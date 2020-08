Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Selvaggia Lucarelli, dopo il delirio scoppiato a causa della copertina di Gente che ritrae il lato B di Chanel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha detto che quando la stessa cosa capitó a Aurora Ramazzotti nessuno disse niente. Ecco come ha risposto l’influencer-maestrina figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: “Non erano tempi social per questo nessuno fiatò. Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi una cosa che è sbagliata.

Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso. Benché concordo col fatto che oggi ci si indigni troppo per tutto penso ci siano alcune cose per cui BISOGNA indignarsi. I ragazzini (e non solo) sono già traviati da ideali inesistenti che gravano sul loro benessere mentale. Questo potrebbe essere un piccolo passo verso un cambiamento che merita di avvenire da tempo”.

vero settimanale il bacio di belen con antonino spinalbese 2

Finito in pochi giorni lo pseudo-flirt con l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, che sembra le stia provando davvero tutte per riconquistarla, ma senza fortuna, la showgirl avrebbe già un nuovo amore. Il primo bacio è già stato immortalato dai fotografi del Settimanale Chi. Si chiama Antonio Spinalbanese, é bello e giovane, ha 25 anni, 10 in meno di Belen. Fa l’hair stylist.

I due hanno pubblicato nelle Instagram stories due foto con lo stesso ventilatore. Questa storia sará vera? In molti dubitano. Chiara, ex fidanzata di Antonio,dice: “Tra me e Anto è finita mesi e mesi fa. Ovvio che non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro. Questo in una situazione normale non accadrebbe e dopo una rottura dà parecchio fastidio, ma non posso prendermela con Instagram“

Un vero evento: peró vedere un film in tv bisogna pagare 22 euro.

Il 4 settembre il kolossal in live-action di Mulan arriverà direttamente su Disney Plus anche in Italia,disponibile in esclusiva solo per gli abbonati che acquistano Accesso VIP al costo di 21,99 €. Non proprio un saldo.Costato 200 milioni di dollari, Mulan sarebbe dovuto uscire nel marzo scorso, per poi slittare continuamente causa Covid.

Paris Hilton ha rivelato che venti anni orsono i genitori, visto che lei pensava solo

a divertirsi la notte, la mandarono in collegio.Uno dei college in cui la cantante è stata per quasi un anno si chiama Provo Canyon. Paris Hilton ha rivelato che in questo posto ha subito violenza non solo psicologica,torture continue e abusavano degli studenti. Non è tutto. Lo staff utilizzava anche violenza fisica contro gli alunni per incutere timore e sembra che gli somministrassero anche dei farmaci.

Gli aperitivi Alle Boe a Forte dei Marmi di Arturo Artom sono stati il cult della Versilia. Da Guido Boni E Attilio Fontana a Claudio Brachino con la moglie Barbara Benedettelli, da Lucia Odescalchi all’ editore Alessio Musella, dall’attore Alexander Doetsch a Giuseppe Ferrajoli di Filacciano.Quest’ultimo ha anche organizzato i thè della Marchesa del Secco d’Aragona.

La maledizione sarda.Da poche ore si apprende anche la notizia che la famosa showgirl venezuelana, Aida Yespica, risulta anche lei positiva al tampone, effettuato al ritorno delle sue vacanze sarde. La Yespica afferma inoltre che fece anche un tampone prima di approdare sull’isola, risultato negativo. Tanti altri vip che sono stati in vacanza in vacanza in Sardegna sono risultati positivi.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti alla Scala dei Turchi

Sono stata al Billionaire solo una volta e per meno di un’ora», dichiara a Il Giorno Aida Yespica. «Faceva caldo e c’era tanta gente. Ma tutta la Sardegna era gremita di turisti, anche le spiagge. Con il mio fidanzato abbiamo pensato all’isola per una vacanza tranquilla, tanto mare e poca movida. Forse era meglio tenere tutti i locali chiusi». «Come ho contratto il virus non lo so - conclude l’intervista - ho sempre tenuto la mascherina e rispettato le distanze».

Anche un matrimonio tra due belloni puô non essere perfetto e questo ci rincuora.Sposati da 10 anni, e genitori di India Rose, 8 anni, Sasha e Tristan, 6 anni, Elsa Pataky e Chris Hemsworth sono una delle coppie più belle e invidiate al mondo.Intervistata da una rivista australiana, la Pataky ha infatti confessato che il suo matrimonio con Chris non è propriamente perfetto.

“È divertente che la gente pensi a noi come una coppia perfetta”. “Ma non è così. Ci sono stati alti e bassi e continuiamo ancora a lavorare sulla nostra relazione. Penso che un rapporto di coppia sia un lavoro costante. Non è facile.” Parole sante.

Ci stupisce con canzoni e effetti speciali. Ora Achille Lauro si occupa di baby squillo. Niente paura: Il cantante torna in radio con Maleducata, nuovo brano che farà da colonna sonora alla terza stagione di Baby, serie Netflix in uscita il 16 settembre. Maleducata uscirà il 17.

Maschilista? Forse si è sbagliata, voleva dire giornalista“. “Non so cosa sia il maschilismo. Non ho fatto altro che fare il giornalista. Questo sì, l’ho fatto. Se vuol dire mancare di rispetto a qualcuno, allora mi arrendo. Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale. Mia mamma è una storica femminista italiana, è stata consigliere delle Pari opportunità a Palazzo Chigi, vengo da una famiglia molto aperta. Mi è dispiaciuto perché davvero non so cosa sia il maschilismo”.

Ecco cosa ha detto Alberto Matano, dopo settimane di silenzio, sull’incredibile attacco di Lorella Cuccarini, collega di studio che l’aveva accusato di essere ‘maschilista’.“Come ho fatto in diretta, l’ultima puntata, ringrazio anche adesso Lorella”, ha continuato Matano. “Non ci conoscevamo, ci siamo trovati all’improvviso a vivere un’esperienza epocale. Siamo andati avanti anche quando la rete ci ha chiesto uno spazio maggiore, quattro ore, dandoci forza l’un l’altro. Insieme abbiamo fatto qualcosa di utile: servizio pubblico. Conservo quello che c’è di buono, quello che si è visto in onda è la verità. La migliore risposta a qualsiasi polemica e falsità“. Alberto Matano é un gran signore. Per ora la Cuccarini é muta.

La storia di Leonardo Barili Dos Santos, 21 anni, è davvero l'esempio del volere è potere e, in questo difficile periodo storico, è l'esempio motivazionale del mai mollare durante le difficoltà.Italo brasiliano, mamma brasiliana e padre Italiano, Sin da giovanissimo si è dovuto confrontare con il suo sovrappeso che è stato motivo di una sorta di bullismo .Mesi di alimentazione corretta l'hanno trasformato in un bellissimo ragazzo che, notato da agenzie di moda, ha iniziato a sfilare e a girare il mondo tra una passerella e l'altra. Ora é la star italiana di Tik Tok .

A Milano li chiamano il gatto e la volpe: lui é un attorucolo, l’altro il suo “portaborse”, i due non fanno altro che cercare polli (e galline) da spennare...

