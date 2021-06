MARA VENIER IN ONDA A "DOMENICA IN", NONOSTANTE IL DOLORE: “SONO GONFIA, È STATO UN INTERVENTO LUNGO DI 7 ORE”

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

venier operazione denti

Il grande favorito Ignazio Moser non ha vinto. In una interminabile finale il vincitore della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi è stato Awed.

Seconda classificata Valentina Persia, terzo Andrea Cerioli, quarto Ignazio Moser, quinta Beatrice Marchetti e sesto Matteo Diamante. Per la prima volta nella storia del reality il vincitore è stato proclamato in Honduras . Pochi colpi di scena e ritmo un pó lento...

Cambiamenti nel palinsesto domenicale di Canale 5 dopo l'estate: è quello che si sa dai tanti rumor che stanno circolando in rete dopo che show come Live-Non è la D'Urso e Domenica Live sono ufficialmente andati in vacanza. Il format condotto da Barbara D'Urso la domenica pomeriggio, potrebbe essere sostituito con uno ( o due) nuovo con alla guida la coppia Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. É solo un’indiscrezione che ha bisogno di conferme.

stefano de martino

Mara Venier a Domenica In ha deciso di raccontare quello che è successo questa settimana. In modo di tranquillizzare tutti i fan e i suoi followers sul fatto che ora sta bene, ma ha dovuto attraversare un piccolo trauma, a causa dell’intervento chirurgico ai denti che ha dovuto subire e che si è rivelato più grave di quanto immaginasse. Grande “zia” che, nonostante il dolore, è andata in onda.

Barbara D’Urso si schiera con le persone che in questo periodo non hanno nemmeno i soldi per mangiare. Queste le parole della conduttrice postate sui social: “Anche stamattina, come tutte le mattine, migliaia di persone con estrema dignità erano in fila al Panequotidiano. Se oggi ho fatto questo video è perché c’è bisogno anche di voi. Sapete che non amo mostrare tutto quello che faccio a telecamere spente, ma ora serve anche il vostro aiuto. Ascoltate quello che dico nel video e, se vi va, aiutatemi ad aiutare“.

luca argentero e cristina marino 57

Fiori d’arancio per Luca Argentero e Cristina Marino . Pochi invitati e una cerimonia top secret per la coppia. Dove si è tenuta? A Città della Pieve (Perugia). I due si sono giurati amore eterno davanti al sindaco Fausto Risini nella giornata di sabato 5 giugno, dopo aver tenuto nascosta la data delle nozze, annunciate mesi fa.

E non appena detto “sì”, hanno sfrecciato su un sidecar rosso tra le vie del centro città. Qui sono stati immortalati da alcuni fan che hanno pubblicato tutto sui social. La cerimonia è poi proseguita con un aperitivo in casa a cui ha partecipato Raz Degan...

luca argentero e cristina marino 56

Balla con i cani. “Poco tempo fa sono venuto a conoscenza della terribile realtà dei levrieri spagnoli (galgos) che vengono torturati e uccisi nel momento in cui non sono più performanti per la caccia alla lepre, considerata in Spagna addirittura uno sport”.

Così ha detto il ballerino albanese Kledi Kadiu, che ha voluto schierarsi in aiuto dei quattrozampe che nel Paese iberico spesso vivono un vero e proprio inferno. Una crudeltà che purtroppo è legale e autorizzata perché legata a vecchie tradizioni.

luca argentero cristina marino

Flavio Briatore, recentemente, è stato tirato in ballo dalle cronache del gossip in considerazione di un presunto litigio tra l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci e l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi.

La showgirl calabrese, infatti, non avrebbe gradito uno scambio di like tra la Fiordelisi e lo stesso Flavio Briatore.Tuttavia, intervenuta come ospite del programma ’Il Punto Z’, condotto dal vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, la Gregoraci ha smentito la lite con la modella

luca argentero cristina marino 9

L’estate è alle porte e il pubblico di Mediaset è in trepidante attesa per il ritorno di Temptation Island. Il docu-reality, punta di diamante della rete, non è ancora iniziato, ma è già finito al centro dell’attenzione. A scatenare il caos sono state alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano e Amedeo Venza, che vedono come protagonista una delle tentatrici.

Da quanto riportato dalle segnalazioni, infatti, la ragazza sarebbe già fidanzata. Le prove di tale rumors si troverebbero nell’account Instagram del presunto fidanzato, dove non sono mancate le foto di coppia. Se la ragazza aveva infatti eliminato qualsiasi traccia di questa presunta relazione, nelle storie in evidenza del ragazzo, però, era rimasto qualche loro scatto. Ovviamente, esploso il boom, anche nel profilo del presunto fidanzato sarebbero scomparse le tracce di loro due.

luca argentero cristina marino 5

Andrea Iannone in love?Una volta emerso questo inaspettato scoop, sono subito iniziate le ipotesi e le ricerche per scoprire l’identità della misteriosa donna. Stando a quanto dichiarato da un utente della Marzano, la sconosciuta sarebbe Fanny Egle Montalto, una modella di Catania. Sarà così? Non resta altro che attendere aggiornamenti o possibili smentite o conferme.

Luca D’Alessio è il figlio che Gigi D’Alessio ha avuto dalla sua prima moglie, Carmela Barbato. Il figlio del noto cantante ha dimostrato via social tutta la sua stima e il suo affetto per l’ex compagna di papà Gigi, Anna Tatangelo.

luca argentero

Una precisazione dall’ufficio stampa di Striscia la Notizia riguardo là note sulle veline che non sono molto conosciute:”È verissimo: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le nostre Veline da record, non sono mai state paparazzate e neppure sono finite in mezzo a scandali o storie d’amore con famosi.

Mai neanche una volta è uscito un pettegolezzo fastidioso su di loro. In compenso, in questi quattro anni hanno ballato, studiato, condotto Paperissima, si sono impegnate e si sono dimostrate puntuali e preparate in ognuna delle 903 puntate del tg satirico che hanno nel curriculum. E si sono fatte apprezzare dal pubblico di Striscia la notizia, milioni e milioni di telespettatori che le hanno accolte ogni sera nelle proprie case, anche durante il periodo duro della pandemia e del lockdown”.

iannone

Come riferisce Cristiana Schieppati a Londra ha aperto un ristorante panoramico Dior presso Alto a Selfridges in Oxford Street.Il ristorante ha aperto il 3 giugno e sarà operativo fino al 30 settembre.

Dior @ Alto si trova al quinto piano del negozio, adiacente all’area dedicata alla collezione spiaggia. Il menù offre piatti italiani d’autore come i ravioli al tartufo e pecorino, il rotolo di aragosta con pomodori pachino e tante prelibatezze provenienti dall’Italia, come i gamberi rossi di Sicilia serviti con tagliolini e caviale.

fanny egle montalto 6 fanny egle montalto