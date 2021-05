LA BUONA “NOVELLA” – A "SUPERVIVIENTES" VALERIA MARINI ACCUSATA DI AVER URINATO DAVANTI LA PORTA DEL BAGNO: “LA MIA PIPÌ È GOCCE DI CHANEL" - IN-FELICISSIMA MICHELLE. DA PIO E AMEDEO EROS RAMAZZOTTI SULLA HUNZIKER: “RIDE SEMPRE? A LETTO NON RIDEVA” (COSA DICE TRUSSARDI?) - ALL’ISOLA IL BACIO DI ILARY A JEDA, IL FIDANZATA DI VERA GEMMA – DOPO L’ADDIO A D’ALESSIO, E’ VERO CHE ANNA TATANGELO HA UNA SIMPATIA PER CLEMENTINO? LE LACRIME DI EVA GRIMALDI - VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Dalle atmosfere shakespeariane di “Macbeth” ai supereroi di “X-Men”, dalle brughiere tempestose di “Jane Eyre” al dramma contemporaneo di “Shame” (in cui si vede nudissimo) fino a “Bastardi senza gloria”. Le performance di Michael Fassbender hanno sempre stupito. Alcuni giorni orsono, l’attore era a colazione all’ Hotel Gallia a Milano e ha stupito ancore con una formosa ragazza. Si dice fosse Francesca Cipriani. Nel caso sia vero, mica scema la ragazza, come recitava il titolo di un film di François Truffaut.

Ilary Blasi pazza per Jeda, il fidanzato di Vera Gemma: ieri sera nella diretta dell’Isiola dei Famosi lo ha baciato sulla bocca e lo ha invitato a bere un aperitivo. Il ragazzo ha chiesto di invitare anche Francesco Totti, ma la conduttrice ha detto no. Aperitivo da soli. Sembra “La Giornata Balorda” di Mauro Bolognini .

Tommaso Zorzi ha litigato con Gilles Rocca all’ Isola dei Famosi definendolo il protagonista di una telenovela cilena visto il suo piagnisteo per tornare dalla sua compagna. A ragione,visto che il concorrente si lamenta di tutto ed é stato eliminato dal pubblico, ma é stato mandato a Playa Imboscada. Per fortuna dei telespettatori ha deciso di non rimanere ed é tornato in Italia. Al televoto questa settimana Roberto Ciufoli, Emanuela Titocchia, Miryea Stabile e il cromatologo Ubaldo Lanzo.

Quando l’account ufficiale de L’Isola dei Famosi ha fatto sapere che nella puntata di ieri sera ci sarebbero state anche Elisa Isoardi e Drusilla Gucci, l’ex naufraga Daniela Martani non ci ha visto più e ha lanciato una pesante accusa alla produzione del programma. L’ingresso delle due naufraghe in studio, infatti, è stato promosso con entusiasmo data anche la grande risonanza che le due hanno avuto tra il pubblico. "Isola dei Famosi ‘finalmente’ e 'siamo felicissimi’… Sarebbe piaciuto tanto anche a me avere annunci così entusiastici del mio arrivo in studio all'isola invece nada. Starò sulle balle al social media manager?”, ha detto con rabbia la Martani su Twitter.

L’Isola dei famosi é diventata una passerella di moda. Lo ha dimostrato Beatrice Marchetti che da alcune settimane sta ormai vivendo in totale solitudine questa avventura televisiva. Così, per scacciare la noia e tenersi impegnata, la naufraga ha trovato un passatempo che la riconduce proprio nel suo mondo: quello della moda. Così in queste settimane da sola su Playa Imboscada, Beatrice ha deciso di creare dei veri e propri costumi con delle foglie trovate in giro. Ora questo potrebbe diventare un lavoro. Forse Elettra Lamborghini, opinionista dell’Isola, produrrá i modelli di Beatrice.

Le parole hanno un peso, contrariamente a quello che dicono Pio e Amedeo perché, come giustamente proferito da Vladimir Luxuria, alle parole seguono i fatti, i pugni, le botte, se va bene. Quindi sdoganare gli insulti (f....o, e...o, etc.) non é andare contro il politicamente corretto, ma generare atteggiamenti inconsulti, violenze. Ricordiamo che aver detto neg.o, Fausto Leali é stato eliminato dal GF Vip ( due pesi, due misure?) Anche da Bonolis risate grasse nel prendere in giro una drag queen. Pensate fossero successe queste cose da Barbara D’Urso. L’ avrebbero accusata di trash, lapidata e crocifissa mediaticamente...

Valeria Marini litiga con tutti a Supervivientes, la versione spagnola dell’ Isola dei Famosi e si lascia andare a situazioni degne di un film di Almódovar. La concorrente Marta Lopez ha accusato Valeria Marini di aver urinato davanti la porta del bagno e non in acqua. Lei ha risposto che non era vero, ma mentiva. Allora ha incredibilmente detto: “Non succederà più. Dormivo, non sapevo dove fossi e pensavo di aver fatto la pipì non vicino al bagno, ma lì, pensando ci stesse l’acqua. A parte che la mia pipì è gocce di Chanel.” Povera Mademoiselle Coco.

Infelicissima battuta a Felicissima Serata. Vista la foto del fondoschiena dell’ex moglie Michelle Hunziker , Eros Ramazzotti ,ospite del programma, ha commentato: “Stava bene, ma credo sia in forma anche ora.” Pio e Amedeo hanno chiesto: “Ma perché Michelle ride sempre?”, si sa infatti che la conduttrice sorrida continuamente . Il cantante, tra lo stupore generale, ha detto: “A letto non rideva.”

Ecco cosa scrive Giuseppe Di Luongo:”Fedez, se vuoi veramente difendere i diritti degli omosessuali, sali sul palco in Oman, dove sei andato a pubblicizzare il brand con tua moglie ed esprimiti con lo stesso rigore in un paese nel quale i gay vengono arrestati e torturati.Facile, troppo facile puntare il dito su quattro della Lega e sulle loro affermazioni che non meriterebbero neanche commento.Sembrerebbe quasi che sei stato messo lì per fare un discorso politico... anche perché, sai, l’omofobia non ha colore politico... è un fatto legato alla mancanza di cultura e di intelligenza personale...”

Se ci vacciniamo tutti trascorreremo l’estate in libertà: questo il messaggio di Checco Zalone in “La Vacinada”, video virale non solo in Italia grazie alla presenza dell’attrice Premio Oscar Helen Mirren. Tutti si sono stupiti per la sua presenza, ma Mirren non é nuova a esperienze particolari: basti ricordarla nuda e trasgressiva nel film “Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante” di Peter Greenway. Chi la conosce sa del suo essere trasversale.

A Uomini e Donne alcuni rapporti non sono mai andati per il verso giusto, come ad esempio il rapporto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. In particolare sembra che la dama si sia risentita dopo che Tina l’ha definita una nullità. L’ultima relazione importante della Galgani è stata insieme a Giorgio Manetti,storico corteggiatore del programma , purtroppo però le cose fra loro non sono andate nel migliore dei modi e due si sono lasciati. Nello scorso anno la dama Torinese aveva frequentato il marinaio Nicola Vivarelli, molto più giovane di lei e questa relazione aveva causato non pochi scandali, portando Sirius ad una grande popolarità.

Dice Anna Tatangelo a Verissimo a proposito del suo ex Gigi D’Alessio:” Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato, c’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni.” Ma é vero, come dicono alcuni, che ora la cantante abbia una simpatia per il cantante Clementino?

La grande Mara Venier interviene per stoppare l’intervista, mentre Eva Grimaldi piange a Domenica In e dice di non riuscire a continuare. L’attrice era ospite in studio nel programma domenicale di casa Rai insieme alla moglie, Imma Battaglia nel giorno del loro anniversario di nozze. Quando hanno iniziato a parlare della sua mamma, che purtroppo non c’é più , Eva non ce l’ha fatta ad andare avanti.

Iva Zanicchi spiega le differenze tra Barbara D’Urso e Ilary Blasi:”Sono molto diverse ma entrambe brave. Barbara è viscerale, partenopea. Ilary è ironica e ha un grande pregio: non è mai nervosa o agitata, e guardi che condurre tre ore di Isola è faticosissimo. Lei non l’ho mai sentita alterata o nervosa e infatti in studio c’è un clima di grande rilassatezza, cosa rara in tv dove di solito sono tutti isterici.” Ma davvero é così calma la Blasi?

No alla chirurgia senza anima e senza cervello!

Questo è l’appello del Dottor Simone Napoli, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica ai media. “Mi sono stancato di vedere volti tutti uguali, influencers che sfoggiano labbra a volte informi e zigomi incuranti della legge di gravità, noi medici abbiamo una missione nella vita, quella di mantenerci etici e professionali, lo abbiano promesso durante il giuramento di Ippocrate. Non si è belli se si assomiglia a Barbie o a Ken, loro sono di plastica, senza espressione, senza anima”. A chi si riferisce?

Sarà l' attrice americana Gina Gershon, ultima musa di Woody Allen, la presidente dell’Ischia Global Film & Music Festival, che si terrà dal 18 al 25 luglio.La Gershon, protagonista del film Rifkin's Festival, già premiata nel 2009 sull'isola verde, sarà affiancata da Piero Chiambretti. ''Una coppia straordinaria di padroni di casa che accoglieranno in sicurezza il mondo a Ischia raccogliendo la 'staffetta' ideale con il Festival di Cannes - annuncia Marina Cicogna, co-fondatrice della manifestazione - Gina Gershon è una artista di grande talento e una amica. Dal suo primo incontro con l’Ischia Global festival è divenuta una autentica testimonial a Hollywood della nostra kermesse“.

Loredana Bertè é stata la superospite di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi . Di fatto, dopo aver compiuto 70 anni il 20 settembre scorso, la cantante ha dichiarato: “I 70 sono i nuovi 50, anche se io me ne sento sempre 25”. È questo, probabilmente, il motivo che l’ha spinta a collaborare con una nuova leva della musica italiana, Giordana Angi, che proprio ad Amici ha esordito nel 2019: il loro nuovo singolo s’intitola Tuttapposto, un pezzo che spacca. Dopo “Figlia di “ , la Berté ha sfornato un altra bomba.

Sono una coppia da paura. Uno famoso, l’altro no, si divertono a creare zizzania tra gli amici, sono capaci di plagio e quindi di circuire alcune persone. Nelle loro grinfie ê finita ora una coppia di produttori... A Milano ormai li evitano tutti.

