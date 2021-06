Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

mara venier

Nonostante la giornata di sole, Mara Venier con l’ultima puntata di “Domenica In” ha fatto il botto con uno share da urlo per la stagione estiva confermandosi regina non solo della domenica, ma del tubo catodico. Era così stanca e emozionata da usare, senza accorgersene, una rosa donatale come microfono. Lunedì ha festeggiato l’anniversario di nozze con l’amato Nicola Carraro che le ha regalato 101 rose rosse.

Altro che Damiano dei Maneskin.Per Drusilla Gucci l’esperienza in Honduras è stata davvero breve, se come naufraga all’Isola dei Famosi é durata come un gatto in tangenziale, ora è l’ora dell’amore. La modella, infatti, sembra si stia frequentando con un altro personaggio televisivo noto ai reality: Francesco Chiofalo, volto di Temptation Island. Lei ha giá conosciuto la mamma di lui.

vera gemma

Romina Power su Al Bano: “Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene”. Ha poi aggiunto :”Spero di non finire la vita sola da un punto sentimentale”. Parole che pare abbiano infastidito Loredana Lecciso...

Max Biaggi ha festeggiato i cinquant’anni nella ‘sua’ Roma. L’ex pilota motociclistico quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike ha festeggiato il compleanno sabato 26 giugno al ristorante gourmet Aroma. A proposito di cinquantenni d’assalto, dopo Luca Argentero, sono diventati papà gli attori Roberto Farnesi e Fabio Fulco.

loredana lecciso

Pedro Almodovar, l'amore per il cinema del grande regista spagnolo e un'attualità divertente e invadente nel nuovo brano di Cristiano Malgioglio 'Tutti me miran' ('Tutti mi guardano') che ha presentato a “Domenica In” con grande successo. Non definitelo peró tormentone, la Malgi si arrabbia. Non vuole confondersi con tutti gli altri pezzi estivi.

Totosindaco a Milano.”Abbiamo cercato di trovare i migliori candidati possibili per le amministrative, ora siamo al lavoro individuare i nomi di Milano, Napoli e Bologna”e per la sfida contro Beppe Sala “Andrea Farinet è un buon nome”, dice Antonio Tajani. Sará il caldo che non fa ragionare ma a Milano da giorni in tanti si chiedono chi è l’autocandidato “Farinet da Verbania”, professore in Bocconi che il centro destra milanese vuole lanciare su Milano ( non sappiamo se con paracadute o meno …) per sfidare l’ineffabile Beppe Sala, uomo di banche, clero ed ecologisti. Ma intanto negl ambienti che contano cresce il consenso intorno a Luca Bernardo, primario in un reparto ospedaliero, milanese di nascita e lavoro , ex consulente dell’ANAC con illustri natali ma che ha un rapporto quotidiano con bambini ammalati, gente in difficoltà e associazionismo … pare piaccia , insomma potrebbe esserci un camice bianco come Sindaco per curare la gran milano post Covid.

francesco chiofalo

Gli studi di Rai1 si sono preparati per la stagione estiva scoppiettante. É iniziata la nuova edizione del format ‘Il Pranzo è servito’, storica trasmissione ideata da Corrado che da anni appassiona il pubblico. Condotto da Flavio Insinna con una valletta. Ma chi é? Si tratta di una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Ginevra Pisani che ha annunciato con gioia questa collaborazione sui suoi profili Instagram. Dopo le prime puntate, in molti si chiedono se un programma storico come questo non era meglio lasciarlo in soffitta...

drusilla gucci

Paolo Bonolis ha confermato. A domanda incalzante di Maurizio Costanzo “Sonia Brugi ( moglie del conduttore) sarà la nuova opinionista del reality show di Canale 5?”, Paolo Bonolis ha risposto: “Sembrerebbe di sì. Lei è molto contenta di farlo, sento che se ne parla. Ve lo dirà lei semmai” . Con lei Adriana Volpe che lascia la conduzione di “Ogni Mattina” programma dal bassissimo share. Volpe di nome e di fatto.

Rissa social per Vera Gemma e Antonella Elia. L’opinionista ha commentato una foto postata dalla figlia di Giuliano Gemma un pó spinta. L’immagine ritraeva Vera distesa con il vistoso décolleté ben in vista. Uno scatto che le ha procurato migliaia di like ma anche il commento di Antonella Elia: “Ma non è un po’ troppo???” – ha scritto, salvo poi rincarare la dose: “Stai diventando una pornostar ma ti amo comunque e lo sai”. La Elia sembra molto attapirata per non essere stata riconferma come opinionista al GF Vip....

drusilla gucci 1

L’Italia dei mercati che ancora sopravvive soprattutto in provincia e che la pandemia, per fortuna, non ha cancellato. Il mercato con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo, dove si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta. È questo il clima che “Uno weekend” porterà in scena sabato (dalle ore 08.30 alle 10.30) e domenica (dalle ore 08.20),in onda su Rai 1 con la conduzione di Anna Falchi e Beppe Convertini. Grande successo per la prima puntata. Se raggiungerá il 20% di share, Anna Falchi si spoglierà?

Regina della commedia sexy all’italiana negli anni ’70, l’intramontabile Barbara Bouchet arriva all’Ischia Film Festival, dove domenica 27 giugno – nella seconda serata della manifestazione – ha ricevuto l’Ischia Film Festival Award, un riconoscimento a una lunga ed entusiasmante carriera impreziosita da un nuovo film, “Calibro 9”, che sarà proiettato a Piazza D’Armi, introdotto dal regista Toni D’Angelo, dalla stessa Bouchet e da Marco Bocci. Il film é il seguito di “Milano Calibro 9” dove la Bouchet incanto tutti, prima cubista della storia con bikini glitterrato mozzafiato. Il suo ballo ha incantato Quentin Tarantino,

al bano romina power

Gossip vintage. Tutti sanno che Federico Fellini era amico del sensitivo Rol al quale si affidava per ogni decisione artistica, ma pochi sanno che il regista, interessato alla magia e all’ esoterismo, frequentava, con la moglie Giulietta Masina, Moira Orfei che aveva i suoi stessi interessi. Era spesso nella famosa roulotte della regina del cieco.

É un famoso, ma molto famoso, imprenditore che usa fidanzata famose come “schermo”, ultima in ordine di tempo, una nota showgirl che a sua volta nasconde una fidanzata...

sonia bruganelli paolo bonolis drusilla gucci drusilla gucci anna falchi l’allenatore nel pallone 2 anna falchi anna falchi anna falchi lenticchio