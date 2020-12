LA BUONA “NOVELLA” – LA MALGY CONFESSA: “ANCHE IO AVREI DOVUTO FARE SANREMO, MI AVEVA CHIAMATO MA GLI HO DETTO: DAI UN POSTO AD UNA GIOVANE. IO NON HO BISOGNO DI FARE SANREMO” – “GLI ORMONI A PALLA DELLA RUTA CHE SI STRUSCIA SU PRETELLI IN CERCA DEL PISELLO”. MA NON E’ CHE LA SALEMI E’ GELOSA DI PETRELLI DI CUI SI E’ INNAMORATA? – ARISA E ANDREA DI CARLO: E’ VERO AMORE? - ZANIOLO IN LOVE CON MADALINA GHENEA. E ZORZI...

Giulia Salemi ha fatto una battuta di pessimo gusto Maria Teresa Ruta al GF Vip: “Ha gli ormoni a palla e si struscia su Pierpaolo Pretelli in cerca del p***”. Come è facile intuire, questa affermazione ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, raccogliendo tantissime critiche come: “Una battuta sessista al livello di Nardi, fuori subito”. La Salemi é gelosa di Pretelli del quale si é innamorata...

Finalmente Arisa esce allo scoperto: il suo nuovo compagno è Andrea Di Carlo, autore tivù e suo manager. Sul profilo Instagram di lui è infatti apparsa la cantante, che tra i post ha pubblicato l’immagine di un bacio rubato e un selfie di coppia allo specchio nelle Stories.

Mentre parlava con i suoi follower su Instagram, Giulia De Lellis ha detto di aver fatto diversi ordini online nell’ultimo periodo. Una volta arrivati, tuttavia, l’influencer avrebbe scoperto che molti dei pacchi erano vuoti. “Adesso con questi pacchi è tutto un po’ un casino. Anche perché mi stanno rubando un sacco di cose, cioè mi arrivano i pacchi vuoti!" Pó era, ora sarà costretta a fare shopping nei negozi.

A Milano hanno ribattezzato il “Grande Fratello Vip”, “Le ragazze di Porta Venezia”. Questo perché buona parte del cast frequenta i bar gay friendly della zona. Tra questi Cristiano Malgioglio con la sua odiata Giulia Salemi, Giacomo Urtis, Tommaso Zorzi e via elencando.

“Anche io avrei dovuto fare Sanremo, mi aveva chiamato Amadeus, così sarei stato in gara con te ma ad Amadeus ho detto: ‘Dai un posto ad una giovane. Io non ho bisogno di fare Sanremo’”. Queste le parole di Cristiano Malgioglio al GF Vip.

Abbiamo scoperto chi é Manuel, il ragazzo che, nel 2016, ha avuto una frequentazione con Tommaso Zorzi. Secondo quando affermato da Biagio D’Anelli a Mattino Cinque il rapporto d’amore si è interrotto ma il legame tra di loro è tutt’ora vivo, si sentono e la loro complicità è rimasta quella di 4 anni fa. Manuel Zardetto è un ragazzo semplice nonchè papà di una bambina, un profilo sicuramente diverso da altri ragazzi che hanno affiancato Zorzi, probabilmente se le tempistiche fossero state diverse, il loro rapporto sarebbe decollato, sarà lui una delle prime persone che Tommaso vorrà vedere una volta uscito dalla casa?

É stato il primo Digital Party fatto in Italia con oltre cinquecento ospiti in collegamento tutto in abito scuro. Lo ha organizzato Laura Morino Teso per festeggiamo i suoi sessant’anni affittando una piattaforme Zoom. Collegamenti, balli e tanta musica. Ambientazione: New York. Grande successo per la kermesse

Storie di Donne ospitata quest 'anno nella sede della Fondazione Italia Protagonista e dedicata nel 2020 alle Donne di Scienza, per la gioia di Maurizio Gasparri padrone della location ospitante l' evento, festeggiando così il Made in Italy con grandi personalità femminili. La kermesse é stata organizzata da Lisa Bernardini. Tra le premiate Emilia Costa, l' Ingegnere Nucleare Alessandra Di Pietro e in collegamento Zoom da Milano c'era anche la virologa Maria Rita Gismondo.

Da tempo fermo ai box per la rottura del “crociato” ,il 21enne Nicolo Zaniolo sembra aver rotto con la storica fidanzata Sarah per volare tra le braccia della modella Madalina Ghenea, vista anche a Sanremo e in Youth di Paolo Sorrentino, dove si mostrava nuda in piscina a Michael Caine ed Harvey Keitel. La Ghenea è stata legata in passato con Gerard Butler e Michael Fassbender, oltre ad aver avuto una figlia con Matei Stratan. Ora avrebbe messo gli occhi sul calciatore giallorosso, talento che Roberto Mancini attende in vista degli europei di calcio estivi.

La squalifica di Filippo Nardi, per aver pronunciato frasi forti e gravi nei confronti delle donne e in particolare di Maria Teresa Ruta, ha fortemente destabilizzato Samantha De Grenet che durante la settimana ha manifestato tutto il suo scetticismo in merito al comportamento incoerente assunto dalla madre di Guenda Goria nella Casa del Grande Fratello Vip. Non si sopportano.

La modella ha avuto tre fidanzati contemporaneamente con i quali ha logicamente litigato in quanto uno non sapeva dell’ altro. Per fortuna non sapevano che “ la signora senza freni” ne avesse un quarto...

