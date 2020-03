LA BUONA “NOVELLA” – LUDOVICA PAGANI CON I SUOI SCATTI SEXY HA FATTO SCAPOCCIARE VINICIUS JUNIOR, ATTACCANTE DEL REAL – EMMA SMENTISCE LITI CON ALESSANDRA AMOROSO: “BASTA CON QUESTE PUTTANATE. SIAMO AMICHE” MA LE DUE NON FANNO PIU’ DIRETTE INSIEME SU INSTAGRAM - DIANA DEL BUFALO HA TROVATO DI NUOVO CHI LE FA BATTERE IL CUORE. ECCO CHI E’- E LADY GAGA SI METTE A NUDO PER… - FOTO DA URLO

Ivan Rota per “Novella 2000”

Tutti hanno pensato a una lite tra due popstar italiane, ovvero Alessandra Amoroso e Emma, visto che di colpo sono sparite le loro dirette instagram in tandem.“Adesso basta con queste puttanate!” ha detto l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. “Non abbiamo litigato, siamo amiche.Non abbiamo più fatto dirette insieme perché Alessandra ha preferito viversi questo momento con un po’ di riservatezza e io rispetto questa sua decisione” ha concluso. Ma, in rete, molti non la credono....

Ormai molti giorni fa, il nostro “pensare” è cambiato, il nostro modo di vivere è cambiato,siamo costretti a fare delle scelte diverse. L'hastag #UnaSceltaalGiorno sta creando una aggregazione virtuale, dove le persone stanno rispondendo attraverso video e immagini, condividendo la loro vita quotidiana in casa, i loro stati d’animo e la loro creatività.Hanno dato vita all’hasthag,Nicoletta Bucci ed Edoardo Stoppa.Oltre a altri personaggi che, giorno dopo giorno, stanno rispondendo con video e immagini. Tra questi Juliana Moreira,AndreaPiovan,Ellen Hidding, Emanuela Folliero.

C'é anche chi, in tempi di pandemia, cerca di portare un sorriso ai suoi followers come l'influencer Ludovica Pagani con i suoi scatti sexy. Allora il salotto di casa diventa un set fotografico per la Pagani che, piuttosto frequentemente, regala scatti particolari dalla quarantena. La Pagani prova a dimostrarlo con eloquenti immagini "perché non si può far altro che restare leggeri". E i fan gongolano.

Dopo la fine della storia altalenante con Paolo Ruffini, finita all' inizio di quest'anno, Diana Del Bufalo ha trovato di nuovo chi le fa battere il cuore. Il fortunato (?) è Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, ex concorrente del Grande Fratello e spesso ospite nei programmi di Barbara D'Urso. L'attrice romana ha iniziato a pubblicare a ritmo serrato sul suo account Instagram video e foto che la ritraggono insieme al nuovo fidanzato bonazzo.

"Sono Max Brooks, ho 47 anni, e questo è mio padre Mel Brooks, ha 93 anni. Ciao papà. Se io mi becco il Coronavirus probabilmente me la caverò, ma se lo attacco a lui, lui lo potrebbe passare a Carl Reiner, che lo potrebbe passare a Dick Van Dike. E prima che me ne accorga, avrò fatto fuori un’intera generazione di comedian leggendari”. Ovvero come spiegare attraverso un sorriso, che rientra nel carattere del leggendario e iconico Brooks, come commentare il Coronavirus.

Un crollo al trentesimo alla sua seconda settimana. " Stupid Love" di Lady Gaga non ha sfondato. Perdere 25 posizioni in una sttimana é sintomo di successo.Sicuro che da qui al 10 aprile, giorno dell’uscita dell'album "Chromatica", Gaga dovrà uscire con un secondo singolo. Nel dubbio continua a volare Dua Lipa, seconda con" Don’t Start Now", mentre è un insuccesso clamoroso quello firmato Katy Perry:" Never Worn White" non è entrata neanche in Top100.

"Per me va bene rimanere nuda davanti a tutti voi in questa stanza. Credo che stiamo facendo arte, questa non è pornografia”.Così Lady Gaga si è denudata dinanzi all’obiettivo di Frederik Heyman per il lancio di "Chromatica", comparendo sulla cover di" Paper Magazine". Lampante e fantastico, l’omaggio a "Ghost in the Shell" con Scarlett Johansson.

La notizia di gossip arriva dalla versione spagnola di Uomini e Donne. Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan ai ferri corti? La nuova fidanzata dell’ex tronista ha confessato di essere stata tradita l’estate scorsa. La coppia si è conosciuta durante l’esperienza a L’isola dei famosi spagnola. Dopo una prima conoscenza i due fecero parlare tutti per aver consumato una notte di passione davanti alle telecamere. Terminato il programma, Fabio e Violeta hanno deciso di andare a vivere insieme e lui ha lasciato l’Italia per volare a Madrid e iniziare la sua nuova avventura con lei.

Uomini e Donne non va in onda in queste settimane ( potrebbe tornare i primi di aprile) ma grazie ai social possiamo provarvi a raccontare quello che succede ad alcune delle coppie più amate del programma di Canale 5. Parliamo da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due al momento stanno insieme e, almeno fino a due giorni fa, come dimostrano le storie pubblicate su Instagram, erano insieme a Brescia. Come saprete anche Ida che fa la parrucchiera, ha chiuso il suo salone, per rispettare le regole imposte dal nuovo decreto del Governo in questa emergenza causata dall’aumentare dei contagi per il coronavirus. Tra l’altro, purtroppo, Brescia è insieme a Bergamo, al momento, una delle province più colpite in Italia.

"Uomini e Donne" ha sospeso la messa in onda delle nuove puntate a data da destinarsi.Lo show di Maria De Filippi non può essere più registrato finché l’emergenza Coronavirus non rientra. Nella settimana dal 16 al 20 marzo era in programma la conclusione del Trono Over partito settimana scorsa e gli ultimi appuntamenti del Trono Classico.La decisione è della conduttrice, in segno di solidarietà verso l’amico e collega Paolo Bonolis. Il presentatore romano, infatti, si è visto sospendere "Avanti un Altro" malgrado ci fossero delle puntate già realizzate da trasmettere.

Negli ultimi giorni tanti personaggi famosi hanno cercato di rasserenare i milioni di followers con consigli nel farli restare a casa a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, è stata portavoce dell’iniziativa “Io Resto a Casa” con una foto pubblicata su Instagram davvero divertente per sdrammatizzare il momento negativo che tutti noi stiamo attraversando per combattere la pandemia. “Tutti a casa”, soprattutto in cucina a mangiare.La stessa opinionista di Uomini e Donne ha ironizzato su quanto stiamo facendo a casa con la creazione di un fotomontaggio che vede lei insieme al suo amico Simone, con il quale ha partecipato a Pechino Express, obesi, seduti nello studio del Dottor Nowzaradan, del programma "Vite al Limite".

In diretta streaming sulla pagina Facebook della discoteca Bolgia di Bergamo, una delle città più colpite dal corona virus, e su quella di altre importanti realtà importanti del clubbing italiano, si balla. La musica è quella di Luca Agnelli, top dj toscano che al Bolgia in carne ed ossa è andato a portare il suo sound e la sua energia tante volte. L'iniziativa è "Io resto a casa e ballo", l'hashtag è #iorestoacasaeballo.Ballare a casa, da soli in casa, per ragazze e ragazzi, non sarà la stessa cosa. Perché è solo nei locali come il Bolgia che la musica aiuta ad incontrarsi e conoscersi.

“ Sarebbe questo il mondo” è il nuovo singolo di Zucchero “Sugar” Fornaciari, estratto dal suo ultimo disco di inediti “ D.O.C”.Scritto e composto da Zucchero, “ Sarebbe questo il mondo” è un brano volutamente in controtendenza ed un’analisi disincantata del mondo attuale, talvolta distante da ciò che si sogna quando si è bambini, ma è comunque il mondo in cui viviamo e abbiamo il dovere di renderlo migliore. Di riscoprirne la bellezza, la genuinità, la natura che tutto crea e tutto circonda.

Ma perchè non la smette? Se lo chiedono in molti riguardo alla finta bulimia sessuale di un artista italiano di fama internazionale che si accompagna a bellissime ragazze. Ma non potrebbe finalmente uscire allo scoperto?