ha dichiarato che non ci va neanche morta.

stafania orlando e andrea roncato 3

Si parlava di emergenza Covid e si criticava Jo Squillo perché se ne é andata alle Maldive. Jo Squillo ha sbottato e ha esclamato davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque: “Ho il diritto di andare alle Maldive”. Il tema dibattuto nello spazio di Canale 5 erano le vacanze vip all’estero mentre l’emergenza sanitaria resta in corso. La cantante di “Siamo Donne” ha precisato che ci é andata per lavoro.

Pubblicazione da parte di Mondadori del libro dell’ imprenditore Giovanni Bozzetti “Nulla é Impossibile “ sugli Emirati che sarà nelle librerie e su Amazon da oggi. Un libro che ha scritto con passione condividendo le sue esperienze di quasi 20 anni di frequentazione degli Emirati illustrandone la storia, i valori, la cultura, l’economia, la tolleranza e l’ambiente business friendly al di là degli stereotipi e dei falsi miti.

asia argento